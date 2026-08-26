中元普度別拜錯！別把好兄弟當許願池…運勢恐越拜越差

每到農曆七月十五中元節，家家戶戶、公司行號與社區大樓都會準備水果、餅乾、泡麵、飲料普度好兄弟。很多人香一點起來，就很自然地說：「保佑我們全家平安」、「保佑公司賺大錢」、「保佑孩子考試順利」、「希望趕快遇到好姻緣。」

但問題來了：你現在拜的對象到底是誰？中元節最容易弄混的，就是把「普度好兄弟」和「祈福許願」當成同一件事。其實兩者應該分開來看，而且順序要清楚。

▌普度好兄弟，重點是「施食」，不是開願望清單

中元普度最重要的精神，就是「施食」。普度準備供品，是祭祀無人供拜的眾生能夠得食、得安，這是一種慈悲與分享，而不是交換條件。所以普度時，千萬不建議對好兄弟說：「保佑我平安。」「保佑我今年賺大錢。」「幫我升官。」「讓我趕快結婚。」「保佑孩子考上第一志願。」因為好兄弟不是財神、不是月老，也不是文昌帝君，更不是保生大帝。普度最簡單的理解，就是「請客」。既然今天是請客，就不要在人家來吃飯的時候，順便遞上一張願望清單，要求對方吃完後幫忙辦事。中元普度是給予，不是索取；是施食，不是許願。

普度內容可以白話說：

「今天是農曆七月十五中元節，準備一些飯菜、水果、餅乾與飲料，敬請四方好兄弟前來享用。希望大家得食飽足、各自安好。供品若有不周請多包涵。享用完畢後，各歸其所，彼此平安，不相打擾。」

▌七月中元節，先向地官大帝懺悔赦罪再祈福

很多人只知道農曆七月十五要普度，這一天同時是道教「三元節」中的中元節。道教三官信仰有「天官賜福、地官赦罪、水官解厄」之說，農曆七月十五正是中元地官赦罪之日。所以，如果中元節真的想祈福，重點不是向好兄弟求財、求官、求姻緣，而是先回到「地官赦罪」的意義。

什麼叫赦罪？用現代人的話來說，就是先反省自己過去做錯什麼、說錯什麼、傷害過誰，或者哪些事情明明知道不對，卻一直沒有改。祈福的順序應該是：先懺悔，再祈願。

對地官大帝懺罪祈求這樣說： 「信女／信士○○○，今日逢中元地官赦罪之日，誠心反省自己過去有意無意所犯的過錯，若有言語、行為不周，或曾傷害他人，今日真心懺悔，祈求地官大帝慈悲赦過信士解愆，改過向善、重新開始。也祈求未來家人平安、工作順利、身體健康、所求如願，信士善盡本分，珍惜福分。」

這樣祈福，就不是「伸手要好運」，而是先省思自己，再祈求未來。中元節真正值得記住的，其實只有兩件事：對好兄弟施食，不求回報。對地官大帝懺赦，再祈求願望。所以今年中元普度，千萬別再亂拜，錯把好兄弟當作許願池，運勢越拜越差。好兄弟這一桌，是請客，不是許願；真正求福報，先向神明赦過，再求願。真正的開運，都是從反思自己開始。

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