能放食物也是財庫！盤點冰箱六大破財禁忌「這位置絕對母湯」

冰箱是保鮮食物的場所，你家的冰箱有收拾乾淨嗎？冰箱亂糟糟、食物亂放，小心大破財喔！

冰箱禁忌

1.冰箱不宜對爐灶：

冰箱代表水，爐灶代表火，相對沖代表水火不融，水也代表財水，財水不能被火滅，若被火滅會財氣下滑。

2.冰箱對落地窗或窗戶：

冰箱代表健康，對落地窗或窗戶代表會走空亡運，腦袋空空錢也空空。

3.冰箱不宜正對水龍頭：

冰箱代表財庫，若對水龍頭或飲水機財庫的錢會來來去去，投資會大破財。

4.冰箱不宜對門：

冰箱代表財庫，財庫不宜被人看見，冰箱對門會被人看到，錢財容易被劫走，如：破財，被人借錢，被人詐騙，買貴東西。

5.冰箱上方不宜堆放雜物：

冰箱上方雜物太多會有太多投資想法，或者創業點子但都是很雜亂的，容易判斷錯誤導致破大財。

6.冰箱上方最忌有樑：

上方有樑代表財運被壓抑，很難在業績與積效上突破，甚至還會被打壓客戶會搶走，案子不順利有官司，一定要注意，

化解方法：在冰箱旁邊擺一盆綠色植物。

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