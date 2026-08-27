嘴上總說沒事！5大星座最愛故作堅強 不想讓人擔心

有些人動不動就哭哭啼啼，呼天喊地，讓周圍的人很容易心生憐惜，對他摸摸頭，呼呼痛。但有些人明明心裡在滴血，卻故作堅強，不想讓別人為他擔心，其實才更值得心疼。十二星座中哪些人最會隱忍呢？讓我們跟隨科技紫微網來看看吧！

獅子座

獅子寧願被人無視，也絕不受輕視。獅子就是王，就算眼裡有淚、心裡流血，也不會輕易低頭，讓王冠掉下來。這樣的隱忍，有哪個人能看得透呢？

摩羯的自尊心強到爆。他們凡事小心翼翼，就怕事情會脫離自己的掌控。為了控制局面，他不讓自己有弱點，如果有的話，一定要掩飾得很好才行。只有表現得鎮定自若，才不會讓敵人有可趁之機，也才不會讓身邊的人擔心。

處女座

你當然認為，會為了一部電影、一篇文章就哭得稀里嘩啦的處女座，一定受不了什麼挫折吧？大錯特錯。平時他可能各種撒嬌喊痛，但真正遇到風雨打擊時，他卻能展示出令人驚歎的固執，咬碎牙都會硬生生扛著不出聲。

水瓶座

苦難在面前時，水瓶永遠只會獨自面對。他會關起門來哭一會兒，等到再打開門的一瞬間，水瓶一定會給你一個嶄新的微笑。他的笑容不是要刻意偽裝，而是為了讓你看見最好的自己。

巨蟹座

其實巨蟹脆弱又愛依賴，但是當感情受到重大打擊，心死了的時候，他反而會表現得異常冷靜與決絕。哪怕要咬碎牙齒和血吞，巨蟹也不要在負心的人面前露出自己的懦弱，畢竟現在他能哭給誰看，又能依賴誰呢？不如尊嚴的轉身吧。

【延伸閱讀】

免時辰！算出未來5年運勢

十年風水輪流轉！你正走到哪一個人生大運？

【科技紫微網 】