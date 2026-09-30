每日星座運勢／射手立下字據和借款 將會埋下隱患
2026-09-30
牡羊座
短評：有幹勁，運道順。
【整體運★★★★★】
今天的你顯得很有親和力，在不知不覺中就能成為大家聚集的焦點；在異性朋友圈裡，你也會變得很受歡迎；今天的工作運頗好，可說是順風順水，從事拜訪工作的人，易獲得成功；財運並無大的波動，基本保持收支的平衡。
【愛情運★★★★☆】
異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象；戀愛中人也能有快樂充實的一天。
【事業運★★★★★】
今日事業走在激烈競爭的軌道上，所以會異常地忙碌，但所遇貴人頗多，辦事順利。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊綽！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00am 深海藍
開運方位：西北方向
金牛座
短評：不要老把壞的一面擺在眼前。
【整體運★★★☆☆】
今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。
【愛情運★★☆☆☆】
小別勝新婚！保持距離，以策安全，今日還是別黏得太緊比較妥當。
【事業運★★★★☆】
運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！
【財富運★★☆☆☆】
外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事都急不得喔！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-9:00am 苔蘚綠
開運方位：東南方向
雙子座
短評：財運旺盛，回報即在眼前。
【整體運★★★★☆】
作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。
【愛情運★★★★☆】
單身者與個性強烈的異性容易來電，讓你頗有新鮮感，可望展開一段異國情緣。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，行動力不足，有點怕壓力，做起事情來有點迷糊呢！
【財富運★★★☆☆】
有正財運。想要得財就得積極地工作，偷懶散慢則與財無緣。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00pm 羽絨白
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。
【整體運★★★★☆】
靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。
【愛情運★★★★☆】
談情說愛的好日子。遇到心動的對象別錯過，有利勇敢示愛，體驗別樣愛戀。
【事業運★★★★☆】
制勝關鍵在細節。公關、談判獲得意外援助，若能更注重諸如衣著、言談等細節方面的考量，用個人魅力去吸引對方，運勢會更好。
【財富運★★★☆☆】
正財運，想要得財就得積極地工作，偷懶散漫則與財無緣。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00am 桐花白
開運方位：東南方向
獅子座
短評：有浪漫約會，充滿激情的一天。
【整體運★★★☆☆】
有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性特別有緣。業務工作者今天多與老客戶聯繫，增進感情的同時，還會有驚喜喔！
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會遇到心儀的對象，大大方方地與對方交往，會有好結果喔！
【事業運★★☆☆☆】
今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動出乎你的預料，而你對突如其來的變化容易產生適應不良的感覺。
【財富運★★★☆☆】
有機會收到禮物，你也該表示出你的謝意。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00pm 乳酪白
開運方位：西北方向
處女座
短評：小心謹慎，以為上上之策。
【整體運★★☆☆☆】
愛情運一般，容易被異性的花言巧語所迷惑，受到欺騙，需多花點心思來辨別對方的真偽；今天投資風險比較高，若資金充裕的話只需少量的資金注入比較好；工作上表現積極，極易受到老闆的讚賞。
【愛情運★★☆☆☆】
想引起異性的注意嗎？不妨在服飾打扮上下點功夫，穿出獨特的風格可提升異性緣！
【事業運★★★☆☆】
雖然工作上會遇到一些阻礙的人事，但只要你顯示出自己的氣勢來，就能化險為夷，扭轉局勢。
【財富運★★☆☆☆】
在應酬中緩緩流失辛苦賺得的血汗錢。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：4:00-6:00am 硃砂紅
開運方位：西南方向
天秤座
短評：溝通不確實易引發問題。
【整體運★☆☆☆☆】
有伴侶的人士要特別注意別怠慢了另一半，有什麼想法多與對方溝通，心裡積壓太久容易使兩人感情淡化；工作中與同事或下一個接手部門的人員溝通不明確，極易使他人理解錯誤並造成問題發生；睡覺前喝杯牛奶會有助於睡眠品質。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情失落日，容易失望、沮喪，產生心如刀割般的感受。
【事業運★★☆☆☆】
工作中有偷懶的傾向，不僅易出錯，還易被同事舉報，小心形象和利益受損。
【財富運★☆☆☆☆】
財氣不穩定，要注意因小失大、收到錯誤訊息、模糊拖延所導致的金錢損失。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00am 桐花白
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：學會穩中求勝。
【整體運★★★☆☆】
財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！
【愛情運★★★☆☆】
今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！
【事業運★★★☆☆】
做事如果不順利，就別強求，不然運勢會變得更糟糕，倒不如把力量集中在喜歡的事情上。
【財富運★★★☆☆】
可別胡亂憑直覺操作，一旦火燒鈔票，恐欲哭無淚唷！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00pm 臘梅白
開運方位：西北方向
射手座
短評：保持良好的精神狀態。
【整體運★★☆☆☆】
精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，將會埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。
【愛情運★★★☆☆】
有機會參加聚會或舞會，單身者結識不少異性，有意者可挑選戀愛對象！
【事業運★★☆☆☆】
待人處事態度上需謹慎冷靜，工作上調整好情緒，與合作對象的互動才會順暢。
【財富運★★☆☆☆】
遊走法律邊緣者，稍有不慎，恐因財起紛爭或官非纏身。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00pm 雪花銀
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：切忌蠻幹。
【整體運★★☆☆☆】
對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一昧地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。
【愛情運★★★☆☆】
平平淡淡才是真！浪漫過後總得回到日常生活，宜懂得體會平實生活中的溫馨。
【事業運★★☆☆☆】
在工作上容易犯迷糊，出錯頻率較高，工作累時適當休息，可提高工作效率。
【財富運★★☆☆☆】
少玩金錢遊戲，免得徒增感歎或困擾。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：1:00-3:00pm 水鑽藍
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：易為己悲。
【整體運★★★☆☆】
情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。
【愛情運★★☆☆☆】
你顯得意氣用事，你的關心讓對方感到牛頭不對馬嘴，生氣也不是，不生氣也不是。還是先仔細琢磨好對方的心思，然後有所為。
【事業運★★★☆☆】
重新回歸現實面的考量為好，不能挽回的不如就讓它結束，越想只會越增添困擾而已。
【財富運★★☆☆☆】
易因為盲目、衝動、受騙，導致破財。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00pm 苔蘚綠
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：心情愉快，做起事來幹勁十足。
【整體運★★★★☆】
今天工作起來特別愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是很穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析，才能做出正確的判斷。
【愛情運★★☆☆☆】
容易疑神疑鬼的一天，懷疑對方在外面亂放電而產生摩擦。
【事業運★★★★★】
事業運頗優，外來助力很強，適合扮演輔佐的角色，對外接觸、談合作能獲得佳音。
【財富運★★★☆☆】
想投資？應多聽聽親友意見。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：1:00-2:00pm 大理石灰
開運方位：正南方向
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