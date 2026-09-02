不怕失敗！12星座「越摔越強」排行 摩羯吃苦當磨練、第一有驚人重生能力

人生難免會遇到挫折，不論是工作、感情還是人生選擇，都可能有「跌倒」的時候。真正拉開差距的，往往不是有沒有失敗，而是摔跤之後能不能重新站起來，甚至從經驗中找到新的力量。「占TV」列出以下12星座，哪些人最能做到「跌倒也絕不白摔」。

第12名雙魚座：太容易陷入情緒 跌倒後先大哭一場

雙魚座可說是12星座中比較容易「跌倒」的一群。由於想像力豐富，有時容易沉浸在自己的想法裡，甚至把理想直接當成現實去執行，因此一不小心就可能撞上現實。遇到挫折時，雙魚座也很容易情緒大爆發，先痛痛快快哭一場。等到情緒耗盡，往往連重新站起來的力氣都所剩不多。

第11名金牛座：凡事謹慎 摔一跤反而更難釋懷

金牛座做事向來小心，凡事習慣先確認、再行動，就像走過危險的橋之前，總要先把每一步都確認清楚。因此，當金牛座已經做足準備，最後卻還是意外跌倒，受到的打擊反而特別大。對他們而言，最難接受的或許不是失敗，而是「明明已經這麼小心，為什麼還是會出錯」。

第10名天秤座：不輕易打沒把握的仗 人生少有大跌倒

天秤座之所以排名靠後，並不是因為他們沒有重新站起來的能力，而是本來就很少讓自己陷入明顯的失敗局面。做事講求衡量得失的天秤座，不太喜歡明知沒有勝算還硬著頭皮挑戰，因此在人生道路上，真正摔得很重的時候相對較少。

第9名水瓶座：嘴硬不認輸 反而卡在原地

水瓶座遇到挫折時，最大的問題可能是「不願承認自己跌倒了」。表面上看起來若無其事，內心卻可能一直糾結，甚至故意裝作事情根本沒發生。正因為不願正視失敗，也就很難真正找到重新站起來的方法，最後反而容易被自己的執著困住。

第8名射手座：摔倒就認了 瀟灑接受失敗

射手座面對挫折的態度相當豁達，跌倒了就跌倒了，不會花太多時間糾結。對他們而言，失敗雖然會痛，但也沒什麼好否認的，大不了拍拍身上的灰塵再出發。這種能夠坦然承認「這次是我輸了」的性格，也讓射手座不容易被失敗長期困住。

第7名獅子座：越被打擊越想證明自己

獅子座的自尊心很強，尤其遇到感情或人生上的重大挫折時，內心往往會冒出「我一定要證明給你看」的念頭。例如失戀之後，獅子座可能反而更加努力提升自己，從外表、能力到生活狀態全面升級，最後甚至找到比前任更適合自己的對象。對獅子座來說，挫折反而可能成為激勵自己的燃料。

第6名牡羊座：失敗反而點燃鬥志 乾脆自己闖出一條路

牡羊座天生具有強烈的開拓精神，不太喜歡被困在原地。如果因為工作不順甚至遭遇職涯變故，牡羊座可能不會一直沉浸在失落中，反而會想：「既然這條路走不通，那我自己開一條新的。」越是碰到阻礙，越容易激起他們想挑戰的鬥志，因此失敗有時反而成為另一段人生的起點。

第5名巨蟹座：不甘心白花錢 總能想辦法把損失變收穫

巨蟹座有很強的「不能浪費」心理，即使遇到不如預期的事情，也會想辦法把剩餘價值榨到最後。比如花錢參加聯誼活動，結果發現活動完全不合胃口，巨蟹座可能還是會想辦法認識其他參加者，甚至因此拓展人脈、獲得新的介紹機會。對他們而言，既然都已經付出成本，就不能讓這次經驗白費。

第4名摩羯座：把吃苦當成磨練 越摔越能累積實力

摩羯座向來相信「年輕時吃點苦並不是壞事」，因此比起害怕跌倒，他們更願意把挫折視為人生歷練。即使走的是比較辛苦的道路，也可能認為只要能換來經驗與能力，就值得一試。每一次失敗，都會成為下一次前進時的籌碼，久而久之反而越挫越穩。

第3名雙子座：失敗也能變成話題 越挫越懂得找機會

雙子座擅長溝通，也很會把尷尬或失敗經驗轉化成有趣的故事。比如投資失利，別人可能只會懊惱「早知道就不碰了」，雙子座卻可能把整段經歷整理成文章、分享心得，甚至意外吸引大量關注。對雙子座來說，失敗不一定只是損失，只要懂得重新包裝，也可能變成人氣、機會甚至新的發展方向。

第2名處女座：不沉溺失敗 先分析原因再重新出發

處女座遇到挫折時，通常不會一直沉浸在「為什麼是我」的悲傷裡，反而會立刻進入分析模式。他們會反覆檢查到底是哪個環節出了問題、自己哪裡做錯，以及下一次該怎麼避免重蹈覆轍。當原因被拆解清楚後，接下來就只剩下修正與重新開始，因此處女座往往能靠著理性分析快速從跌倒中站起來。

第1名天蠍座：就算跌到谷底 也有本事重新爬回來

冠軍毫無懸念由天蠍座拿下。天蠍座的守護星與「死亡、重生」意象有關，因此即使遭遇足以讓人徹底崩潰的重大挫折，他們仍擁有驚人的復原與重生能力。天蠍座不只是想回到原本的位置，而是可能在谷底重新累積力量，最後以完全不同的姿態重新出發。就像一片被燒毀的土地，最後重新蓋起一座座高樓，這種強大的重生能力，正是天蠍座最鮮明的特質。

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