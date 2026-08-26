8月27日中元普度命理師曝12大禁忌 別報真實姓名跟住址

明天是農曆七月十五「中元節」，道教稱此日為「地官赦罪之日」，民間普遍視農曆七月為「鬼月」，無主孤魂較易接受人間祭祀，形成普度習俗。命理師楊登嵙指出，「普度」二字，「普」意指普遍廣泛，「度」則含超度、救濟之意，核心精神除了祭拜好兄弟外，更蘊含敬天、慎終、普施、祈福與行善等多重意義，祭祀時也有一些民俗禁忌需留意，以免招來衰運。

楊登嵙提醒，普度祭拜大有學問，稍有不慎恐招來不必要的困擾。祭拜時間宜選在午後1時至傍晚5時之間，因午時之前陽氣較重，孤魂野鬼難以現身；祭拜地點務必選在戶外，切勿在室內或自家陽台進行，以免好兄弟隨之入宅。若是住家或公司位於大樓內，務必於樓下門外祭拜。

供品方面，每項供品都需插上一炷香，引導好兄弟前來享用；整箱的飲料、餅乾應事先拆封陳列，以免遭好兄弟整箱搶奪。此外，祭拜前應備妥一盆清水與毛巾，供前來享用供品的好兄弟淨面擦嘴之用。

楊登嵙也提醒，當日沖煞者不宜參與普渡祭拜，以免受磁場干擾；祭拜時服裝宜端莊整潔，切勿穿著內衣褲或赤身露背，並以鮮豔明亮色系為佳，避免深色、暗色或黑色衣物，以免招來陰晦之氣。祭拜過程中不可燃放鞭炮，以免驚擾好兄弟。

言語與行為方面，祭拜好兄弟切忌報上真實姓名與住址，必要時可用綽號代替，以尊敬之心祭拜即可；祭拜過程應謹言慎行，避免口不擇言，更不可直呼「鬼」字，應尊稱「好兄弟」。若逢法會拋灑供品，糖果餅乾未落地前切勿搶拾，否則等同與好兄弟爭食，恐招致衰運或病痛纏身，等待供品落地後方可撿取。

楊登嵙強調，中元普度不僅是傳統民俗，更體現慎終追遠、敬天愛人的文化精神。民眾只要秉持誠敬之心，依循上述原則祭拜，便能平安順遂度過整個鬼月。