不是故意說謊！三星座「每次故事版本不一樣」…沈伯洋雙子座上榜

有些人說話總是充滿創意，常常把日常小事講得像冒險故事，他們的嘴巴比腦袋快，講起話來總是夾帶著巧妙的誇張與幽默，讓人不禁會心一笑。這些天生故事家，總能在任何場合為自己加油添醋，讓世界充滿了無窮的娛樂。其實他們並不是故意說謊，只是生活對他們來說，應該更具戲劇性與色彩！

TOP3 雙魚座

雙魚座的唬爛不是出於惡意，而是因為他們活在一個比現實更精彩的平行宇宙。他們的腦袋像夢工廠，隨時可以把三分真話加上七分幻想，講得跟宮崎駿動畫一樣感人又合理。你問他昨天去哪，他可以從出門買飲料講到差點被外星人綁架，還帶著一絲淡淡的哀愁與詩意，讓你根本捨不得拆穿。雙魚不是故意說謊，而是內心戲太豐富，連他們自己有時都分不清哪裡是夢、哪裡是真。他們唬爛唬得有藝術感，聽眾還會感動鼓掌，說他根本是被誤會的小說家。

TOP 2 射手座

射手座唬爛起來不是因為想騙人，而是因為他們的嘴巴跑得比腦子快，加上天生幽默感爆棚，講故事根本停不下來。他們很愛加油添醋，把原本平凡的經歷講得像去闖蕩江湖，隔天還能加碼更新新版本，連他們自己都忘了原本講了什麼。射手唬爛的最大特色是：他們講得太爽，觀眾也聽得太開心，根本沒人想戳破。再說，對射手來說，人生本來就要活得像冒險小說，哪能老老實實講實話那麼無聊？他們不是在說謊，他們是在替生活上色，讓世界多一點戲劇感與笑點。

TOP 1 雙子座

雙子座唬爛根本是生活日常，不是他們壞，而是嘴巴太忙、腦子太快，講話像打彈珠機，一開口就停不下來。今天說的笑話、明天說的奇聞異事，有時連他們自己都忘了哪句是認真的。雙子的語言天賦加上社交本能，讓他們擅長用一大串有趣的話術包裝事實，真假參半，聽起來卻無比精彩。你問他為什麼唬爛？他可能一臉無辜說：「欸我只是想讓你開心啊！」對雙子來說，說話是種表演，唬爛是種才華，讓生活變得更有趣，是他們與世界溝通的一種藝術。

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