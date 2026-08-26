鬼月遇到好兄弟！民俗專家教自保、這樣逼退祂們

農曆七月鬼門大開，好兄弟放假，不要在農曆七月晚上吹口哨、唱歌、夜遊等容易引來好兄弟的禁忌，萬一遇到了好兄弟騷擾，可以做哪些事自保或是逼退祂們呢？

身上有護身符、八卦、神像、聖經就拿出來放在胸前，如果沒有，在荒郊野外就找有刺植物(玫瑰、薔薇、林投樹、咬人貓、仙人掌、蒺藜草等)，放在胸前，專心口唸:觀世音菩薩、南無阿彌陀佛、阿門等聖號自保，容易請來神佛解救，將好兄弟驅離，逼退祂們。

遇到好兄弟罵髒話、吐口水、口出穢言，只會惹怒好兄弟，甚至報復、傷害你，讓狀況更嚴重。在危急的情況下念經，恐怕念錯而失效，專心口唸：觀世音菩薩、南無阿彌陀佛、阿門等聖號，簡單又有效。請神佛解救並驅離好兄弟，這好像遇到壞人時，喊警察來了！往往可以嚇跑壞人。

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