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桃花旺翻！3星座年底前可望脫單…白羊快丟直球、他聊著聊著就戀愛了

聯合新聞網／ 綜合報導
聚會社交示意圖。圖／AI生成
聚會社交示意圖。圖／AI生成

距離年底還有4個月，木星持續帶動感情能量，想脫單的人有福了！搜狐網分享年底前仍有不少戀愛機會，其中有3個星座桃花特別旺，容易在日常生活、興趣活動或熟人圈裡遇見有緣人，好好把握緣分吧。

第3名／雙子座　聊得來就是心動訊號

木星落在3宮，年底前雙子座的桃花與「聊天、交流」有關。平常多回訊息、多參與朋友聚會或群組互動，都可能增加遇見對象的機會。

對雙子座來說，感情往往從聊天開始，原本只是普通朋友，卻可能因為幾次深入交流，發現彼此興趣相近、想法合拍，關係也在一來一往之間慢慢升溫。

年底前雙子座不妨多留意每天都會遇見的人，桃花未必在遠方，很可能就在你的生活圈裡。

第2名／白羊座　主動出擊桃花就來了

木星落在5宮，年底前白羊座的戀愛運勢相當有看頭，越主動越容易創造機會。

有興趣的活動就參加，喜歡做的事情就大方投入，白羊座反而容易在專注於自己喜歡的事情時，吸引到欣賞你的人。比起待在家裡等待緣分，走出去、參加活動、認識新朋友，更容易讓桃花找上門。

尤其白羊座本身就帶有直接、熱情的魅力，年底前只要願意往前一步，很可能讓原本沒有交集的人開始注意到你。

第1名／獅子座　魅力全開 正緣容易靠近

木星落在1宮，獅子座可說是年底前最有機會脫單的星座。隨著木星帶動個人能量，獅子座的存在感與吸引力都會提高，整體狀態越好，越容易成為人群中的焦點。

年底前獅子座特別適合多出門、多參與聚會，甚至只是把自己的生活過得精彩，都可能增加桃花機會。當你展現自信、活力的一面，自然容易吸引別人主動靠近。

其他星座／桃花同樣藏在生活圈

沒有進入TOP3的星座也別失望。處女座木星落在6宮，工作、日常生活與固定活動場所都可能出現感情機會；天秤座木星落在11宮，朋友介紹、社交圈與團體活動值得多加留意；射手座木星落在9宮，則可能透過旅行、遠方活動，甚至重新聯絡的舊識也能發展出新的緣分。

9月至11月每個月都有新月，對單身者來說，也都象徵新的感情契機。建議年底前多參與活動、增加與人互動的機會，原本沒有注意到的桃花，可能就在一次聊天或一場聚會中出現。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 桃花 木星 運勢 單身

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