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不只會賺...最會存錢「3生肖」是他們！鼠有危機意識、第一名聚沙成塔
每個人都想要財富自由，但要累積財富靠的不僅僅是努力工作，有時候存錢的策略的非常重要。命理專家書珩老師在節目《命運好好玩》中分享最會存錢的3個生肖，快來看看他們都有什麼存錢秘訣吧！
TOP3 生肖鼠／危機意識強 細水長流
屬鼠的人永遠都會覺得財務有危機，如果看到自己的存款慢慢有在增加，比較有安全感，偏向只進不出的存錢法，不僅會讓他開心，更能累積財富，此外他也不會輕易借錢給別人。
TOP2 生肖蛇／冷靜理智 精打細算
屬蛇的人是一個謀略家，除了個性較為冷靜外，他也很擅長閃躲，不喜歡去任何需要花大錢的地方，並且格外重視CP值，對自己所有的付出都精打細算，特別喜歡打折、特價的商品，長久下來財富自然會慢慢增加。
TOP1 生肖牛／穩扎穩打 積沙成塔
屬牛的人不相信一夜暴富或偏財運，並把努力賺來的錢分為三部分，一部分死都不能動、一部分繳房租或房貸、另一半部分是生活費，他們在用錢時非常小心翼翼，加上聚沙成塔的毅力，自然能累積財富。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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