快訊

大寶蔣得立建中休學赴美留學 蔣萬安曝原因：我跟太太都支持

記得帶傘！7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

9月星座財運TOP5！處女座收入大爆發 水瓶合作帶來財富成長

聯合新聞網／ 安妞星座
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

每天辛苦上班，看著沒有起色的戶頭餘額，是不是覺得心好累？進入九月份，整個市場的賺錢風向大洗牌，有些人準備迎來大豐收！想知道誰能在這個月順利把鈔票大把塞進口袋嗎？趕快來看看這份最新的財富名單，準備迎接屬於你的高光時刻！

TOP 5：天秤座

九月份天秤座，你的人際圈將發揮極大的經濟效益，那些久未聯絡的老客戶、過去合作過的夥伴，隨時都會帶著大筆預算回來找你。這個月不是一個人單打獨鬥的時候，不妨大方地把自己的專業技能展現出來，多參加聚會或是在社群平台上分享工作日常，自然會吸引到需要你幫忙的金主。只要願意開口推銷自己，靠著朋友互相牽線介紹，全新的賺錢管道就會自動找上門，讓你輕輕鬆鬆就把業績做起來，享受人脈變錢脈的痛快感。

TOP 4：射手座

趕快收拾行囊準備出發，離開你的舒適圈！把眼光往外縣市、甚至是海外市場放，你會發現外面有一大片未開發的藍海等著你去收割。不管是安排一趟跨縣市的業務拜訪，還是透過網路把商品賣給遠方的陌生客群，只要願意跨出原本的生活範圍，就能精準對接到全新的客源。這個月，只要你敢衝敢試，越是陌生的地方，越能激發你的商業靈感，把觸角延伸到網路或異地，絕對能帶著豐厚的利潤滿載而歸。

TOP 3：水瓶座

九月份各種合作案、資源交換的邀約將不斷湧現，靠著與別人聯手打拚，你能迅速開發出全新的收入來源。去尋找那些能跟你互補的專業人士，雙方強強聯手絕對能創造出驚人的商業火花。不過在開心結盟的同時，牽涉到利潤分配、抽成比例或是付款期限等現實問題，務必要在事前就談得清清楚楚。只要在合約細節上做到滴水不漏，確保每一分該拿的錢都能順利入袋，這段期間的合夥關係將會為你帶來極為可觀的財富成長。

TOP 2：牡羊座

這個月你的第六感準確度簡直突破天際！不管是平時有在研究的投資標的突然大漲，還是公司發放了出乎意料的業績分紅，各種偏財的收入管道都會迎來大爆發，讓你在理財操作上總能搶奪先機，順利賺到別人不敢碰的利潤。不過要特別提醒，機會變多不代表你可以閉著眼睛亂撒錢。面對高報酬的誘惑，請務必守住資金控管的底線，懂得見好就收才是真正的贏家。

TOP 1：處女座

所有的汗水與熬夜加班，終於在這個月換成沉甸甸的現金回報了！你向來對自己的專業技能有著極高的要求，過去那些被你做到極致的專案細節，現在全部變成了你要求加薪的最強底氣。九月中旬過後，工作表現與收入之間的連結會變得前所未有地直接，老闆和客戶完全無法忽視你創造的巨大價值。這份完全靠著硬實力拼出來的財富絕對是實至名歸，沒有任何僥倖成分。不妨開心地看著戶頭裡穩健攀升的數字，享受自己雙手打拼出來的富裕生活吧！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運

延伸閱讀

不合群但智商超群！3星座「不走尋常路」成為人生贏家

不只會賺...最會存錢「3生肖」是他們！鼠有危機意識、第一名聚沙成塔

外表開朗熱情！3星座獨處時反差超大 笑容背後藏著脆弱一面

0831-0906「血型+生肖」財運TOP5！這5組吸金力爆表 第一名鈔票自動上門

相關新聞

9月星座財運TOP5！處女座收入大爆發 水瓶合作帶來財富成長

每天辛苦上班，看著沒有起色的戶頭餘額，是不是覺得心好累？進入九月份，整個市場的賺錢風向大洗牌，有些人準備迎來大豐收！想知道誰能在這個月順利把鈔票大把塞進口袋嗎？趕快來看看這份最新的財富名單，準備迎接屬於你的高光時刻！

農曆七月十大禁忌話題？鬼月禁忌一次看懂

農曆七月禁忌說法不少，從日常用語、出遊安全到搬家婚嫁，都成為網友熱議話題。

唐綺陽星座運勢週報：下半年業力大爆發！巨蟹人和運佳 水瓶遇奇葩怪桃花

【唐綺陽星座運勢週報8/31-9/6】 重要星象：天王星停滯，金星天秤。 天王星停滯中，眾人面臨戲劇性的翻轉，下半年深刻感受業力大爆發。金星天秤，許多舊帳被重新翻起、討論，伴侶與金錢關係等話題成為關注焦點。 十二星座個別影響： 雙子：工作應分清先後順序，感情避免急躁抓狂 天秤：工作專注略感辛苦，感情適合做重要決策 射手：工作尚需據理力爭，感情吵架也是種溝通 雙魚：面對現實好好處理，感情宜表態釐清關係 牡羊：事業上有男性貴人，感情多照顧對方心情 金牛：海外事務恐出問題，感情聚少離多反而好 魔羯：放輕鬆避免過多防備，感情週遭雜音別裡會 水瓶：容易遇女性貴人情勒，感情多是奇葩怪桃花 巨蟹：人和運佳凡事易成功，感情盡量低調避麻煩 獅子：好消息多與金錢有關，感情力抗外界感情觀 處女：工作節奏務實一切順利，感情需再多點浪漫 天蠍：天降合作良機好消息，感情運佳能兩情相悅 ☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

0831-0906「血型+生肖」財運TOP5！這5組吸金力爆表 第一名鈔票自動上門

暑假終於結束，把神獸們送回學校後，看著被夏令營和旅遊掏空的錢包，是不是覺得欲哭無淚？先別急著吃土，九月初的財富大門正為某些人敞開！大環境的熱錢正在悄悄轉移陣地，這禮拜有幾組幸運兒的吸金火力簡直全開，不管正業還是兼差，鈔票都會像長了腳一樣自動跑進戶頭。想知道自己有沒有機會在九月第一週就迎來大豐收，笑著把花掉的錢全部賺回來嗎？趕快往下看，這份熱騰騰的發財榜單絕對讓你精神百倍！

不只會賺...最會存錢「3生肖」是他們！鼠有危機意識、第一名聚沙成塔

每個人都想要財富自由，但要累積財富靠的不僅僅是努力工作，有時候存錢的策略的非常重要。命理專家書珩老師在節目《命運好好玩》中分享最會存錢的3個生肖，快來看看他們都有什麼存錢秘訣吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。