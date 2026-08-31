0831-0906「血型+生肖」財運TOP5！這5組吸金力爆表 第一名鈔票自動上門

暑假終於結束，把神獸們送回學校後，看著被夏令營和旅遊掏空的錢包，是不是覺得欲哭無淚？先別急著吃土，九月初的財富大門正為某些人敞開！大環境的熱錢正在悄悄轉移陣地，這禮拜有幾組幸運兒的吸金火力簡直全開，不管正業還是兼差，鈔票都會像長了腳一樣自動跑進戶頭。想知道自己有沒有機會在九月第一週就迎來大豐收，笑著把花掉的錢全部賺回來嗎？趕快往下看，這份熱騰騰的發財榜單絕對讓你精神百倍！

TOP 5：血型O型 + 生肖屬兔

本週O型屬兔的朋友，運氣好到擋不住，靈感隨便一抓都能變成熱騰騰的現金。穿梭在田野間的「無人機農藥噴灑員」，這幾天精準高效率的飛行技術會讓農友們瘋狂推薦，預約噴灑的訂單直接爆滿，大把鈔票輕鬆入袋；躲在工作室敲敲打打的「密室逃脫機關設計師」，近期你想出的燒腦謎題大受玩家歡迎，業者開心之餘，絕對會給你一筆超有誠意的設計分紅；而專注於修補歷史痕跡的「古蹟刺繡修復師」，你巧奪天工的手藝將被重量級藏家相中，二話不說直接砸重金請你出手相救。這組的朋友，財神爺已經把錢推到你面前，放膽去展現才華就能名利雙收，建議出門前在手腕噴點柑橘調香水，清新的氣息能幫你把財氣牢牢鎖在身邊！

TOP 4：血型B型 + 生肖屬羊

這週B型屬羊的朋友，準備好迎接鈔票如雨下的快感了嗎？！在片場忙進忙出的「影視劇組道具師」，你神還原的細緻道具讓導演愛不釋手，不僅尾款結得超阿莎力，還順勢把你訂入下一部大卡司電影的班底，酬勞跟著水漲船高；每天巡視機台的「娃娃機台主」，這週換上的創意小物完美擊中路人心，投幣聲響個不停，光是清點硬幣就讓你嘴角下不來；陪著客戶揮汗如雨的「專職陪跑員」，你熱情又專業的配速指導讓大老闆們跑出極佳成績，私下塞給你的超大包激勵獎金絕對讓你樂不可支。這組的朋友，只要願意跨出舒適圈，到處都是閃閃發光的黃金，不妨在辦公桌左前方放一杯乾淨的開水，能讓你的賺錢雷達更加銳利！

TOP 3：血型AB型 + 生肖屬雞

這週AB型屬雞的朋友，財運火力全開，走到哪裡都有源源不絕的金流主動貼上來！專注於腳底穴位的「腳底按摩師」，你精準到位的手法讓疲憊的客人瞬間靈魂昇華，指定要你服務的VIP大排長龍，光是額外的小費就比底薪還要驚人；戴著耳機瘋狂創作的「獨立音樂製作人」，隨手寫出的一段旋律意外在短影音平台爆紅，驚人的版權費和串流收益，絕對讓你做夢都會笑醒；幫客戶重新規劃生活空間的「居家動線規劃師」，你化腐朽為神奇的空間魔法，讓屋主驚嘆連連，爽快付清全額顧問費之餘還大力幫你拉攏新客。這組的朋友，大環境的順風車已經為你準備好，勇敢衝刺就能把所有的好運變現，睡前用溫熱水泡泡腳，能幫你在夢中繼續吸滿招財好運！

TOP 2：血型A型 + 生肖屬猴

這週A型屬猴的朋友，荷包準備好大擴建了嗎，這幾天你們的賺錢直覺，準到連自己都會嚇一大跳！面對各種奇珍異獸的「特寵獸醫」，你精湛的醫術，成功救回了身價不斐的稀有寵物，飼主感動落淚的同時，更豪邁開出天價紅包答謝你的救命之恩；待在廚房不斷嘗試新口味的「冰淇淋研發師」，你突發奇想調配出的秋季限定口味，瞬間引爆排隊狂潮，分紅獎金直接讓存款數字往上狂飆；每天在工地緊盯進度的「老屋翻新監工」，你嚴格把關的品質，讓挑剔的業主完全挑不出毛病，提前完工的獎勵金絕對讓你笑傲江湖。這組的朋友，眼前的商機千載難逢，大步邁進就能迎來財富大豐收，出門時帶上一條乾淨的黃色手帕，明亮的色彩能幫你迎來滿滿財源！

TOP 1：血型B型 + 生肖屬鼠

這週B型屬鼠的朋友，隨便出手都能將錢財滿載而歸！站在舞台上逗得全場哈哈大笑的「脫口秀喜劇演員」，你這週的段子精準戳中觀眾笑點，專場門票瞬間秒殺，甚至連知名品牌都捧著鈔票來找你業配；握著方向盤乘風破浪的「遊艇駕駛員」，這陣子秋高氣爽的好天氣，迎來大批包船開趴的頂級豪客，光是小費和出航津貼，就讓你賺得盆滿缽滿；帶領學員穿梭在山林間的「越野車教練」，你刺激又安全的教學風格，吸引大批企業行號來包場包課，滿滿的招生獎金輕鬆落袋。這組的朋友，財神爺已經把錢塞到你手裡，盡情享受這波財富大爆發吧，每天早晨喝一杯溫熱的蜂蜜水，甜甜的滋味能讓你的聚財能量不斷放大！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。