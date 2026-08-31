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唐綺陽星座運勢週報：下半年業力大爆發！巨蟹人和運佳 水瓶遇奇葩怪桃花
【唐綺陽星座運勢週報8/31-9/6】
重要星象：天王星停滯，金星天秤。
天王星停滯中，眾人面臨戲劇性的翻轉，下半年深刻感受業力大爆發。金星天秤，許多舊帳被重新翻起、討論，伴侶與金錢關係等話題成為關注焦點。
十二星座個別影響：
雙子：工作應分清先後順序，感情避免急躁抓狂
天秤：工作專注略感辛苦，感情適合做重要決策
射手：工作尚需據理力爭，感情吵架也是種溝通
雙魚：面對現實好好處理，感情宜表態釐清關係
牡羊：事業上有男性貴人，感情多照顧對方心情
金牛：海外事務恐出問題，感情聚少離多反而好
魔羯：放輕鬆避免過多防備，感情週遭雜音別裡會
水瓶：容易遇女性貴人情勒，感情多是奇葩怪桃花
巨蟹：人和運佳凡事易成功，感情盡量低調避麻煩
獅子：好消息多與金錢有關，感情力抗外界感情觀
處女：工作節奏務實一切順利，感情需再多點浪漫
天蠍：天降合作良機好消息，感情運佳能兩情相悅
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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