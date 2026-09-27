每日星座運勢／雙魚同事朋友是貴人 易得支持幫助

2026-09-27

牡羊座

短評：叛逆感強烈。

【整體運★★★★☆】

對於老師、家長的教條管束，學生的叛逆慾越發強烈，如覺家長或老師的教導方式讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會互相理解體諒；多花時間陪陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。

【愛情運★★★★☆】

會有意中人出現，可以主動出擊，但現在是初識階段，還應多花時間觀察、了解唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，雖然較為忙碌，但你能靜下心來一步步完成。注意保持熱情，提高效率。

【財富運★★★☆☆】

注意開源，有付出才會有收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 雪花銀

開運方位：正北方向

金牛座

短評：脾氣易暴躁。

【整體運★★★★☆】

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！

【事業運★★★★★】

對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

【財富運★★★★☆】

小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 玳瑁棕

開運方位：正北方向

雙子座

短評：依賴性太強，承受能力大大降低。

【整體運★★★☆☆】

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

【愛情運★★★★☆】

單身者的感情生活一掃鬱悶，神清氣爽，愛情漸漸浮出水面。見機行事，別錯過好姻緣。

【事業運★★★☆☆】

樂於助人的一天。對他人的友好與幫助會為你贏得尊重與信賴，讓你感到愉快而滿足。

【財富運★★★☆☆】

不經一事不長一智，今天你購物識貨的水準頗高！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 墨玉綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：朋友與戀人，友情與愛情都能兼顧。

【整體運★★★★☆】

今天比較重視朋友聚會，為了不冷落伴侶，可把對方也帶上，能融入你的交友圈也能讓對方很開心、很安心；前段時間所學習的一些理財技能可在今天派上用場，能使你的投資顯得精明。

【愛情運★★★☆☆】

桃花運還不錯，單身者有異性主動邀約，大方赴約就是；戀愛中的人戀情進展順利。

【事業運★★★☆☆】

樂於助人卻遭人利用，朋友都替你不值，但你能想得開，覺得學到經驗就是最大的收穫。

【財富運★★★★☆】

因愛而得靈感，有進大財的機會。如彩券中獎，業務訂單等。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

獅子座

短評：人際關係帶來了好的回報。

【整體運★★★★★】

平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易得到另一半的重視，有什麼要求都可以提出來；單身者容易有意想不到的桃花！

【事業運★★★★★】

有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！

【財富運★★★★☆】

滿腦子都想著錢，有錢才有安全感的一天。也因為對錢的敏銳度較強，所以適合積極經營財富。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 墨玉綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。

【整體運★★★☆☆】

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

【財富運★★★★☆】

穩中有漲，偏財運不斷。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 檸檬綠

開運方位：正北方向

天秤座

短評：別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。

【整體運★★★☆☆】

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。

【事業運★★★☆☆】

有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

【財富運★★★★☆】

有兼職的機會，把握得當可有額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 萊姆黃

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

【整體運★★★☆☆】

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

【愛情運★★★☆☆】

你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。

【事業運★★★☆☆】

適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。

【財富運★★★☆☆】

投資上避免盲目主義傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 杜鵑粉

開運方位：正北方向

射手座

短評：將廢棄品進行回收利用。

【整體運★★★★☆】

辛苦了好長一段時間，可趁今日閒暇之時到餐館享受美食，慰勞一下自己；已婚者可利用閒暇時光和伴侶一起在家進行大掃除，將會清出不少可循環利用的廢棄品，既能使家裡變得整潔溫馨，還能將這些廢棄品換取零用錢。

【愛情運★★★☆☆】

與戀人有良好溝通的機會。愛情運很不錯，使你心情更加愉快，戀情朝更好的方向邁進。

【事業運★★★★☆】

容易接觸到有魄力、有風度的成功者，經驗得到了提升，對日後的事業發展很有利！

【財富運★★★★☆】

錢財寬鬆，可支援兄弟好友，表現愛心，促進友誼。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 金桔綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：事情基本上還是能如意。

【整體運★★★★☆】

田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心思，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。

【事業運★★★☆☆】

面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。

【財富運★★★★☆】

主動與客戶聯繫，財運不請自來。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 鈦晶金

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：開開心心過好這一天。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會顯得有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付了錢又落下了小氣鬼名號的局面。

【愛情運★★★☆☆】

有異性邀約，大大方方赴約就是，不必刻意打扮自己，太過嚴肅反而容易弄巧成拙。

【事業運★★★★☆】

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是要注意別興奮過度喔！

【財富運★★★☆☆】

與其等待外力支援，不如自己另闢捷徑。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 石榴紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：學會善待自己。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中受挫，你無精打采，心神不寧，找個無話不談的朋友聊聊，把心中的苦悶全部倒出來才好；進財的好時機，不如就放手一搏，不過賺了錢也別忘了適可而止哦；泡杯咖啡，拿本小說，是善待自己的不錯選擇。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間感情進展平順，彼此都有自由的空間，不黏膩也不疏遠，相處十分融洽。

【事業運★★★☆☆】

貴人助力強，同事和朋友就是你今天的貴人，遇到困難時容易得到支持與幫助，好好把握。

【財富運★★★★☆】

合理運用錢財會讓你財運亨通。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 萊姆黃

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】