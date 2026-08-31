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今天太歲聖誕！錯過沒拜別擔心...「安太歲」補救祈福看過來

聯合新聞網／ 文／谷帥臻(設計學博士．風水命理專家)
安太歲示意圖。圖／AI生成
安太歲示意圖。圖／AI生成

每逢新春，許多人會到宮廟安太歲、點太歲燈，以為完成登記，這一年的平安便已安排妥當。然而，拜太歲並不是年初完成一次就宣告結束。傳統太歲信仰一年包含年初安奉、年中祝壽與年底答謝三個重要時機，今日農曆七月十九正逢「值年太歲星君聖誕」，也是許多人最容易忽略的年中祈福日。若到了下午才知道這項習俗，也不必著急，太歲祈福並沒有「過了中午便失效」的規定，今日只要宮廟仍在開放，依然可以前往參拜；即使晚一兩天，也能以日常禮敬的方式向太歲星君祈求平安。

▌太歲不是帶來倒楣，而是提醒人生別失序

太歲信仰以六十甲子為系統，六十位太歲星君依序值年，每個人依照自己的出生干支，也有相應的本命太歲。從生肖歲運來看，每十二年會再逢一次自己的本命生肖，稱為「值太歲」；相隔六年則遇到生肖正沖，其間也可能出現刑、害、破等不同關係。

這些歲運週期不代表一定會發生災禍，更像人生定期響起的警報，提醒我們重新檢查健康、工作、財務、感情與家庭秩序是否已經出現偏差。太歲文化真正的意義，不是預言哪一年必定倒楣，而是讓人知道：人生不能等到十二年後才反省一次。每隔一段時間，我們都應該停下腳步，看看自己是否走得太急、話說得太滿、投資過於冒險，或因忙碌而忽略了最重要的人。

▌2026丙午年，馬、鼠、牛、兔要特別留意

2026年為丙午年，值年太歲為文哲大將軍。依照地支值、沖、害、破的關係，今年較明確犯太歲的生肖為馬、鼠、牛、兔四個。屬馬者為值太歲，又逢午午自刑，容易感到責任增加、情緒急躁，或無形中給自己過多壓力，面對重要決定尤其要避免衝動。屬鼠者為子午正沖，工作、居住、財務及人際關係較容易出現變動與對立，凡事應預留調整空間。

屬牛者為丑午相害，應注意人際誤解、口舌暗耗，以及自己出於好意卻未必被他人理解。屬兔者為卯午相破，則要仔細檢查合約、合作與感情關係中原本未被察覺的小裂縫。犯太歲並不等於一定倒楣，而是提醒這四個生肖，今年面對重大投資、工作轉換、交通安全、健康檢查與關係溝通時，應比平常多一分審慎、少一分僥倖。

▌拜太歲，一年有三個重要時機

傳統拜太歲有三個重要階段。年初至正月十五前安奉值年太歲，是為新的一年祈求平安，也為自己的言行立下提醒；農曆七月十九太歲星君聖誕，是感謝上半年護佑、檢視自己並調整下半年方向；到了農曆十二月廿四日前後，則可謝太歲、答謝一年的庇佑，完成歲運的感恩與收束。不同宮廟的祭祀日期與科儀可能略有差異，仍應以各宮廟公告為準。

這三個時機可以理解為一套傳統的年度自我管理：年初訂立方向、年中檢查修正、年底感恩收尾。拜太歲若只剩下「怕倒楣」的心理，便失去了歲時文化中最重要的反省精神。

▌錯過中午還能拜嗎？祈福不必搶時辰

太歲聖誕是祝壽祈安的重要節點，卻不是過了中午便不能參拜。今日只要宮廟仍在開放，就可以前往太歲殿向值年太歲星君祝壽祈福；若今日實在來不及，晚一兩天仍可前往禮敬，只是不再稱為聖誕當日祝壽。民眾也可以選擇下一個農曆初一或十五，再到設有太歲殿的宮廟誠心參拜。若想參加特定祝壽法會或祈安科儀，則應事先查詢廟方時間。

參拜時不必背誦艱深疏文，可以用白話誠心稟告：

「信士／信女○○○，出生於○年○月○日，現居住在○○○。今日誠心向丙午年值年太歲文哲大將軍稟告，感謝太歲星君護佑我與家人平安度過上半年。若過去半年有言語不慎、判斷錯誤、行事急躁或待人不周之處，願意真心反省改進。祈求下半年身體健康、家宅平安、工作順利、財務安定，遇事保持清醒，不因衝動做錯決定，不因貪念招來損失；也願自己謹言慎行、守信盡責、多行善事、廣結善緣。」

真正值得敬畏的，不是「犯太歲」三個字，而是人在順利時失去分寸，在混亂時忘記反省。拜太歲不在搶一個時辰，而在提醒自己敬畏時間、守住本分，並在每一次歲運轉折中，重新修正人生的方向。

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

安太歲 農曆七月 生肖

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不覺得自己特別！「5大生肖」卻是別人眼中的魅力王

最有魅力的人是哪一種類型？當然了，絕不是自以為是的那一類。通常，自己有魅力而不自知的，才是真的最有魅力！科技紫微網就來為大家揭曉，哪些生肖是自己不察覺，但在別人眼中卻超有魅力的。 生肖牛 屬牛人的性格很憨厚，看起來傻不拉幾，其實很沉穩可靠。他們基本上是一言既出，駟馬難追，這種作風流露出的可靠、堅定，在他人眼裡，絕對是魅力值一百分。 生肖虎 屬虎人是實在人。他們的性格直接，從不覺得自己是討人喜歡的類型，然而從別人看起來這樣是很有魅力的。說起來，那種真實不造作的感覺，最是讓人分外著迷。 生肖兔 屬兔人聰明且睿智，卻又表現得大智若愚。他們不喜歡和人爭搶風頭，但是往往能夠被人看出他們的內涵不淺。越是這樣低調的人，越是容易惹人喜愛。 生肖羊 屬羊人的性格非常隨和。他們總是不把自己當一回事，但在他人眼裡，他們卻亮眼而奪目。對自己看得不重，將感情看得重，將朋友看得重，這是他們的魅力來源。 生肖狗 屬狗的人很認真，腳踏實地。認真的人最美麗，這句話用在屬狗人的身上很貼切，他們就是有那種很吸引人的魅力。面對問題時，他們的態度總是那麼一絲不苟，這是很少人能夠做到的境界。 【延伸閱讀】 【雙人合盤】你和他適合

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