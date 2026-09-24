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每日星座運勢／巨蟹幸運數字0和5 注意運用它們

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2026-09-24

牡羊座

短評：在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。

【愛情運★★☆☆☆】

執著追尋自己的愛情理想，橫衝直撞之下已感覺傷痕纍纍。

【事業運★★☆☆☆】

自尊心較強，他人伸出援手也不願接受，不僅累壞了自己，還會影響人際關係。

【財富運★★★★☆】

財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩彩券或是投資短線股，容易獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 墨玉綠

開運方位：正北方向

金牛座

短評：站得高看得遠。

【整體運★★☆☆☆】

情人對你說些你並不感興趣的事情，也要耐住性子傾聽才好，莫掃了他的興；莫計較眼下的得失，把目光放長遠點，對投資發展更為有利；適時向需要幫助的同事伸出援手，立即能建立起革命友情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有心儀的對象，不妨大膽表白，即使對方拒絕，你的內心也有了定數。

【事業運★★☆☆☆】

凡事喜歡一個人靜靜的處理，若是在雜亂的環境下工作會感覺特別的煩，無心做好任何一件事。

【財富運★★★☆☆】

得財的額外管道不多，宜憑技術、實力、勤勞來取得。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：截長補短，虛心請教。

【整體運★☆☆☆☆】

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強。財運弱，借出錢財應立字據，以免日後因無憑無據而引起糾紛。毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

【愛情運★★★☆☆】

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得謙讓，錯了就誠懇的說聲「對不起」吧。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易發生有口難言的困難，也容易礙於面子問題而委屈了自己。

【財富運★☆☆☆☆】

不利金錢交易，投機更不可取，遊走法律邊緣者要特別小心。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 象牙白

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：連身邊的人都被你的好心情所影響。

【整體運★★★★★】

愛情指數可望衝破最高點，雖然棋逢對手，但好運的你會在今天讓他看到什麼才是真正的實力；今天0、5是你的幸運數字，投資時注意運用它們，會有不錯的收穫；工作方面外在助力強，可望獲得實質性的突破。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦，得到有形的協助啦！

【事業運★★★★☆】

有利與同事互動，完成工作任務後，不妨找同事聊聊天、玩玩遊戲。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題；可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 玫瑰紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：EQ減低、智商升高的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運不穩定，不利秀恩愛；單身者可多結交新朋友，面對愛情則適合保持平常心，不可強求。

【事業運★★★★☆】

撥雲見日，心境會豁然開朗，活力和衝勁能得到明顯提高，工作進度會超前進行。

【財富運★★★★☆】

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 可可棕

開運方位：西南方向

處女座

短評：財運低落，小心理財。

【整體運★★☆☆☆】

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半的關係密切，偶爾會有意見不和，但很快就能達成共識。

【事業運★★☆☆☆】

學會變通是你今天的重要課題，太固執只會讓你的工作受阻，無法順利進行。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢困擾較多的一天，不宜接手與金錢有關的事務。要小心因粗心大意而發生金錢損失。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 蘑菇灰

開運方位：西南方向

天秤座

短評：顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

【整體運★★★☆☆】

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方之間容易為錢起紛爭喔！

【事業運★★★★☆】

事業運勢佳，有利求職。求職者不妨注意報紙上的徵才廣告或是網路上的求才訊息，易有不錯的機會。

【財富運★★☆☆☆】

對於錢財拿捏不準，不利錢財運作，免得因舉棋不定而徒增困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：動力十足，喜歡挑戰。

【整體運★★★★☆】

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的鬥志，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平平的一天。雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

【事業運★★★★☆】

工作中有強勁的對手出現，但越有壓力越能激發你的激情與鬥志。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心頗強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 珠貝白

開運方位：正西方向

射手座

短評：想法頗多，創意無限。

【整體運★★★☆☆】

若不懂得維繫，好不容易得來的愛情也會失去，今天需製造一點浪漫，感情才會不斷升溫。特別有靈感，適合寫作。求財的渴望非常強烈，能想出許多賺錢的好點子，但若想成功還需做出可行的計劃。

【愛情運★★☆☆☆】

雙方的關係有一點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。

【事業運★★★☆☆】

關注著許多事情，會被挑起好奇心，但專注力和持久力卻不強，精神也不夠集中，易半途而廢，或耽誤正事。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，借出的款項可望收回，易有失而復得的好運氣。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 香檳金

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：狀態良好，宜好好保持。

【整體運★★★★☆】

工作上的事情進行得比較順利，但是工作會報要注意發言態度，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因為自己的失誤而陷入僵局。

【愛情運★★★☆☆】

感情出現問題時，應盡量安排時間與伴侶溝通，切莫賭氣外出尋歡唷。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 鉑金灰

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：只有管理好情緒，才能把握住機會。

【整體運★★☆☆☆】

今天在理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，以免因他人的投機而造成經濟損失。心情不好時盡量迴避人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與樂觀開朗的異性相遇，彼此吸引，但外在環境卻制約了兩人的發展步伐。

【事業運★★☆☆☆】

敏感度異常敏銳，職場中人際關係方面容易被不體貼的人所傷害。如覺得處不來的人就暫時保持距離，以免被潑冷水。

【財富運★★☆☆☆】

金錢誘惑較多，應謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：想到就能做到。

【整體運★★★★☆】

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然辛苦，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，易得到上司、同事的認同。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶溝通應注意技巧，語氣平和，避免說教，多說甜言蜜語可增進感情。

【事業運★★★★★】

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利推動完成。

【財富運★★★☆☆】

適合靈活運用財務的一天。例如：投資宜採多元化的策略進行，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 碧空藍

開運方位：東北方向

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