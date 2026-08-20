貴人來了！4生肖未來7天運勢轉旺 有望靠人脈打開新財路

人際關係有時不只影響心情，也可能成為工作、財運與機會的重要助力。塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，金星與木星形成和諧六分相，加上月亮進入天蠍座，近期人際互動、合作資源與觀察力都有望提升，未來七天有四個生肖貴人運明顯轉旺，不妨多留意身邊的長輩、朋友、舊識與不同領域的人，一場看似普通的聊天，都可能帶來意外機會。

艾菲爾表示，這段期間這些生肖除了容易獲得他人協助，也可能有人主動分享資訊、人脈，甚至帶來新的工作或賺錢管道。面對邀約或交流時，不妨保持開放態度，但仍應依自身情況審慎評估。

生肖鼠：長輩提攜 關鍵資源找上門

生肖鼠未來七天容易得到前輩或長輩幫助。過去習慣靠自己摸索的人，近期不妨適時說出需求，可能在工作場合、聚會或請教過程中，遇到願意指點方向的人。

對方不一定直接替你解決問題，但可能提供重要資訊、介紹關鍵人脈，甚至提醒你避開潛在風險。尤其正在思考升遷、轉職或專案資源的人，更有機會因為一次交流，替下一階段發展打下基礎。

生肖牛：跨界合作 有望開啟新財路

生肖牛做事一向偏向穩健，習慣按照自己的步調前進，不過未來七天可能碰上來自不同領域的人，帶來過去較少接觸的新想法。

原本只是普通交流，卻可能進一步發展成合作機會，特別是在工作、接案、副業或資源整合方面，透過彼此專長互補，有望突破原本的瓶頸。遇到陌生模式時，別因為「以前沒這樣做過」就急著拒絕，新方向反而可能成為另一條財路。

生肖兔：朋友牽線 閒聊藏著賺錢機會

生肖兔的貴人很可能就在朋友圈中。未來七天與朋友吃飯、聊天或分享近況時，可能有人主動推薦工作、介紹合作對象，甚至一句「你其實很適合做這個」，最後意外發展成副業或接案機會。

因此近期不妨適度讓信任的朋友知道自己的專長、興趣或正在尋找的方向。多年累積的人脈與信任，可能比主動四處尋找更容易帶來合適機會。

生肖猴：舊識重新聯絡 舊緣變新機會

生肖猴未來七天則要多留意「舊識」。若先前曾與朋友、同事或合作對象因誤會而疏遠，近期可能透過訊息、聚會或偶遇重新搭上線。

這次重逢除了有機會化解心結，也可能進一步交換工作資訊、資源甚至合作機會。對方擁有的條件，恰好可能補足你目前不足之處，而你的能力也可能正是對方需要的。與其刻意討好所有人，不如觀察哪些舊關係真正值得重新經營，或許能因此開啟新的發展可能。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。