殺破狼週運勢／天蠍職場地位提升 雙子關係更進一步

殺破狼2026年8月31日～9月6日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的金星與在戀愛、子女、娛樂宮位的木星相位良好，和情感對象相處愉悅，懷孕機率高，甚至可能因此奉子成婚。某些白羊座終於參加偶像演唱會，整個人都很雀躍。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，正在一個非常愉悅的團隊，很多問題都能患難與共。某些白羊座會認識遊走灰色地帶的江湖人士，似乎跟一般人沒兩樣，但人還蠻有義氣的。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽與在溝通、交通宮位的天王星影響，在職場與上司、客戶、同事溝通不良，很多問題卡著無法解決。某些白羊座上班或有重要會議時，常因突發狀況遲到，可能因此被苛扣薪資。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到土星影響，經常被鄰居的噪音影響，無法好好生活，有時需要請執法人員勸導。某些白羊座的家人情緒不穩，使得你被波及，常因此吵架。

金牛座：

整體運勢

工作運佳，金星在工作宮位行進，工作正在收尾階段，不論是心情與工作量都輕鬆許多，會有閒暇的時間可以出門喝個下午茶。某些金牛座則是在職場表現受到肯定，成為大家倚賴的人士。

家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，準備好一筆資金購買房產，會看到適合的物件。某些金牛座有全家人一起去旅行的計畫，可玩得十分盡興，共享天倫之樂。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的太陽與天王星相位不良，會花很多錢討喜歡的人歡心，不過對方的反應出乎你預料的冷淡。某些金牛座的小孩與寵物有突發狀況，會需要花很多錢在孩子身上。

交通運方面，火星在交通宮位行進，交通工具故障頻頻，花許多錢送修保養，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。不論駕車、走路、搭乘大眾運輸系統，需特別注意安全。

雙子座：

整體運勢

學習運佳，在學習、考試宮位的木星相位良好，進入喜歡的科系就讀，會遇到個性合拍的老師與同學，對校園生活充滿期待。某些雙子座需要考證照或是資格檢定，猜題準確，成績可通過門檻，獲得執業資格。

感情運佳，在戀愛、娛樂宮位的金星相位良好，與喜歡的人相處愉悅，關係可望更進一步。某些雙子座則是會參加許多追星的活動，與許多志同道合的粉絲交流，感覺愉悅。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到在金錢宮位的火星影響，購物時容易買到詐騙商品，退貨不易，造成消費糾紛。某些雙子座交際應酬的花費太多，生活費用捉襟見肘。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到天王星影響，因為施工，或是一些突發狀況，必須暫時在旅館住宿幾日。某些雙子座的親人脾氣古怪，整個家庭氣氛不太愉快。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，會將生活空間做一些微整修，粉刷牆壁，或是換新傢俱。某些巨蟹座則是終於有時間好好待在家耍廢，每天追劇、打手遊，想睡就睡，宅到十分幸福。

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，由於收入增加，生活優渥，會買很多高質感的生活用品，把金錢變成自己喜歡的形狀。某些巨蟹座則是有很多賺外快的機會，升入增加許多。

本週須注意的部分

工作運方面，土星受到在命宮的火星影響，工作量暴增，壓力非常大，每天都非常忙碌，經常需要加班。某些巨蟹座的職場，一直有讓你覺得不舒適的風氣，如果不參與，似乎就會被排擠。

健康運方面，火星在命宮行進，工作有過勞的跡象，火氣較大，容易長痘痘與嘴破。並當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

獅子座：

整體運勢

旅遊運佳，在旅遊宮位的金星相位良好，到外地遊玩，不論是交通票券，或是住宿，會因為特殊身份獲得升等禮遇，感到尊貴。某些獅子座會入住較為高級的旅店，享受舒適的設施與服務。

工作運方面，在命宮的木星相位良好，會有許多機會在職場、專業領域表現出自己的特質，受到許多人矚目。某些獅子座，因為不經意的一個事件，在網路上被瘋傳，突然爆紅。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的太陽受到在人際關係宮位的天王星影響，突然收到很久沒聯絡的同學寄來的紅色炸彈，雖然不太情願，還是包了不少禮金祝福，不想被人說是小氣鬼。

學業運方面，在學業宮位的土星受到在秘密宮位的火星影響，才進入新學校，就發現選擇指導者或是各種課程有許多潛規則，看到人間的陰暗面。某些獅子座必須不擇手段完成論文或報告。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，金星持續在金錢宮位行進，會獲得小額的薪資調整，或是獎金，去吃奢侈的餐廳，或是買些奢侈品犒賞自己。某些處女座則是會有許多外快可接，收入增加。

工作運方面，在工作宮位的冥王星相位良好，目前自己一個人獨立撐起一個部門，許多事情沒有束縛，做決策明快。某些處女座執行一個高度意志力才能完成的工作，感到很有成就感。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在業力宮位的土星影響，不論在現實生活，或是在社群媒體，行為與發言都要謹慎，容易與人發生糾紛，而無端捲入一段官非之中。

健康運方面，太陽與水星齊聚命宮，注意心血管方面的疾病，並當心病毒感染，引發呼吸系統不適。土星與海王星齊聚疾厄宮位，當心筋骨、牙齒、皮膚方面的慢性疾病，需要長期矯治。睡眠狀況不佳，常常精神不佳。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，金星在命宮行進，同時在人際關係宮位的木星脫離不良相位的影響，會收到參與許多大型活動的邀約，可在某些場合認識名人，對發展自己想做的事業會有幫助。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的冥王星相位良好，喜歡的人會對你表現出佔有慾，覺得自己被對方在乎。某些天秤座為了搶到偶像活動的門票，堅守在售票系內操作，可如願獲得票券。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到在夥伴宮位的土星影響，在職場內不但要收拾同事留下的爛攤子，還有豬隊友在幫倒忙，許多事務進行緩慢而不順利，工作壓力讓你無法喘息。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到在精神宮位的太陽影響，到海外旅行，因為時差的關係，精神狀況不佳，覺得很累。某些天秤座認識一些異國人士，經常在你休息的時間打擾你，感到困擾。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，在職場地位提升，並獲得更多資源挹注，執行任何事情如魚得水，在專業領域獨領風騷。某些天蠍座經營事業有成，今年會開外掛，發展更多副業。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到在人際關係宮位的太陽影響，幫他人代墊的一些款項，被惡意拖欠，需要採取法律行動，對方才會乖乖還錢。有投資習慣的天蠍座，不要聽信小道消息，容易上當受騙。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到在健康宮位的土星影響，到海外旅遊，行程排得過於密集，體力無法承受，也容易水土不服，造成身體不適，隨身帶著常備藥品，才不至於在人生地不熟的地方生病找不到藥。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到在慾望宮位的天王星影響，對有異常習慣的人士保持距離，切勿出入聲色場所，以免被陌生人騷擾，甚至跟蹤，造成不必要的困擾。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星相位良好，在社群媒體上發表的言論引發許多人共鳴，突然爆紅。某些射手座遇到重要的貴人，在各種問題上給予你幫助，覺得感恩。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，正背著行囊在海外旅行、工作、打工渡假、留學、交換學生，過著愜意的生活。某些射手座則是會有很多機會與異國人士交流，交到新朋友，甚至發展出跨國戀情。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的太陽受到在夥伴宮位的天王星影響，在職場表現亮眼，卻容易受到同事嫉妒，被人以各種奇異的方式霸凌、冷暴力處理。某些射手座的合作夥伴，脾氣過於古怪，決策舉棋不定，與對方工作很煩躁。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的土星受到在慾望、財務宮位的火星影響，與情感對象在肉體關係方面不協調，其中一方甚至有肉體出軌的行為。某些射手座在喜歡的人或是寵物身上花太多錢，甚至傾家蕩產，負債累累。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的金星相位良好，工作效率極佳，表現亮眼，目前正在收穫成果的階段，心情比較輕鬆。某些摩羯座則是承接令人羨慕的職務，與知名廠商或名人合作，每天看起來光鮮亮麗。

金錢運佳，在財務宮位的木星脫離不良相位的影響，正在承接一筆資產，會需要跑許多法律程序。有投資習慣的摩羯座，投資標的大漲，無形資產增加，可選在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到在家宅宮位的土星影響，與伴侶的家人相處不太愉快，對方卻沒有幫忙協調。某些摩羯座則是夾在情感對象與家人的糾紛中，兩面難為。

遠行運方面，在遠行宮位的太陽與在工作宮位的天王星呈現4分相，為了工作必須臨時出差，在外十分勞累。某些摩羯座到人生地不熟的地區水土不服，或是因為時差，睡眠不足，精神不好。

水瓶座：

整體運勢

學業運方面，金星在學業宮位行進，進入新的科系，或選修跨領域的課程，一切都感到十分新鮮。某些水瓶座的論文或是報告受到指導者重視，很有可能登上重要期刊。

感情運方面，在感情宮位的木星相位良好，與喜歡的人有共識步入婚姻關係，目前正在準備辦喜事。單身的水瓶座，會邂逅讓你想跟隨一輩子的人，雙方的感情在萌芽階段。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在工作宮位行進，目前工作量暴增，每天都需要加班，身體有過勞的傾向。某些水瓶座所處的職場，氣氛不佳，與同事共事進行不順利，很想發脾氣，又必須忍耐。

健康運方面，太陽、水星齊聚疾厄宮位，注意心血管與呼吸系統的問題。同時火星在健康宮位行進，工作有過勞的傾向，容易刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，當心人身安全。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的金星相位良好，偏財運佳，可買彩券試試手氣，中獎率頗高。有投資習慣的雙魚座，投資標的不斷上揚，資產增加，可在適當的時機獲利了結。

工作運佳，在工作宮位的木星，相位良好，轉換到氣氛較好的單位工作，不但待遇增加了，職場氣氛也比較愉快。某些雙魚座在工作領域的表現受到肯定，成為許多人倚賴的對象。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽受到天王星影響，月蝕能量仍餘波未平，與情感對象經常發生不愉快，兩人關係十分危險。某些雙魚座喜歡的人失聯，各種聯絡管道被封鎖，自己也不知是為何。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位不良，某個親人的情緒波動劇烈，難以捉摸，常莫名其妙被指責，導致你想離家出走。某些雙魚座的居住環境常有突發狀況發生，生活被攪和得一團糟。

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