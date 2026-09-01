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三星座9月迎來大筆收入進帳…處女多主動爭取、他業績大爆發
最近覺得經濟壓力很大嗎？小孟塔羅雲蔚老師臉書分享影片，9月有三個星座會有大筆收入進帳，不用再吃土了，快看看有誰吧。
第三名
處女座下半月只要主動爭取工作，價值就會反映在收入上。
第二名
摩羯座過去布局，或是業績紅利會大爆發，本月能準備迎接收穫。
第一名
巨蟹座本業收入大幅躍升，資產變現，但是要避開高風險投資，穩穩賺就好。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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