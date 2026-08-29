水星進處女座「效率加倍」！4星座工作、學習、財運像要飛起來

從8月25日開始水星進入處女座，非常適合用來整理工作、釐清繁雜思緒、檢視文件帳目與安排生活。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，分享水星入處女座後4個效率會如同「開掛」般的星座，無論是在工作、學習還是財務上，只要耐心整理就能提升整體效率，最終邁向成功。

處女座／整理細節迎來效率躍升

水星進入處女座後，你的腦袋就像被重新整理了一樣，過去總是做不完的工作能找到更適合的處理方式，你會重新安排工作內容，並改善繁瑣的流程，只要用對方法就能夠在職場上獲得肯定，建議多整理房間、檔案或資料，只要環境改善，就能找到方法，「少走冤枉路」。

雙子座／思緒清晰突破溝通卡點

這段期間你的思考速度與判斷力會更準確，特別是需要溝通或整理資料的工作特別容易有所突破，在職場上建議主動確認職責與時間表，不要把重要的事情放在最後；學習部分建議整理筆記，把資訊重新整理，只要慢下心來，把事情說清楚，就能得到更多機會。

摩羯座／重新排序讓計畫真正落地

前段時間摩羯座雖然想把事情做好，但背負了太多的責任，導致計畫被打亂，這段期間你會找到最舒服的節奏，建議可以重新規劃工作進度、安排時間、確立目標；也適合檢視財務方面的支出，調整花費，只要正確規劃好自己的事情，就距離成功越來越靠近了。

金牛座／學習升級累積長線底氣

這段期間金牛座很適合投資自已，比如學習新技能或對某項專業產生興趣，並且會付諸行動，職場上也會出現想學習新工具或新流程的狀況，雖然剛開始會覺得麻煩，但熟悉之後你的工作效率會進一步提升，如果正在準備考試或培養副業，很建議規劃學習進度。

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