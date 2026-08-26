快訊

試辦大學生優惠搞烏龍！註冊空窗濫罰甚至趕下末班車 台鐵深夜道歉了

國1北上湖口至楊梅「紫爆」 聯結車追撞貨櫃車側翻事故…建議改走國3

聽新聞
0:00 / 0:00

鬼月遇到好兄弟！民俗專家教自保、這樣逼退祂們

旺好運／ 文／楊登嵙 教授
農曆七月俗稱鬼月，傳統民間信仰禁忌多。聯合報系資料照
農曆七月俗稱鬼月，傳統民間信仰禁忌多。聯合報系資料照

農曆七月鬼門大開，好兄弟放假，不要在農曆七月晚上吹口哨、唱歌、夜遊等容易引來好兄弟的禁忌，萬一遇到了好兄弟騷擾，可以做哪些事自保或是逼退祂們呢？

身上有護身符、八卦、神像、聖經就拿出來放在胸前，如果沒有，在荒郊野外就找有刺植物(玫瑰、薔薇、林投樹、咬人貓、仙人掌、蒺藜草等)，放在胸前，專心口唸:觀世音菩薩、南無阿彌陀佛、阿門等聖號自保，容易請來神佛解救，將好兄弟驅離，逼退祂們。

遇到好兄弟罵髒話、吐口水、口出穢言，只會惹怒好兄弟，甚至報復、傷害你，讓狀況更嚴重。在危急的情況下念經，恐怕念錯而失效，專心口唸：觀世音菩薩、南無阿彌陀佛、阿門等聖號，簡單又有效。請神佛解救並驅離好兄弟，這好像遇到壞人時，喊警察來了！往往可以嚇跑壞人。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 好兄弟 農曆七月 禁忌

延伸閱讀

鬼門開！鬼月22禁忌曝 別去老屋、別說這字「後果你會怕」

鬼月「陰陽眼」更恐怖？他好奇農曆七月怎生活 過來人揭真相

鬼月只剩禁忌就太可惜！中元普度開運必做5件事「讓善意流動」

鬼門開要小心！命理師曝鬼月3大禁忌：誤觸恐招陰

相關新聞

鬼月遇到好兄弟！民俗專家教自保、這樣逼退祂們

農曆七月鬼門大開，好兄弟放假，不要在農曆七月晚上吹口哨、唱歌、夜遊等容易引來好兄弟的禁忌，萬一遇到了好兄弟騷擾，可以做哪些事自保或是逼退祂們呢？

丙午年農曆七月指南宮遭祝融！古人談「災異」…背後藏著什麼警訊？

2026年8月24日晚間，臺北木柵指南宮凌霄寶殿陷入火海。熊熊烈焰吞噬熟悉的宗教殿宇，讓許多信眾與關心宗教文化的人難掩不捨。因為一座廟被燒毀，失去的從來不只是梁柱與屋瓦。凌霄寶殿中的六十甲子太歲、二十八星宿意象，以及孚佑帝君呂純陽祖師信仰，背後承載的是中國人理解天地、時間、神明與生命秩序的一整套文化系統。因此，比「今年是不是火劫之年」更值得追問的是：當一個神聖空間遭逢災變，我們究竟應該從中讀懂什麼？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。