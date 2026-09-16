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一眼定生死？哪些生肖談感情最吃第一印象 初見就決定好感

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哪些生肖談感情，會被第一印象深深影響？(圖片來源：Shutterstock)
哪些生肖談感情，會被第一印象深深影響？(圖片來源：Shutterstock)

在談戀愛時，哪些生肖會受到第一印象很深的影響？你知道自己是一見鍾情型，還是日久生情型嗎？科技紫微網就在這裡為大家揭曉答案。

生肖牛

第一印象太固著，日久生情才牢靠

生肖屬牛的人的愛情是慢熱型的，他們既不輕易付出真情，也不隨便接受愛意。只要他們第一印象覺得不適合，就會把心門關得牢牢的，有時還會為此錯過好姻緣呢！奉勸牛兒們練習不要預設立場，多多接觸互動，充分瞭解後，便能破除第一印象的禁錮，說不定還能加速日久生情的步調喔。

生肖虎

第一印象憑感覺，一見鍾情機率高

生肖屬虎者最在意效率，連談感情也很講效率。他們喜歡跟著感覺走，很容易一見鍾情。所以，身高、體重、家境、臉孔等等，這些外在條件都可以不談，連能否長久維繫都沒關係，只要第一眼的眼神交流讓他有那種觸電般的感覺就對了。沒錯！屬虎的人就是典型的一見鍾情者，特別容易被直覺、心動、第一眼的感覺……這樣的第一印象深深影響。

生肖馬

眼緣最重要，第一印象就是要好看

生肖屬馬者特別注重形象，在選擇愛情時也很在意對方的長相、打扮、體態、言行等外在表現，屬於外貌協會的忠誠成員。好看的外表會讓他們留下深刻的第一印象，眼緣對了就什麼都對了。如果第一眼覺得對方不夠好看，比如：五官不夠精緻、穿著打扮太LOW等等，他們就會興趣缺缺，當然更談不上有什麼進一步的印象了。

生肖龍

氣場強大，制得住我

生肖屬龍的人一向頗為強勢，他的愛情也同樣帶有一份優越感。當他面對的是一個笑容燦爛、充滿自信、活力四射的人，最好還能充滿正能量、能從容應對突發事件，這樣的人能給他深留下深刻而強大的第一印象。只有這種比自己還要強勢、優秀的人，才能讓他感到被牽引、被打動，並甘願被征服。

生肖雞

甜言蜜語，給我小浪漫和小驚喜

生肖屬雞的人愛說笑、愛玩鬧，更喜歡生活裡的小情調。在愛情的世界裡，他最喜歡的就是每天充滿著甜言蜜語、小浪漫、和小驚喜。如果在相遇的那一刻，他發現對方是個聊得很開的人，不但幽默、有趣、笑容溫暖，還能製造小情趣，這樣的第一印象就會把他抓得牢牢的了。

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生肖 戀愛 愛情

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