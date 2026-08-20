快訊

日媒爆料中國卡台灣關鍵材料！交貨拖延衝擊半導體、航太供應鏈

詹姆士公司驗資不實當庭認罪 法院同意簡易判決...檢方求刑刑度曝光

沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

聽新聞
0:00 / 0:00

貴人來了！4生肖未來7天運勢轉旺 有望靠人脈打開新財路

聯合新聞網／ 綜合報導
塔羅牌老師艾菲爾表示，未來七天有四個生肖貴人運明顯轉旺，不妨多留意身邊的人，一場看似普通的聊天，都可能帶來意外機會。 示意圖／AI生成
塔羅牌老師艾菲爾表示，未來七天有四個生肖貴人運明顯轉旺，不妨多留意身邊的人，一場看似普通的聊天，都可能帶來意外機會。 示意圖／AI生成

人際關係有時不只影響心情，也可能成為工作、財運與機會的重要助力。塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，金星與木星形成和諧六分相，加上月亮進入天蠍座，近期人際互動、合作資源與觀察力都有望提升，未來七天有四個生肖貴人運明顯轉旺，不妨多留意身邊的長輩、朋友、舊識與不同領域的人，一場看似普通的聊天，都可能帶來意外機會。

艾菲爾表示，這段期間這些生肖除了容易獲得他人協助，也可能有人主動分享資訊、人脈，甚至帶來新的工作或賺錢管道。面對邀約或交流時，不妨保持開放態度，但仍應依自身情況審慎評估。

生肖鼠：長輩提攜 關鍵資源找上門

生肖鼠未來七天容易得到前輩或長輩幫助。過去習慣靠自己摸索的人，近期不妨適時說出需求，可能在工作場合、聚會或請教過程中，遇到願意指點方向的人。

對方不一定直接替你解決問題，但可能提供重要資訊、介紹關鍵人脈，甚至提醒你避開潛在風險。尤其正在思考升遷、轉職或專案資源的人，更有機會因為一次交流，替下一階段發展打下基礎。

生肖牛：跨界合作 有望開啟新財路

生肖牛做事一向偏向穩健，習慣按照自己的步調前進，不過未來七天可能碰上來自不同領域的人，帶來過去較少接觸的新想法。

原本只是普通交流，卻可能進一步發展成合作機會，特別是在工作、接案、副業或資源整合方面，透過彼此專長互補，有望突破原本的瓶頸。遇到陌生模式時，別因為「以前沒這樣做過」就急著拒絕，新方向反而可能成為另一條財路。

生肖兔：朋友牽線 閒聊藏著賺錢機會

生肖兔的貴人很可能就在朋友圈中。未來七天與朋友吃飯、聊天或分享近況時，可能有人主動推薦工作、介紹合作對象，甚至一句「你其實很適合做這個」，最後意外發展成副業或接案機會。

因此近期不妨適度讓信任的朋友知道自己的專長、興趣或正在尋找的方向。多年累積的人脈與信任，可能比主動四處尋找更容易帶來合適機會。

生肖猴：舊識重新聯絡 舊緣變新機會

生肖猴未來七天則要多留意「舊識」。若先前曾與朋友、同事或合作對象因誤會而疏遠，近期可能透過訊息、聚會或偶遇重新搭上線。

這次重逢除了有機會化解心結，也可能進一步交換工作資訊、資源甚至合作機會。對方擁有的條件，恰好可能補足你目前不足之處，而你的能力也可能正是對方需要的。與其刻意討好所有人，不如觀察哪些舊關係真正值得重新經營，或許能因此開啟新的發展可能。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 貴人 財運 事業運 工作運

延伸閱讀

周日迎處暑！命理師曝12生肖運勢、「這動物」貴人財運雙旺

女鬼索命是大吉？專家解析鬼月「10招財夢境」：1情境可能中樂透

鬼月家裡「5物品」快丟掉！風水專家示警：嚴重恐招是非、堵死財路

「4生肖」天性低調…下半年事業迎大爆發！訂單薪水翻倍漲

相關新聞

4星座下半年職場大爆發！效率、執行力全開 同事追不上

職場競爭除了看能力，執行速度、判斷力與成果完成度，也往往決定一個人能不能在團隊中脫穎而出。根據「搜狐網」指出，下半年受到木星、火星與土星能量影響，有4個星座在事業發展上特別容易展現高效率，不只工作節奏加快，面對任務時也更能迅速抓到重點，甚至在同事還在討論、修改的階段，就已經拿出具體成果，職場存在感明顯提升。

貴人來了！4生肖未來7天運勢轉旺 有望靠人脈打開新財路

人際關係有時不只影響心情，也可能成為工作、財運與機會的重要助力。塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，金星與木星形成和諧六分相，加上月亮進入天蠍座，近期人際互動、合作資源與觀察力都有望提升，未來七天有四個生肖貴人運明顯轉旺，不妨多留意身邊的長輩、朋友、舊識與不同領域的人，一場看似普通的聊天，都可能帶來意外機會。

隨時都在吃！「三星座」零食不離手…對他是心情救贖

零食不僅只有小朋友喜歡，也許多大人也很愛吃，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「很愛吃零食」吧！？

「4生肖」天性低調…下半年事業迎大爆發！訂單薪水翻倍漲

許多人在職場或生意場上低調不張揚，但仍能展現實力獲取財富。搜狐網發布生肖運勢分析，指出部分生肖平日性格沉穩低調、不愛張揚，但在2026年的流年運勢加持下，下半年實力爆發，在事業與生意上光芒四射，快速累積財富。

不是脾氣差！「3生肖」出了名難相處 熟了才知真面目

在十二生肖中，每個生肖都有其獨特的性格特質，有時這些特點在人際互動中，容易成為摩擦的關鍵，被認為在相處上是較具有挑戰性且不隨和的，一起來看看是哪幾個生肖。

古埃及人相信魔法…「摩西分紅海」被當成偉大魔法師

埃及的「魔法」可分為兩種：第一種係出於正當目的的魔法， 意在造福生者或死者；第二種是邪惡的陰謀與詭計的魔法，目的在於給他人帶來災禍與不幸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。