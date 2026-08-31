農曆七月十大禁忌話題？鬼月禁忌一次看懂

尊重習俗不踩雷！十大網路熱議禁忌排行揭曉

農曆七月一到，你是不是也會聽到長輩提醒「晚上不要亂拍照」、「不要去水邊玩」、「搬家入厝最好避一避」？有些禁忌從小聽到大，有些則隨著社群討論、影音內容與生活經驗分享，不斷被重新提起，成為每年鬼月期間的熱門話題。

究竟哪些鬼月禁忌最容易引起網友討論？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察近一年農曆七月熱議禁忌行為，帶你看看哪些說法最常被提起，以及這些鬼月禁忌為何在網路上引發討論。

【網路溫度計DailyView提醒您】

尊重各宗教主張，民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

No. 10 晚上拍照錄影

示意圖／pixabay

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網路聲量：2,081筆

農曆七月晚上拍照、錄影，也是不少人會特別避諱的行為。民間說法認為，夜晚使用閃光燈，可能把看不見的「好兄弟」一起拍進畫面；若照片中人物身後出現疊影、模糊輪廓或不明影像，也容易被聯想到不吉利的徵兆。

尤其到夜景景點、山區、廢墟、醫院附近，或是參加夜遊活動時，常會聽到「不要隨便對空景亂拍」、「照片回家不要亂放大看」等提醒。社群上的討論也多半圍繞靈異照、夜拍經驗與出遊紀錄展開；平常可能只是手震、反光或雜訊的畫面，到了鬼月就更容易被拿出來討論。

No. 9 訂婚、結婚宴客

示意圖／pixabay

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網路聲量：2,123筆

農曆七月不宜嫁娶、訂婚、辦喜事，是許多人熟悉的傳統說法。雖然現代新人安排婚期時，更多會考量場地、預算、親友時間與檔期，但一碰到農曆七月，仍常會出現「長輩介意怎麼辦」、「真的不能結婚嗎」、「宴客日期要不要避開」等討論。

網友反應也相當兩極，有人認為婚姻大事「寧可信其有」，能避就避，避免讓家人心裡有疙瘩；也有人覺得只要新人雙方不介意，選在淡季反而比較好訂場地、價格也可能更彈性。這類禁忌的討論重點，往往不只是信不信，而是牽涉到家庭溝通與世代觀念差異。

No. 8 深夜吹口哨、唱歌

網路聲量：2,217筆

「晚上不要吹口哨」是不少人從小聽到大的提醒，到了鬼月更常被拿出來討論。民俗認為夜間陰氣較重，突兀的聲音容易吸引好兄弟注意，甚至驚擾對方；因此吹口哨、唱歌、半夜大聲喧嘩、敲打聲響或演奏樂器，都被視為農曆七月夜晚要避免的行為。

No. 7 深夜前往醫院、宮廟

網路聲量：3,675筆

醫院、宮廟、陰廟、弔唁場合等地點，本來就容易和生死、信仰、禁忌連結在一起。到了農曆七月，深夜前往這些場所的討論更容易被放大，像是探病時間、夜間拜拜、進香行程、弔喪安排，都可能引起網友討論。

社群討論常出現「能白天去就白天去」的避諱心態；但醫院探病、喪禮弔唁畢竟是必要行程，也不一定能因為鬼月完全避免。這類話題的情境比較複雜，不只是單純禁忌，也牽涉到實際需求、宗教習俗與家族安排。若真的需要前往，保持尊重、遵守場所規定，比過度緊張更重要。

No. 6 深夜洗曬衣服

示意圖／ChatGPT

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網路聲量：3,980筆

下班回家才有空洗衣服，偏偏鬼月又有「晚上不要晾衣服」的說法，租屋族、夜貓族應該很有感。民間認為，夜晚陰氣較重，濕衣服晾在外面容易招來不好的氣場；若是白色衣物在夜風中晃動，也容易讓人自己嚇自己。

不過生活還是要過，衣服也不會因為鬼月就自動變乾。社群上常出現「知道禁忌，但衣服還是得洗」這類無奈討論。比起其他較有距離感的禁忌，晚上洗衣、晾衣之所以常被提起，正是因為它太貼近日常；若真的介意，改在白天晾、使用烘衣機，或把衣服晾在室內通風處，也能減少心理壓力。

No. 5 亂撿玩偶、雕像

網路聲量：4,340筆

路上看到娃娃、神像或造型特別的雕像，你會好奇多看一眼，還是立刻繞路走？農曆七月期間，來路不明的物品總是更容易讓人心裡毛毛的，尤其人偶、洋娃娃、神像常和恐怖片、都市傳說連在一起，更讓人不敢隨便帶回家。

相關討論常見「看到可愛娃娃也不敢撿」、「免費的最可怕」這類半開玩笑留言。撇開靈異想像，路邊物品也可能有衛生、蟲害或來源不明等問題，本來就不建議隨意帶回家。

No. 4 海邊、溪邊戲水

網路聲量：7,021筆

天氣熱到只想往水邊跑，但農曆七月一到，海邊、溪邊、瀑布突然都多了幾分禁忌感。民間傳說認為，鬼門開後水鬼可能趁機「抓交替」，因此長輩常會耳提面命叮嚀鬼月少去危險水域。

但從科學與現實角度來看，農曆七月正值夏日炎炎與暑假出遊高峰，午後雷陣雨、颱風、海水潮汐變化都可能增加戲水風險，也讓這段期間成為溺水意外較容易發生的時候。與其只把它當成民俗禁忌，不如把提醒落實在行動上，避開危險水域、注意天候海象、穿好救生裝備，才是最重要的保命原則。

No. 3 掛風鈴、鈴鐺

示意圖／pixabay

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網路聲量：7,025筆

風鈴平時聽起來清脆療癒，到了農曆七月夜晚，卻容易讓氣氛多了幾分想像。民間信仰認為，鈴鐺、風鈴發出的清脆聲響容易「招陰引靈」；傳統風水也有說法指出，鈴聲可能干擾住宅磁場，影響財運與家運安寧。

尤其半夜四周安靜時，突如其來的鈴聲更容易讓人受驚嚇。若家中床頭、窗邊或門口正好掛著風鈴、鈴鐺，鬼月期間也可以暫時收起來，減少心理壓力。

No. 2 買房買車、入厝安床

網路聲量：7,409筆

買房、買車、搬家、入厝都是人生大事，傳統民俗認為，鬼月期間不宜買房或搬家，主要是擔心驚動在人間遊走的「好兄弟」，影響運勢或心裡不安。若交屋、交車或搬家日期落在農曆七月，不少人會選擇改期或挑日子處理，求個安心。不過鬼月並非絕對不能搬遷，是否改期仍取決於個人信仰與實際需求。

No. 1 講鬼故事、口出穢言

網路聲量：15,814筆

農曆七月期間，連日常用語和娛樂選擇都容易被拿出來討論。像是聊天時順口說出的「笑死」、「死了」、「去死啦」，或揪朋友講鬼故事、看恐怖片、追鬼片，都可能讓氣氛瞬間變得毛毛的。相關民俗說法提醒，鬼月期間少渲染靈異話題，主要是避免驚嚇到旁人、引發不必要的心理恐懼，也有人認為這類言行容易招惹負面磁場，讓人心神不寧。

這類話題會衝出高討論度，關鍵在於它太貼近日常，有人會提醒朋友「鬼月不要一直講」，也有人開玩笑說平常把「笑死」當語助詞，農曆七月才發現自己每天都在犯禁忌。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月25日至2026年8月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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