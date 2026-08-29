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不合群但智商超群！3星座「不走尋常路」成為人生贏家

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網分享不合群卻智商很高的3個星座。圖／AI生成
搜狐網分享不合群卻智商很高的3個星座。圖／AI生成

每個人的個性不盡相同，有些人生來就討人喜歡，讓人不由自主的想要靠近；但有些人卻更偏向獨處、不喜歡與人交談。搜狐網分享不合群卻智商很高的3個星座，他們雖然不走尋常路，但憑藉著出色的個人能力與思維，最終成為人生贏家。

天蠍座／外表神秘 永不放棄

天蠍座的人向來非常神秘，但不同於冷漠的外表，他們內心情感其實非常豐富，且對於各式各樣的事情都有獨特的理解方式，遇到難題時，他們往往能展現出異於常人的毅力，憑藉著自身的智慧與永不放棄的精神，總能讓人大開眼界。

摩羯座／不擅溝通 勤奮務實

摩羯座的人個性勤奮且務實，一旦確定目標就會奮不顧身地勇往直前，雖然天生不太擅長表達自身情緒，但他們其實非常聰明，遇到困難總能化險為夷，讓他們在行業中往往能獲得很高的成就。

水瓶座／天生有創意 思維超前

水瓶座的人天生非常有創意，總是能想出其他人想不到的點子，且能用奇妙的方式解決難題，特別是在科技、藝術或哲學領域能綻放出屬於自己的光芒，不過他們的思維太過超前，可能很多人不能理解他的言行舉止，但並不妨礙他藉由聰明才智獲得成翁。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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