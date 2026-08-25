中元普渡為何拜「半生不熟」空心菜？除了無心留客 還暗藏暖心用意

本周四（27日）就是農曆7月15日中元節，不少家庭、公司行號與店家都會準備供品普渡好兄弟。不過，許多祭祀習俗都是由長輩一代代口耳相傳，大家可能知道「要準備什麼」，卻未必了解背後原因。近日就有網友好奇，為何普渡供桌上會出現一碗看似不起眼的「空心菜湯」？貼文曝光後引發熱烈討論，從「有心請你、無心留你」、「半生不熟」，到幫助餓鬼進食、照顧弱小好兄弟等說法，一碗空心菜背後竟藏著不少民間寓意。

一名網友日前在Threads貼出一張「普渡」照片發文表示，許多祭拜習俗都是從老一輩口中流傳下來，自己卻不清楚真正原因，因此好奇詢問「像空心菜湯是什麼原因？還有哪些普渡的習俗嗎？」貼文曝光後吸引大批網友留言分享各自從家中長輩或地方傳統聽來的版本。

其中最常被提到的說法，與空心菜「菜梗中空」的特徵有關。民間將「空心」延伸為「無心」，形成「有心請你、無心留你」的說法，意思是誠心邀請好兄弟前來享用供品，但祭拜結束、吃飽喝足後，就希望祂們從哪裡來、回哪裡去，不要繼續留戀陽間，也有人將這層意思濃縮成「有心普渡，無心留駐」。

除了「空心」有玄機，連空心菜的料理方式也被賦予特殊寓意。依照部分民間流傳的古法，祭拜用的空心菜不能完全煮熟，只需放進無鹽、無油的滾水中稍微汆燙，也不添加其他調味料，保留「半生不熟」的狀態，象徵祭拜者與好兄弟彼此並不熟識，也有人將其視為「人鬼殊途」的提醒。換句話說，祭拜者有心款待，卻沒有要與對方建立關係或留下祂們。

不過，空心菜湯背後也流傳著另一套較具慈悲色彩的解釋。相傳部分餓鬼因喉嚨、食道狹窄，難以正常吞嚥食物，而空心菜菜梗中間恰好有孔洞，因此民間想像它可以化作「食道」，讓無法順利進食的好兄弟，也能吃到普渡供品。

空心菜折斷後容易牽出細絲，也被賦予另一種想像。有網友分享，長輩曾說這些菜絲可以用來替生前受傷、肢體有所殘缺的好兄弟「修補身體」，讓祂們接受普渡時也能得到照顧。另一種解釋則與早年台灣生活環境有關，空心菜價格便宜、取得容易，早期甚至是水邊常見的野菜，即使家庭經濟能力有限，也能準備一份祭拜，因此逐漸成為普渡常見的平民供品。

此外有網友解釋，過去普渡時豐盛的雞鴨魚肉，可能較容易被「身強力壯」的好兄弟取得，年老、體弱或較晚抵達者未必搶得到，因此有人會特別將一碗空心菜湯擺在供桌角落，讓沒有取得其他供品的好兄弟，至少還有一碗湯可以果腹。從「禮貌送客」到「照顧晚來者」，不同解釋雖然不盡相同，背後都反映中元普渡普遍施食、照顧孤苦的精神。

除了空心菜，網友也透露一些針對不同對象準備供品的特殊習俗，例如有些地方會準備一碗麻油雞圍在草蓆裡面，讓難產死去的女人能不受打擾的享用；有人會把小魚乾煮不熟倒在地板上，讓只能用爬的好兄弟也能進食，海產也有山珍海味的寓意；有人會在主要供桌旁另外擺上一張較矮的小桌子，準備糖果、餅乾、零食或玩具，留給「來不及長大的小朋友」享用。

現代人生活忙碌，不一定有時間烹煮拜拜貢品，好市多台灣區行銷部經理劉恒嘉表示，中元普渡也是會員集中採買、分享型商品需求增加的時點，因商品多採大包裝、箱裝販售，不僅備貨效率較高，陳列後也更具份量感，與台灣中元普渡重視「豐盛」與「分享」的消費特性相符。因此不僅是民俗活動，也成為量販、超市及食品業者每年第三季不可忽視的節慶商機。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。