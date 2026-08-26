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明天中元節癸酉日 只有1生肖要注意血光破財之災
明天農曆七月十五日，這兩天陸續有政府機關、工商團體和商家舉辦普度，民俗專家建議下午1點到5點之間普度的效果較好，5點過後天色漸暗陽氣漸弱，這時出來的「好兄弟」可能較「兇」，普度效果適得其反。
彰化縣民俗專家蒲慶峰今指出，中元節也是地官赦罪日，民眾過去一年或許自知曾犯錯或不知曾做錯，都可把握中元普度時以「不知者無罪」祈求地官赦罪，若自知犯罪也應誠心請求原諒；此外，明天是癸酉日，對生肖屬兔者較不吉利，易有血光、是非、破財等意外，最好避免做一些例如登高爬低危險事情。
蒲慶峰表示，農曆七月十五日「大普」，家家戶戶準備豐盛祭品，最佳祭祀時間從下午1點到5點「好兄弟」活動力最旺盛，1點之前普度正午陽光照射，較少好兄弟遊蕩，5點過後陽氣減弱時會出來的好兄弟比較「兇」，普度效果都不好，尤其下午5點以後招來較「兇」好兄弟可能滋生事端，不利家宅運勢。
至於祭祀供品都是食品，蒲慶峰說，水果不用鳳梨、香蕉以免「旺來」、「相招」過多好兄弟，「梨」的閩南語發音「來」也是相同意思，所以很少被採用；較適合祭祀好兄弟的水果有龍眼、紅柿（或甜柿）都有興旺家宅、趨吉避凶的寓意。
彰化縣百年古剎社頭清水岩寺總幹事陳慶福認為，中元普度應注意事項見仁見智，而他深信心誠則靈，今年清水岩寺舉辦「梁皇超渡消災法會」，很多民眾來電或到寺廟當面致謝，聲稱被超度的親人託夢「謝謝超度」，看不見的世界很多事玄妙難言，但他相信只要誠心祭祀故去的眾生，他們會暗中幫助在陽世的人。
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