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唐綺陽星座運勢週報：下半年業力大爆發！巨蟹人和運佳 水瓶遇奇葩怪桃花

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽接受專訪。 聯合報系資料照
唐綺陽接受專訪。 聯合報系資料照

唐綺陽星座運勢週報8/31-9/6】

重要星象：天王星停滯，金星天秤。

天王星停滯中，眾人面臨戲劇性的翻轉，下半年深刻感受業力大爆發。金星天秤，許多舊帳被重新翻起、討論，伴侶與金錢關係等話題成為關注焦點。

十二星座個別影響：

雙子：工作應分清先後順序，感情避免急躁抓狂

天秤：工作專注略感辛苦，感情適合做重要決策

射手：工作尚需據理力爭，感情吵架也是種溝通

雙魚：面對現實好好處理，感情宜表態釐清關係

牡羊：事業上有男性貴人，感情多照顧對方心情

金牛：海外事務恐出問題，感情聚少離多反而好

魔羯：放輕鬆避免過多防備，感情週遭雜音別裡會

水瓶：容易遇女性貴人情勒，感情多是奇葩怪桃花

巨蟹：人和運佳凡事易成功，感情盡量低調避麻煩

獅子：好消息多與金錢有關，感情力抗外界感情觀

處女：工作節奏務實一切順利，感情需再多點浪漫

天蠍：天降合作良機好消息，感情運佳能兩情相悅

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 星座 桃花 唐綺陽

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