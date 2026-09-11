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下份工作會更好？3星座是例外…不適合常跳槽「恐失去熱情」

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅雲蔚老師
面試示意圖。圖／AI生成
面試示意圖。圖／AI生成

有人重視長期紮根與累積成果，喜歡在熟悉環境中深耕，透過時間沉澱建立專業與信任。對他們而言，頻繁轉換崗位如同反覆換土，難以累積經驗，也喪失安全感與歸屬，更容易焦慮。以下將介紹最不適合頻繁跳槽的三星座

TOP 3 摩羯座

摩羯座的人腳踏實地，對職業發展有清晰的長期規劃。他們擅長在穩定環境中累積經驗，並透過時間沉澱建立信任與專業聲譽。若經常轉換工作，先前辛苦經營的人脈與業績難以延續，必須重新適應新團隊與制度，導致努力無法獲得應有回報，成就感也容易被打斷。摩羯座更喜歡穩定節奏，以固定平台支撐成長，且帶來安全感。

此外，摩羯座具備高度責任感與耐心，願意承擔繁瑣任務並優化流程以提升績效。然而，他們對未知與不確定較為謹慎，不善於迅速調整或冒險。這種不安也會增加心理壓力，影響專注度。頻繁換工作意味著不斷重建信任與學習新規則，耗費大量時間與精力，難以在短期內發揮最佳效益。長遠來看，穩定發展的職場環境更能讓摩羯座實現理想目標。

TOP 2 巨蟹座

巨蟹座猶如深海礁石，習慣在潮起潮落之間築巢編織自己的故事。每一次換工作，對他們來說，就像換了一塊未知的礁石，不僅得用時間去修補破損的感情網，還要重新在陌生海域中找到能停泊的港灣。這種不停的漂流，讓他們難以感受歸屬，也無法在崗位上沉澱出真正的專業韻律。

他們的心靈像敏感的蟹殼，隨著固定的作息與默契逐漸硬化成保護層，一旦經常跳槽，這層保護便被連番敲擊，出現裂痕。缺乏穩固的節奏，他們無法在新公司深埋根系，情感與信任無從生長。長此以往，巨蟹座只剩下對未知的焦慮與對過去的眷戀，成了追尋新目標的負擔，而非助力。在這樣的模式中，巨蟹座難以在職涯畫布上描摹長線脈絡，每一份經歷都顯得斷裂零碎，終將消磨他們對未來的憧憬與熱情。

TOP 1 金牛座

金牛座就像大地深處的一棵青松，唯有在同一片土地汲取養分，才能築就深厚根基。若頻繁更換職場，就像反覆拔起再種下，原有的土壤結構被破壞，微生物環境全無，讓根系難以伸展，芽苞萎縮，生機頓失。在那片曾經熟悉的土壤裡，每條根都與周遭的礦物與微生物默契共舞，一旦離開，這場對話便戛然而止，犧牲了牛座穩健生長的基礎。

對金牛座而言，工作不只是薪酬和頭銜，而是一段必須細水長流的耕耘歷程。每次跨越新領域，他們都要耗費時間搭建作息節奏、編織歸屬網絡，才能讓「安全感」像磐石般牢固。若一直跳槽，他們永遠收不到豐碩的果實，只能成為不停尋覓停泊港灣的漂泊旅人，無法細細品味成功的甘甜。長期的積累與沉澱，是金牛座最珍視的寶藏。

◎本文內容已獲 清水孟國際塔羅雲蔚老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 跳槽 工作

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