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越笑越走運！農曆七月後4生肖迎旺運 小確幸接連上門

聯合新聞網／ 綜合報導
臉上常掛著笑容，往往能帶來正面能量。 示意圖／AI生成
臉上常掛著笑容，往往能帶來正面能量。 示意圖／AI生成

農曆七月即將結束，除了傳統習俗上的轉換，也有人期待接下來能迎來新的好運。「搜狐網」指出，生肖兔、馬、猴、豬在農曆七月過後運勢有望逐漸升溫，工作、財運與人際方面都可能迎來好消息。

生肖兔：人緣轉化成助力

屬兔的人笑容彷彿自帶「療癒加成」，就算天塌下來也不急著皺眉，再大的煩心事到了他們手上，往往三兩句玩笑就能化解，不讓陰霾停留太久。個性通常較溫和，遇到煩心事也懂得用輕鬆態度化解，不容易與人正面衝突，因此平時累積了不錯的人緣。

農曆七月過後，過往付出的善意有機會轉化成實際助力，原本卡關的工作、計畫可能逐步順利，生活中也容易碰上優惠、意外小確幸，整體運勢更加順暢。

生肖馬：資源到位、機會主動上門

屬馬的人容就像自帶「陽光外掛」，行動力強，遇到挫折通常不會停留太久，反而能迅速調整、繼續向前。平時熱心助人的個性，也讓身邊不乏願意相挺的朋友與貴人。

農曆七月過後，先前累積的人脈與資源有望開始發揮作用，工作上可能出現新的合作邀約、升遷或加薪機會，財運也有逐步提升的可能。

生肖猴：創意變現、副業有望增收

屬猴的人笑容自帶「機靈濾鏡」，即使遇到棘手狀況，也會先想辦法解決，而不是愁眉苦臉、自我消耗。腦筋靈活、反應快，碰到問題時往往能想到不同解法，也很會活絡身邊氣氛。

農曆七月過後，過去累積的創意與想法可能找到發揮舞台，不僅新機會增加，也有望開拓新的收入來源，尤其副業、接案或額外收入方面值得期待，生活中也容易遇到令人開心的小驚喜。

生肖豬：財運走穩、小確幸變多

屬豬的人笑容彷彿自帶「佛系防護罩」，碰上再煩心的事情，也懂得先吃頓好料、休息一下，不會因為雞毛蒜皮的小事長時間苦惱。個性隨和，較不容易為小事鑽牛角尖，平時待人真誠，也因此容易獲得身邊人的信任。

農曆七月過後，整體財運有望更加穩定，過去累積的成果逐漸浮現，工作上的舊客戶、舊人脈也可能帶來新的機會。除了正財表現較穩，日常生活中的小確幸也可能增加，讓心情更加輕鬆愉快。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆七月 生肖 運勢 財運 事業運

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