中元節颱風攪局！風水專家教不出門「開運口訣」：補滿下半年財庫

適逢8月27日中元節為地官赦罪補財庫的重要日子，風水專家王昆山於臉書影片緊急提醒民眾，若當天正好碰上颱風天氣不佳，出門拜拜切勿勉強。民眾可在室內透過特定祈福步驟與口訣進行參拜，同樣能達到消災解厄與納吉補財庫的效果。

王昆山指出，民眾在中元節當天可選擇靜下心來，對著窗外雙手合十誠心念誦「地官大帝在上。弟子某某某。今日適逢中元地官赦罪之日，弟子誠心懺悔過往有意無意所犯之過，祈求地官大帝慈悲赦罪，消災解厄，福佑下半年財庫豐盈，平安順遂。」

在念完祈福詞後，王昆山表示可以再默唸開運補字訣「乾元亨利貞」來完成個人祈福流程。此方法讓無法親自前往廟宇的民眾，在颱風天依然能夠在家表達誠心，為下半年的整體運勢與財庫進行祈福。

此外，王昆山提到民眾亦可透過開啟線上補財庫法會直播的方式，同步參與參拜流程。藉由風雨無阻的線上參拜形式，誠心祈求地官大帝赦罪與補財庫，讓祈福能量更加提升，並開放民眾留言索取法會直播時間資訊。

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