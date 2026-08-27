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口袋破漏還不補？今天中元節藏財運密碼 地官大帝聖誕補運秘訣曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是中元節，命理師分享祭祀三官大帝的民俗觀念。圖／楊登嵙提供
今天是中元節，命理師分享祭祀三官大帝的民俗觀念。圖／楊登嵙提供

今天是農曆七月十五中元節，命理師楊登嵙指出，今天不僅是普度孤魂的日子，更是道教「三官大帝」之中地官大帝的萬壽之辰，掌管赦罪解厄，是補財庫、消災解厄的絕佳時機，民眾可把握機會誠心祈福。

命理師楊登嵙表示，「三官大帝」指道教中掌管天、地、水三界之神，分別為天官、地官、水官，閩南話俗稱「三界公」，客家話稱「三界爺」，神格僅次於玉皇上帝。天官賜福、地官赦罪、水官解厄，三元節即為三官大帝誕辰，上元節（天官）祈福、中元節（地官）普渡赦罪、下元節（水官）消災解厄。

根據民間信仰，人的財富分別來自天庫、地庫、水庫，對應三官大帝掌管。楊登嵙提醒，若近來運勢不佳、屢屢破財損財，可透過呈上疏文，請三官大帝依所缺補強財庫，「沒有補財庫，就像口袋破漏沒有補」。

楊登嵙建議，補財庫最佳時機包括正月初五迎財神、初九天公生、十五元宵節、三月十五武財神生日、七月十五中元節及十月十五下元節。

他說，今天是中元節，正是地官大帝聖誕，楊登嵙指出，地官大帝考察眾生禍福與功過，此日誠心懺悔小過小錯，有機會免除因果業障。

他分享，祭拜時間可選在農曆七月十四日深夜11時至隔日凌晨1時，或十五日上午9時至11時；供品需準備香、酒、蠟燭、鮮花、五樣水果、金紙、至少10顆金元寶及疏文奏表，金紙則以壽金、刈金、福金、天金為主。台灣祭祀玉皇上帝的廟宇通常也奉祀三官大帝，並不難尋。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中元節 財運 密碼 財神

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