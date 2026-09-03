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家人永遠擺第一！「3生肖」談戀愛也不會忽略親情

聯合新聞網／ 非貓不可
有些生肖總是把家人放第一，戀人只能排第二。 圖／AI生成
有些生肖總是把家人放第一，戀人只能排第二。 圖／AI生成

在有些生肖中，天生將「家庭責任」擺在第一位，甚至遠高於個人浪漫的戀愛關係，對他們而言，愛情或許只是人生的插曲，但家族的羈絆與責任才是永恆的港灣，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：兔

屬兔人心思細膩且極度缺乏安全感，而這種安全感的真正來源往往是原生家庭而非伴侶，他們對父母與家人有著深刻的依戀與孝心，任何決定都會優先考慮家人的感受與喜好，在戀愛關係中，屬兔人看似溫順浪漫，但只要家人對另一半提出反對意見，他們的情感便容易動搖，對他們而言，戀人可以再找，但原生家庭的血緣羈絆無法割捨，這種將家人放在首位的隱性排他性，常令戀人在感情中倍感孤立。

第二名：狗

屬狗人以忠誠著稱，但這份忠誠最核心的寄託永遠是自己的家人，他們性格剛直，對家族成員擁有極強的保護欲，任何損害家人利益或對長輩不尊重的行為，都是他們的絕對禁忌，在感情中，屬狗人雖然待人真誠，但他們心中有一條清晰的界線，戀人與家人若發生摩擦，他們幾乎會無條件站在家人身旁，他們願意為家付出一切，卻常忽視了戀人的情緒需求，讓人覺得自己在他們的心中，永遠敵不過家人的分量。

第一名：牛

屬牛的人天生具備強烈的責任感與犧牲精神，在他們的心目中，父母與家庭的安定永遠排在第一順位，對待戀人，他們或許務實溫和，但一旦愛情與家庭責任發生衝突，他們會毫不猶豫地選擇站向家人那邊，他們習慣將家族的經濟、長輩的照顧攬在自己身上，甚至為了符合父母的期待而壓抑個人情愛，與屬牛人談戀愛，常會感到自己只是他家庭藍圖中的次要配角，有時很難獲得他毫無保留的專屬偏愛。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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