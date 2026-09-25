每日星座運勢／獅子好勝心太重容易 發生利益之爭

2026-09-25

牡羊座

短評：待人處事應圓融。

【整體運★★★★☆】

今天易與家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣哦，以免造成僵硬的局面；今天在工作上容易暴露出你固執的一面，聽聽上司和同事的意見吧，固執只會讓你很難有進步；單身者今天不易有愛情際遇，耐心等待緣份吧！

【愛情運★★★☆☆】

一個人靜靜地獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒，為情感傷不值得。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★☆☆】

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款；不要帶信用卡在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 桐花白

開運方位：正西方向

金牛座

短評：今天的溝通力顯得尤為重要。

【整體運★★☆☆☆】

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

【愛情運★★★☆☆】

愛情方面一如往常，但你對另一半的冷靜態度會讓對方對你產生誤解，覺得你不在乎他喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要。

【財富運★★☆☆☆】

散財、破財多見，應酬愈多，耗損愈凶。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 嫩芽綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

【整體運★★★☆☆】

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

【愛情運★★★★☆】

與另一半相處，多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己跟人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

【財富運★★★☆☆】

財務上若出現瓶頸，蠻容易得到長輩的援助唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 芥末黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：愛情的魔力讓你心情飛揚。

【整體運★★★★☆】

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，緊張、繁忙的工作也就不會覺得辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠品質和有害身體健康的情況出現。

【愛情運★★★★★】

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光；有時一不小心，就會引來不喜歡的蜜蜂、蝴蝶喔！

【事業運★★★★☆】

考驗表達力與溝通力的日子，如何與上司溝通協調將決定今天工作能否順利進行。

【財富運★★★☆☆】

今日貪念、物慾、投機念頭比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭來得好！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 淺海藍

開運方位：西北方向

獅子座

短評：陷於內鬥讓你吃不到好果子。

【整體運★☆☆☆☆】

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

【財富運★☆☆☆☆】

花費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 冷泉藍

開運方位：西北方向

處女座

短評：趕快動起來，懶散易錯過良機。

【整體運★★★★★】

桃花運極強，今天有機會與心儀的對象進一步發展，並確立關係。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，瞄準時機，果斷出擊。求職機會良好，處於失業中的人今天不妨出去走走，會有好機會。

【愛情運★★★★★】

談情說愛順利的一天，說點甜死人不償命的肉麻情話吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

不要讓玩樂佔用了你太多的工作時間，以免任務難以完成。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 水晶紫

開運方位：東南方向

天秤座

短評：簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

【整體運★★★☆☆】

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。

【事業運★★★☆☆】

情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 寶石藍

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：要創造才有機會。

【整體運★★★☆☆】

愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上較鬱悶，外力的干擾容易讓你傷心煩惱，別小題大作，更別打翻醋壇子。

【事業運★★★☆☆】

若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。

【財富運★★★☆☆】

適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 臘梅白

開運方位：西南方向

射手座

短評：愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。

【整體運★★☆☆☆】

訂單作業員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但唯獨愛情運勢挺好，若有考慮結婚的話在今天進行求婚，成功的機會比較大。

【愛情運★★★★☆】

與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。

【事業運★★☆☆☆】

面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。

【財富運★★☆☆☆】

投資宜多方考量，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 檸檬綠

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：愛笑者有好人緣。

【整體運★★★★☆】

訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，感情的事少想，多想點開心的事情吧。

【事業運★★★★☆】

工作壓力不大，可將部分精力放在自己感興趣的活動上，給自己信心，你會有很好的收穫。

【財富運★★★☆☆】

動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 鈦晶金

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：心態不穩，較衝動，要注意控制。

【整體運★★☆☆☆】

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者彼此之間能夠相互體諒和關懷，即使有點小摩擦，也能很快雨過天晴。

【事業運★★★☆☆】

和人相處時，盡量表現得老實與誠懇一點，這樣更容易獲得他人的信任。

【財富運★★☆☆☆】

經商者宜出奇制勝以取得優勢，佈局時宜暗中進行。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 羽絨白

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：平穩的一天，保持原狀就好。

【整體運★★★☆☆】

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩惱，何不看淡一些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶著戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找一件漂亮的裝飾品隨身佩戴，有助加強好運！

【愛情運★★★★☆】

期望另一半為自己做些改變，要運用一點小技巧來傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾。其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

【財富運★★★☆☆】

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 白鋼銀

開運方位：東北方向

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