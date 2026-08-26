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普度供品有眉角 薑與鹽代表山珍海味、空心菜湯「無心留你」

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
民俗專家廖大乙表示中元普度供品有玄機，可以準備半熟空心菜湯表示「無心留你」。記者劉學聖／攝影
民俗專家廖大乙表示中元普度供品有玄機，可以準備半熟空心菜湯表示「無心留你」。記者劉學聖／攝影

農曆七月民間禁忌多，隨著中元普度即將到來，不少民眾開始忙著採買水果、零食、飲料及各式供品，準備祭拜好兄弟。不過，普度供品可不只是「吃的越豐盛越好」，從食材選擇到祭拜方式，都有不少民俗上的眉角。

民俗專家廖大乙表示，農曆七月就像是好兄弟「放暑假」，中元普度的意義，是讓無主孤魂從陰間來到陽間，接受世人的布施。因此民眾祭拜時，不必向好兄弟報上自己的姓名、住址，也不要向好兄弟祈求願望，更不要把普度當成許願的場合。

廖大乙提醒，祭拜時簡單說「請享用」即可，表達布施心意，讓好兄弟享用供品後盡快離開。供桌則應以「見天」為原則，避免直接在家中陽台祭拜，民間有「請神容易送神難」的觀念，既然是祭拜無主孤魂，就不要刻意將祭拜場所設在自家生活空間。

而在供品部分，也有不少有趣的民俗寓意。廖大乙表示，薑可以代表「山珍」；鹽則代表「海味」，即使沒有準備大魚大肉，也能透過簡單的供品象徵山珍海味，重點在於布施的心意。另外，普度桌上還可以準備一碗特殊的空心菜湯，而且不要加油、鹽或其他調味料。廖大乙解釋，空心菜代表「無心留你」，象徵與好兄弟只是萍水相逢、半生不熟，單純是布施供品給對方享用，吃飽之後就離開，並沒有要把對方留下來。

另外廖大乙指出，祭拜豆腐表示讓好兄弟容易用手拿取，食用過程中可能會留下碎屑，後面的好兄弟也能繼續取食，象徵供品共享、人人有份。

不過，有些常見水果反而不建議拿來普度。廖大乙表示，芭樂、番茄不宜放上好兄弟的供桌，民間認為兩者都有許多種子，種子下肚後還可能生長，因此被認為帶有「不潔淨」的象徵。

廖大乙提醒，中元普度最重要的精神其實就是「布施、不求回報」，民眾準備供品是讓無主孤魂享用，而不是藉機向好兄弟求財、求感情或求工作順利。祭拜時保持簡單、恭敬的心意即可，請享用後離開，才符合普度的民俗精神。

中元普度供品有玄機。記者劉學聖／攝影
中元普度供品有玄機。記者劉學聖／攝影

中元普度供品準備有玄機。記者劉學聖／攝影
中元普度供品準備有玄機。記者劉學聖／攝影

中元普度供品有玄機。記者劉學聖／攝影
中元普度供品有玄機。記者劉學聖／攝影

普度 農曆七月 供品

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