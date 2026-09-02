十個乩童九個假！命理師怒揭騙錢手法：遇2種行為別相信

乩童是傳統民俗信仰中，替信徒請神、問事、占卜的靈媒。相傳在進行儀式時，神明會降駕附身，透過乩童傳達旨意、替信徒指點迷津。不過，若遇上假乩童，不僅問題沒解決，還可能因此損失錢財。命理師江柏樂就直言「很討厭假乩童」，並分享辨別真假的方法。

命理師江柏樂在臉書粉專「江柏樂風水好好玩」發布影片指出，「十乩九假，十個乩童有九個是假的」。他表示，最近在臉書上看到許多乩童起乩、起駕，但過去並沒有這麼多乩童，忍不住批評，「現在阿狗阿貓都可以上電視拍影片，這種乩童假的非常多。」

江柏樂提醒民眾務必提高警覺，每當看到網路上有人裝神弄鬼、裝模作樣，甚至自稱玉皇大帝或神明，要求民眾膜拜，實際目的卻是騙錢，就讓他相當生氣。他直言，「真的乩童不會幹這些勾當」。真正的乩童應是誠心請神明幫助鄰里民眾，即使年事已高仍持續服務，生活也往往相當平凡、節儉。

江柏樂也在留言區進一步表示，「那些裝神弄鬼叫你要下跪的百分之百是假的，還有幫你摸摸頭叫灌頂的也是假的，真的不要相信。」他認為，部分人士利用民眾處於無助、徬徨時的心理，以宗教名義要求金錢供養，提醒民眾不要輕易相信。

影片曝光後引發網友討論，有人表示，「真的乩童都是需要經歷很多考驗，哪有像螢幕前那樣穿金戴銀、穿名牌」、「沒辦法，只要說到神明，什麼樣的人都會跑出來，五花八門，所以看看就好」、「我相信有鬼魂、神明之事，但是絕對不會相信乩童之事」。

也有網友分享自身經驗表示，「之前我們社區有一個宮廟住持說，信徒不遵從神明的話，所以神明生氣讓信徒中風，這到底是什麼鬼故事」。

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