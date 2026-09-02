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9月10日鬼門關10禁忌曝光！不准說再見、娃娃收起來「觸犯很可怕」
陽曆9月10日適逢農曆七月鬼門關，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享10禁忌，快來看看，有看有保庇。
《鬼門關禁忌》
1.磁鐵收起來：鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。
2.普渡品要吃完：普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭來找你。
3.不要聽佛經：鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。
4.不要擺太香的花：鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。
5.玩偶娃娃要藏起來：鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去附身到娃娃裡。
6.晚上不點蠟燭：晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。
7.不要說再見：鬼門關當天避免跟好友親友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。
8.不要跟祖先抱怨：鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。
9.不要迴向冤親債主：鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。
10.鬼門關當天生小孩：鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關產婦生產前務必要唸「南無地藏王菩薩」，請地藏王菩薩來幫護持，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結介幫助生產成功。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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