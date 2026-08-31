唐綺陽星座運勢週報：下半年業力大爆發！巨蟹人和運佳 水瓶遇奇葩怪桃花

暑假終於結束，把神獸們送回學校後，看著被夏令營和旅遊掏空的錢包，是不是覺得欲哭無淚？先別急著吃土，九月初的財富大門正為某些人敞開！大環境的熱錢正在悄悄轉移陣地，這禮拜有幾組幸運兒的吸金火力簡直全開，不管正業還是兼差，鈔票都會像長了腳一樣自動跑進戶頭。想知道自己有沒有機會在九月第一週就迎來大豐收，笑著把花掉的錢全部賺回來嗎？趕快往下看，這份熱騰騰的發財榜單絕對讓你精神百倍！

2026-08-31 08:50