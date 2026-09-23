每日星座運勢／天秤要注意職場協調 得財見好就收

2026-09-23

牡羊座

短評：想要滿足口腹之慾，多能如願。

【整體運★★★★☆】

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚會，品嘗到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者宜多加把握。

【愛情運★★★★☆】

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天倍受疼愛。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時，多能找出解決的方法。

【財富運★★★☆☆】

今天有喜歡消費的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上頭。股票族宜在今日做短線操作，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙

開運方位：正東方向

金牛座

短評：愛情甜蜜，還會有意外的收入。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作上風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對異性出手大方，常有異性圍著你轉；有伴侶的人溝通較少，易引起誤會。

【事業運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會多，讓你無法集中精力工作。做事時應收起玩樂心，多一點細心才好。

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，想要暗中獲得支援或暗中有額外進財管道，似乎不容易耶！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 祖母綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：工作熱情有增無減。

【整體運★★★★☆】

幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作上激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也會隨雪片般飛來。

【愛情運★★★☆☆】

有利與伴侶坦誠交流。讓自己的心安定下來，才更有利於愛情的安穩發展。

【事業運★★★★★】

事業運挺不錯的，是衝勁十足的一天。趁著今日多做一點，把棘手的工作儘快處理完吧！

【財富運★★★☆☆】

保守理財的一天，適合儲蓄、藏私房錢。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 墨玉綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。

【整體運★★☆☆☆】

今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。

【愛情運★★☆☆☆】

只許州官放火，不許百姓點燈，太過霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。

【事業運★★★☆☆】

會感覺到一些壓力，不過，做事時注意掌握方向，細心一些，就能輕鬆過關。

【財富運★★☆☆☆】

在金錢上易犯迷糊，不宜交易。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 可可棕

開運方位：東南方向

獅子座

短評：光想不做而失去機會。

【整體運★☆☆☆☆】

工作上應更大膽一些，不要只停留在想的層面上，遲疑久久不行動很難有所突破；投資上不宜猶豫不決、思前顧後，以免等到下手時已錯過時機；皮膚易受到損傷，盡量避免電子產品的輻射、紫外線照射。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情運較暗淡，單身者別急於找對象，相親需謹慎，小心遇人不淑；有伴侶者易爭吵。

【事業運★★☆☆☆】

面對工作機會應保持清醒的頭腦，別被表面利益所蒙蔽，以免決策錯誤。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢如流水的日子，手上有錢就會想要花掉。不宜逛街或是瀏覽網店，控制購物慾為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 琉璃銀

開運方位：正北方向

處女座

短評：人際關係上避免加入八卦消息的行列。

【整體運★★☆☆☆】

不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。熱情用在挑戰新工作上，憑著豐富的經驗和智慧，會有不小的進展。抽空去書店看看，會有不錯的發現，買點專業書籍，給自己充充電。

【愛情運★★☆☆☆】

與戀人交流溝通較少，感情趨於平淡。有話就直接說出來，暗藏於心易引起誤會。

【事業運★★★☆☆】

今天你得抽出時間將工作環境整理一番，有助轉換心情！

【財富運★★☆☆☆】

從小錢著手，不輕易讓他人佔便宜。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

天秤座

短評：難得的知遇之恩。

【整體運★★★★★】

有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者想談戀愛的慾望強烈，不妨請親友從中撮合。有伴侶者易感受到對方的體貼與關心。

【事業運★★★★★】

事業運強旺，工作領域利於單打獨鬥型者，若是團體合作型之人，要注意職場的協調性。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族，不宜貪心！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：自信是你的籌碼。

【整體運★★★★☆】

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，可望與心儀的異性來個親密接觸；投資的想法很多，獲利的機率也很高；一成不變的工作模式，不妨在今天做些改變，工作效率才會更高。

【愛情運★★★☆☆】

熱情付出的一天，付出實質的行動，將可得到無形的關懷與柔情。

【事業運★★★☆☆】

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得井然有序，額外再花點時間與同事聯繫情感，將有助於往後的合作共事喔！

【財富運★★★☆☆】

得財順利，是金錢回收的好時刻；先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 硃砂紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：危機感增加，感到有點不安。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情上的表現一般，與對方會發生小摩擦，不過處理得當則問題不大。工作方面表現比較平常，應該多與同事互動，調節自己的人際關係。財運方面較差，投資上的波動讓你有些頭疼。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運還不錯，與另一半相處宜輕聲細語對待，會獲得對方熱情的回應，感情升溫。

【事業運★★★☆☆】

自我表現時，要特別注意並選擇適當的時機，以免表現得不合時宜，反而降低你在上司、同事心目中的印象。

【財富運★★☆☆☆】

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 乳酪白

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：細節很重要。

【整體運★★★☆☆】

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

【愛情運★★★☆☆】

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

【事業運★★★☆☆】

對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

【財富運★★★☆☆】

對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。

【整體運★★★☆☆】

雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些故做神秘；晚上盡量不要久待戶外，容易傷風感冒。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者心情不太好，易怒，對另一半的勸說很反感，調整好心態運勢可提升。

【事業運★★★★☆】

與人交流有充分的默契，適合拜訪客戶、談判薪金等，易獲得令你滿意的結果。

【財富運★★☆☆☆】

易因衝動、看合夥人不順眼而拆夥，導致損失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 咖啡棕

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：情緒不穩，容易意氣用事。

【整體運★★☆☆☆】

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。

【事業運★★☆☆☆】

宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 琥珀橙

開運方位：東北方向

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