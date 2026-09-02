9月10日鬼門關送好兄弟 祭祀地藏王聖誕3禁忌報你知

農曆七月十五為地藏王菩薩生日、七月三十為成道日，民間習俗仍將七月最後一日視為地藏王菩薩聖誕，沿用至今，今年是農曆七月最後一日是農曆二十九日，即國曆9月10日，命理師楊登嵙指出，當日適逢「鬼門關」之日，民俗上有三大禁忌需留意，祭拜以素食為主、當日不拿掃把，以及過午不食，都與送靈返回地府的傳統意涵有關。

楊登嵙表示，鬼門關這天祭拜須以素食為主要供品，一方面因地藏王菩薩慈悲為懷、不忍傷害生命，祭拜時保持素食以示尊重菩薩護生理念；另一方面則是避免好兄弟們因大魚大肉而留戀陽世、不願返回地府。

其次，傳統習俗認為這天不宜拿掃把，須等鬼門關過後才可打掃。楊登嵙解釋，掃把在民俗上被視為驅鬼工具，擔心遊蕩在外的好兄弟們在收假返回的最後一天，誤以為自己遭到驅趕，進而心生怨懟。

最後則是過午不食的習俗，此與佛教齋日教義有關，配合地藏王菩薩聖誕，傳統上自午餐過後便不再進食，直至隔日早餐為止，用意在於讓好兄弟們上路返回地府前，最後一餐不受打擾。楊登嵙提醒，祭拜地藏王菩薩時，應避免供奉葷食，其餘則毋須過度擔心。