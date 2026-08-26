斷開前夫！陳幸妤正緣6年後到？命理師警告「3星座3生肖」年底有桃花劫

針對陳幸妤的感情運勢，星座專家小孟老師於臉書影片進行塔羅牌抽牌分析。他先抽出「權杖騎士」正位，代表突破重圍與覺醒，顯示陳幸妤不再輕易相信男人的甜言蜜語。加上獅子座受木星影響，陳幸妤今年在工作事業與知名度上皆呈現上升趨勢。

在尋找下一段姻緣方面，小孟老師抽中「錢幣六」正位，顯示要找到合適對象可能還需要六年。他指出陳幸妤目前狀態滿足開心，若再找對象可能面臨金錢分攤或感情糾紛，因此建議她現階段一個人過會比盲目追逐感情更加快活快樂，或選擇性格乖巧的陪伴者即可。

小孟老師也警告三組星座與生肖在年底需注意桃花劫。

第三名為水瓶座或屬豬者：在感情上容易遇到詐騙或感情騙子，甚至在網路交友遇到修圖過度的假人，應避免對感情抱持過度幻想。

第二名為天枰座或屬狗者：受冥王星進入戀愛宮影響，單身者容易抗拒真心人卻愛上爛桃花。

第一名則為雙子座或屬老虎者：受天王星在雙子座宮位逆行影響，較容易面臨「人設翻車」或過往不愉快事件被攤開討論的狀況。有伴侶者則需防範與另一半發生爭吵，或是另一半出現桃花並帶來中傷，提醒民眾多留意伴侶近況並及時斷開不良桃花。

若想改善桃花運勢，小孟老師建議上述三組民眾可在房間內擺放粉紅色水晶球，依「男左女右」的位置擺放。若條件允許，可在水晶球上方打上小燈點亮桃花宮，藉此改善自身運勢，保持愉快的日常生活。

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