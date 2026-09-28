每日星座運勢／天蠍心煩需放鬆身心 事業穩中有升
2026-09-28
牡羊座
短評：心靈需要淨化。
【整體運★★☆☆☆】
情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。
【愛情運★★☆☆☆】
美滿婚姻需要兩個人共同經營，應努力創造生活情趣，別讓感情生活死氣沉沉！
【事業運★★☆☆☆】
獨自處理事務的能力其實很強，只是你責任心不夠，又有些喜歡偷懶，於是在工作時很容易依賴他人。
【財富運★★★☆☆】
工作上是非紛擾多，想安逸的賺錢恐難如意。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-9:00am 寶石藍
開運方位：正北方向
金牛座
短評：不要冷落了另一半，感情要多加呵護。
【整體運★☆☆☆☆】
已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人掌控欲強烈，顯得固執已見，與戀人相處要小心一言不合而分手。
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就好。
【財富運★☆☆☆☆】
財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-11:00pm 艷棗紅
開運方位：東北方向
雙子座
短評：與異性的交往不可太曖昧。
【整體運★★☆☆☆】
戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩條船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新信息，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時搞砸局面可就頭痛了。
【愛情運★☆☆☆☆】
易與伴侶產生衝突的日子，遇到意見不一時，少說兩句可避免激烈爭吵；單身者戀愛機會少。
【事業運★★★☆☆】
還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。
【財富運★★☆☆☆】
求財方式激進極端，略為短視近利。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-4:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。
【整體運★★★★★】
與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，就算玩點小牌，都能讓你獲得不少的收入呢！
【愛情運★★★★☆】
多用智慧來博取對方的歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！
【事業運★★★★☆】
今日事業還不錯，可是依然必須努力的付出！辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！
【財富運★★★★☆】
有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面則需要積極開發，對於商務、業務工作者的影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-7:00pm 夕陽橙
開運方位：東南方向
獅子座
短評：財運旺盛，回報近在眼前。
【整體運★★★★☆】
身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會戀愛；夫妻感情生活穩定，多進行心靈溝通，可增進彼此的親密互動。
【事業運★★★★★】
事業運看漲，適合與人競爭、一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務，也能處理的不錯。
【財富運★★★☆☆】
出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包不太容易呢！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00pm 古銅青
開運方位：東南方向
處女座
短評：思維敏捷，可以嘗試新的工作方法。
【整體運★★★★☆】
工作任務較重，繁瑣的程序有礙工作進展，多動腦筋化繁為簡，不但能夠提高效率，還能讓上司賞識你。財運頗佳，有機會收到朋友送來的禮物，欣然接受可令對方笑逐顏開，倘若拒絕，會鬧得雙方都不愉快。
【愛情運★★★☆☆】
有機會享受到充分的信任與支持的力量，可以藉機擺脫往日一直糾纏不休的感情問題。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，活動力十足，有領導統御的機會，可是在態度上要婉轉一點，免得同事受不了！
【財富運★★★★☆】
財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域的工作者；勞心勞力一點，對金錢進帳有幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-8:00am 祖母綠
開運方位：正南方向
天秤座
短評：人際關係和諧，外力、助力強。
【整體運★★★★☆】
今天會有讓人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意跟你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計得更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。
【愛情運★★★☆☆】
愛情運普通。想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心伴侶吧！
【事業運★★★☆☆】
工作壓力不小，有偷懶傾向。要小心越是偷懶壓力就越大，積極者工作易被肯定。
【財富運★★★★☆】
運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-7:00am 翡翠綠
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：易感心煩，急需放鬆身心。
【整體運★★☆☆☆】
今天感性異常，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收獲。財運方面對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要操作。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者容易懷疑另一半的感情，別這麼不信任對方，懷疑會對感情有減分的效果唷！
【事業運★★★☆☆】
雖不乏轉換跑道的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。
【財富運★★☆☆☆】
金錢流失較快，有不少臨時性開銷，容易超出預算。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：1:00-3:00pm 翡翠綠
開運方位：西南方向
射手座
短評：情緒比較壓抑。
【整體運★★★☆☆】
心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。
【事業運★★☆☆☆】
判斷力較弱，易受他人意見左右，應加強自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。
【財富運★★★★☆】
金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-6:00am 蘑菇灰
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：努力點，果斷點。
【整體運★★★☆☆】
當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。
【愛情運★★★☆☆】
單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！
【事業運★★☆☆☆】
主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析問題，將會有新的發現。
【財富運★★★★☆】
掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00pm 硃砂紅
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：比較平和的一天，沒有什麼事情發生。
【整體運★★★☆☆】
愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的感覺，要加入一點新鮮的氣息。財運維持一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。
【愛情運★★☆☆☆】
有點憂鬱、擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。
【事業運★★★☆☆】
過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。
【財富運★★★☆☆】
在投資上不宜太過冒險。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00am 苔蘚綠
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：需控制自己的情緒。
【整體運★★★☆☆】
戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。
【愛情運★★☆☆☆】
愛情運常有起伏，有伴侶者要多留意與另一半的相處細節，多關心對方的心情。
【事業運★★★★☆】
工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。
【財富運★★☆☆☆】
要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00pm 辣椒紅
開運方位：東北方向
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