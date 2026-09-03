快訊

續任清大校長第3天赴美覓職…教授籲直球對決 高為元10日親上火線說明

下班要帶傘！雙颱幅合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨

蔣得立赴美交換遭檢舉涉簽證欺詐…美國務院回函 蔣萬安反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

準備脫離單身狗？抽塔羅測「最近有人偷偷喜歡你嗎」

科技紫微網／ 科技紫微網
塔羅：最近有人偷偷喜歡你？(圖片來源：Shutterstock)
塔羅：最近有人偷偷喜歡你？(圖片來源：Shutterstock)

單身的朋友來說，如果有人偷偷喜歡自己，絕對是一件好事。這意味著愛情可能要進入春天了，也許很快就能摘掉單身狗的帽子了。想知道最近有人在偷偷喜歡你嗎？快跟科技紫微網一起用塔羅占卜看看吧。

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「最近有人在偷偷喜歡我嗎？」

3、憑直覺選擇1~6號中的一張牌。

占卜結果：

選牌1：女祭司逆位

圖片來源：科技紫微網

這張牌顯示，最近並沒有什麼人在偷偷喜歡你。也許你感受到了某個異性的善意，但那只是對方以朋友的立場在關心你而已，並非你所想的那樣，可別會錯了意哦。與其費盡心思推算各種可能性，不如把精力拿回來，放在自己的事情上，這樣緣分才會自然到來。

選牌2：星星

圖片來源：科技紫微網

也許你已經注意到有人在偷偷喜歡你。沒錯！你的感覺是正確的。這張牌顯示，確實有異性在默默注視著你。你身上有不少吸引對方的地方，使他逐漸對你傾心。做好迎接驚喜的準備吧，說不定哪天他就突然向你告白了呢！

選牌3：月亮

圖片來源：科技紫微網

這張牌顯示，確實有人在默默的觀察著你。但他故意不讓你察覺到他的存在，因為他目前還沒有確定自己對你的感覺，因此只想先在你附近靜靜守候。現階段你該做的就是按兵不動，待對方想明白後，自然就會主動來找你了。

選牌4：死神逆位

圖片來源：科技紫微網

這張牌顯示，最近並沒有任何人在暗戀你。由於你的全副精神都放在自己的事情上，疏於整理個人形象，使得你的外表看上去毫無魅力可言。等所有忙碌的事都告一段落後，再重新恢復優雅自信的氣質吧！到時將不難吸引異性的關注。

選牌5：戀人

圖片來源：科技紫微網

這張牌顯示，最近身邊有異性正在偷偷關注你，他所出現的地方很可能是職場、同學、校友中。你們會比別人有默契，甚至有心靈呼應的感覺。如果你抓不準對方對你是什麼感覺的話，不妨先多增加聯繫。相信不久之後，你們就會成為戀人了。

選牌6：正義

圖片來源：科技紫微網

這張牌顯示，在人群中確實有那麼一位異性正在看著你。他倒也沒有真的喜歡你，只是覺得你與其他人相比有些特殊而已，所以不禁想多瞭解一些你的情況。你只需要和平常一樣自然就好，不需要去刻意的做什麼。

【延伸閱讀】

【雷諾曼預言】我們能長久走下去？

【揭開他真心】雷諾曼解讀他冷淡的真相

科技紫微網

塔羅 單身 占卜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

32歲男難抵實習生誘惑「快被攻陷」 網怒：快放生交往8年準老婆

9月愛情運勢星座TOP3：秋意漸濃 這3個星座感情運最旺

朋友越熟越累 是我太自私嗎？談朋友關係中的「安全界限」

桃花旺翻！3星座年底前可望脫單…白羊快丟直球、他聊著聊著就戀愛了

相關新聞

年輕勞碌又容易得罪人！3生肖晚年反而最享福 屬虎上榜

有些人年輕時為家庭、工作四處奔波，明明很努力，日子卻始終過得辛苦。《搜狐網》指出，有3個生肖前半生較勞碌，加上個性直、脾氣急，容易在人際關係上吃虧，不過隨著年紀增長，運勢也可能逐漸好轉，晚年反而有機會苦盡甘來。

準備脫離單身狗？抽塔羅測「最近有人偷偷喜歡你嗎」

對單身的朋友來說，如果有人偷偷喜歡自己，絕對是一件好事。這意味著愛情可能要進入春天了，也許很快就能摘掉單身狗的帽子了。想知道最近有人在偷偷喜歡你嗎？快跟科技紫微網一起用塔羅占卜看看吧。 占卜規則： 1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。 2、在心中默念：「最近有人在偷偷喜歡我嗎？」 3、憑直覺選擇1~6號中的一張牌。 占卜結果： 選牌1：女祭司逆位 圖片來源：科技紫微網 這張牌顯示，最近並沒有什麼人在偷偷喜歡你。也許你感受到了某個異性的善意，但那只是對方以朋友的立場在關心你而已，並非你所想的那樣，可別會錯了意哦。與其費盡心思推算各種可能性，不如把精力拿回來，放在自己的事情上，這樣緣分才會自然到來。 選牌2：星星 圖片來源：科技紫微網 也許你已經注意到有人在偷偷喜歡你。沒錯！你的感覺是正確的。這張牌顯示，確實有異性在默默注視著你。你身上有不少吸引對方的地方，使他逐漸對你傾心。做好迎接驚喜的準備吧，說不定哪天他就突然向你告白了呢！ 選牌3：月亮 圖片來源：科技紫微網 這張牌顯示，確實有人在默默的觀察著你。但他故意不讓你察覺到他的存在，因為他目前還沒有確定自

死亡不可怕！禮儀業者：看過女兒捧斗「那是和媽媽的最後擁抱」

我很喜歡一位網友形容的說法：「捧斗就是和媽媽的最後擁抱。」明明是很溫馨的一件事，為什麼老是要搞得像是鬼影追追追？捧斗本意是香火傳遞沒錯，但香火不就是父母和子女的心靈聯繫嗎？出生率大崩跌的現代社會，只生一個孩子的家庭相當多，那是不是代表二十年後有一半人可能都沒男丁可以捧斗，所以子孫都應該被教訓一頓？

9月份生命靈數分析：5號人人際運勢回溫中 7號人不需自我懷疑

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 生命靈數1 ／ 1宮．天秤．海王星 整體運勢：心意拿定，就能撥開所有逆境的九月，會看到很多停在原地、沒有進度的事情，在財務上，也容易發生本來該進帳、卻無限延後的局面，或是在溝通上，遲遲沒有回音，你能感覺到，並非狀況不樂觀，最討厭的就是「一切都看似很好，卻只差一步就停住了」； 但那些外界的不確定，其實有部份也是你內心搖擺的體現，當你決心要擺脫這些，做出決定時，就是對生活按下重新啟動鍵，譬如金錢、也譬如沒有答案的事，只要一號人開始行動，一切都會隨之塵埃落定。 工作／學習狀況：在時間安排上需要更多餘裕，也需要更明確的計畫，才能避免這個週期一直都處在等待、等著等

9月生肖運勢揭曉！「3動物」事業財運齊旺 屬狗、屬雞壓力大

進入9月，12生肖的整體運勢也迎來不同變化，有些生肖事業運開紅盤，不僅工作表現亮眼，財運也跟著水漲船高；也有人則面臨職場壓力、人際摩擦或財務上的考驗，需要更加謹慎應對。 其中，屬牛、屬龍、屬蛇本月運勢格外突出，事業發展順利，財運也有不錯的收穫；相較之下，部分生肖則要低調行事、避免衝動。究竟誰能在9月抓住好運、迎來事業財運雙豐收？一起來看看12生肖本月運勢！ 屬鼠人 本月屬鼠人，在事業上容易得到長輩或上司的提攜，過去積壓的難題有望在貴人的協助下迎刃而解，雖然工作運勢順遂，但職場上仍需保持低調，避免因一時口快而招惹同事嫉妒，產生不愉快的情形。 屬牛人 本月屬牛人，整體運勢相當亮眼，事業上，思維敏銳且充滿創意，適合執行新的企劃或開拓新市場，工作表現受大家的肯定，財運隨著事業的推動而水漲船高，正財運勢旺盛，另有偏財運，可以適度投資。 屬虎人 本月屬虎人，運勢略顯平淡，甚至會感受到不小的壓力，職場上容易面臨繁重的工作量，記得要沉住氣，切勿急躁。感情方面，別將工作壓力帶回，建議與伴侶多做良性溝通，互相體諒，才能維持感情的甜蜜與穩定。 屬兔人 本月屬兔人，運勢起伏較大，需要格外謹慎，事業上

家人永遠擺第一！「3生肖」談戀愛也不會忽略親情

在有些生肖中，天生將「家庭責任」擺在第一位，甚至遠高於個人浪漫的戀愛關係，對他們而言，愛情或許只是人生的插曲，但家族的羈絆與責任才是永恆的港灣，一起來看看是哪幾個生肖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。