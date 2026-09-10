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9月感情運最旺三星座！天秤魅力四射、他每天都像演偶像劇

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅雲蔚老師
約會示意圖。圖／AI生成
約會示意圖。圖／AI生成

街上到處都在強迫推銷雙人套餐，看著別人成雙成對到處放閃，心裡難免酸溜溜的，好想趕快找個人一起吃頓好料。偏偏有幾種性格的人，平時看起來沒什麼動靜，一到這種粉紅泡泡滿天飛的節日，馬上爆發出超強的吸引力。他們超會看場合發揮，三兩下就把曖昧對象的心給收服。想知道誰能在這個浪漫夏夜順利終結孤單嗎？趕快來看看這份名單！

TOP 3 牡羊座

遇到喜歡的人還在那邊扭扭捏捏，對這群熱血衝動派來說根本是浪費生命！只要確認了自己心裡有一絲好感，他們馬上就會拿起手機把人約出來。特別是到了都在催婚的節日，他們絕對會把握機會，一通電話直接訂好最熱門的餐廳。這種帶著霸氣的熱情攻勢，往往會讓原本還在猶豫的對象瞬間失去抵抗力。面對這種雷厲風行的直白告白，很多人連拒絕的台詞都還沒想好，就已經迷迷糊糊地點頭答應交往了。想要在佳節前夕火速終結單身，靠著這股天不怕地不怕的勇氣準沒錯。

TOP 2 雙魚座

說到製造浪漫驚喜，這群天生的氣氛營造大師絕對拿第一。節日對他們而言根本就是發揮實力的超大舞台，隨便挑選一間燈光昏暗的小酒館，或是準備一份充滿巧思的手工小禮物，就能把整個約會的曖昧指數拉到滿點。他們對別人的情緒變化超級敏感，總能在對方最需要關心的時候送上溫暖。趁著過節的粉紅氛圍順水推舟，用深情的眼神配上幾句甜言蜜語，對方立刻就會掉進這張精心編織的溫柔網裡。跟他們待在一起每天都像在拍偶像劇，只要稍微放出一點訊號，馬上就能順利牽手成功。

TOP 1 天秤座

想要在社交場合裡大殺四方，沒人能贏過這群永遠把自己打理得閃閃發光的人氣王。平常他們的身邊就圍繞著一堆仰慕者，到了關鍵時刻，手機裡的邀約訊息更是直接跳到當機。天生具備無敵的親和力，讓他們跟誰都能聊上兩句，而且分寸拿捏得剛剛好，開玩笑也絕不輕浮。在充滿愛意的節日裡，他們處理各種人際關係簡直是游刃有餘，只要挑選一個看對眼的目標，稍微釋放一點點電力，馬上就能讓對方心跳漏拍。憑藉著高超交際手腕與超強魅力四處放電，要在今天牽起別人的手毫無難度，輕鬆拿下脫單冠軍的寶座。

◎本文內容已獲 清水孟國際塔羅雲蔚老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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