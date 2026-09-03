從小身邊跟著「女鬼」…最後竟被證實是菩薩界高靈？

鬼月到了，陰陽眼、通靈、鬼魂等話題又開始受到關注。

但走過近三十年靈修之路的宇色提醒：真正值得問的，從來不是「你看到了什麼」，而是——你真的知道自己看到了什麼嗎？

宇色表示，啟靈後，往往會面對許多人始料未及的一面：你將無法迴避靈性與幽冥世界。光明與黑暗，本來就是一體兩面。

近三十年來，他處理過數百起靈異案例，也曾親眼見過令人難以忘記的場景：

「廠內的吊燈在沒有風的情況下前後擺動，我抬頭，看到一個小孩坐在上面。品管室長期出事，我站在門口，入口處站著一個將近兩米高的身影，臉支離破碎，穿著是日據時代的打扮，就那樣懸在半空中，像在守著什麼。廠外有個廁所，員工說每到晚上八、九點，小窗就會傳來敲擊聲和指甲刮玻璃的聲音。我去看了廁所外的牆角，有個鬼蹲在那裡。員工習慣在那裡小便，祂用聲音警告他們，那是祂的地盤。」

但看得愈多，宇色對「鬼」的理解反而愈不一樣。

「祂們有自己的處境，有自己的原因留在那裡，留戀的、憤怒的、只是不想被打擾的，各有各的來由。」

更特別的是，宇色自己從小便有一名「女靈」伴隨身側，卻曾被不同宮壇神明與通靈者誤認為「女鬼」。

直到後來經由無極老母開示，他才知道，這名女靈並非一般鬼魂，而是來自菩薩界的高靈。因為與他有一段因緣，自出生起便一直守護著他。

為什麼連能「看見」靈體的人，都可能看錯？

宇色認為，關鍵就在於：「看見」與「理解」，是兩回事。

有陰陽眼的人可以看到黑影、光或靈體，但看到黑影，不代表那就是鬼；看到光，也不代表那就是神明。靈界的複雜性，並不是單靠「眼見」就能判斷。

因此，靈修真正需要培養的，並不是「看得更多」，而是更深的感知與辨識能力。

「靈修的深淺，不在於你能看到什麼，而在於你能感知、理解多少。」

真正的覺醒，也不是獲得更多不可思議的能力，而是逐漸看清自己、看清框架，甚至看清那些自己以為早已「看懂」的事。

鬼月談鬼，也許最值得問的，反而不是「有沒有鬼」，而是——你真的看懂了嗎？

(本文摘錄自《我在人間的元神覺醒》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。