準備脫離單身狗？抽塔羅測「最近有人偷偷喜歡你嗎」

對單身的朋友來說，如果有人偷偷喜歡自己，絕對是一件好事。這意味著愛情可能要進入春天了，也許很快就能摘掉單身狗的帽子了。想知道最近有人在偷偷喜歡你嗎？快跟科技紫微網一起用塔羅占卜看看吧。

占卜規則：



1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。



2、在心中默念：「最近有人在偷偷喜歡我嗎？」



3、憑直覺選擇1~6號中的一張牌。

占卜結果：

選牌1：女祭司逆位

圖片來源：科技紫微網

這張牌顯示，最近並沒有什麼人在偷偷喜歡你。也許你感受到了某個異性的善意，但那只是對方以朋友的立場在關心你而已，並非你所想的那樣，可別會錯了意哦。與其費盡心思推算各種可能性，不如把精力拿回來，放在自己的事情上，這樣緣分才會自然到來。

選牌2：星星

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也許你已經注意到有人在偷偷喜歡你。沒錯！你的感覺是正確的。這張牌顯示，確實有異性在默默注視著你。你身上有不少吸引對方的地方，使他逐漸對你傾心。做好迎接驚喜的準備吧，說不定哪天他就突然向你告白了呢！

選牌3：月亮

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這張牌顯示，確實有人在默默的觀察著你。但他故意不讓你察覺到他的存在，因為他目前還沒有確定自己對你的感覺，因此只想先在你附近靜靜守候。現階段你該做的就是按兵不動，待對方想明白後，自然就會主動來找你了。

選牌4：死神逆位

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這張牌顯示，最近並沒有任何人在暗戀你。由於你的全副精神都放在自己的事情上，疏於整理個人形象，使得你的外表看上去毫無魅力可言。等所有忙碌的事都告一段落後，再重新恢復優雅自信的氣質吧！到時將不難吸引異性的關注。

選牌5：戀人

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這張牌顯示，最近身邊有異性正在偷偷關注你，他所出現的地方很可能是職場、同學、校友中。你們會比別人有默契，甚至有心靈呼應的感覺。如果你抓不準對方對你是什麼感覺的話，不妨先多增加聯繫。相信不久之後，你們就會成為戀人了。

選牌6：正義

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這張牌顯示，在人群中確實有那麼一位異性正在看著你。他倒也沒有真的喜歡你，只是覺得你與其他人相比有些特殊而已，所以不禁想多瞭解一些你的情況。你只需要和平常一樣自然就好，不需要去刻意的做什麼。

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