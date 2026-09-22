每日星座運勢／雙子愛情勿太過自我 順其自然發展

2026-09-22

牡羊座

短評：別人對你的眼光很挑剔，不妨享受獨處的好時光。

【整體運★★☆☆☆】

並不是要你遠離人群，只因獨處有與世無爭的輕鬆感覺，給自己片刻的安寧來淨化心靈。晚上可以上網瀏覽各種時事新聞，還能得到外界的不少資訊，對工作、求財都很有利。

【愛情運★★☆☆☆】

容易獲得另一半的關心，如果覺得內心苦悶不妨與對方說說，心裡會舒服很多喔！

【事業運★★★☆☆】

工作上容易遇到突發任務，需要加強隨機應變的能力，適時調整好心態。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 湖水綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：有機會大顯身手。

【整體運★★☆☆☆】

在捷運或公車上，會遇到面貌俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當做賞心悅目就好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。

【愛情運★★☆☆☆】

有以貌取人的傾向，特別喜歡親近長相俊秀的異性，但真想談感情卻不易。

【事業運★★★★☆】

事業運旺盛，上班族在工作上易得貴人相助，有機會聽到峰迴路轉的好消息，讓你輕鬆渡過事業上的難關。

【財富運★☆☆☆☆】

遇到錢財是非中傷的機率高，但只要你行得正，就不怕外力衝擊。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 琉璃銀

開運方位：東南方向

雙子座

短評：桃花紛飛，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。有機會與朋友一起去郊外踏青，感受大自然的美好。也可以關注一下市場動態，會發現不錯的投資訊息。

【愛情運★★★★☆】

想要談戀愛的企圖心很強，單身者快加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

【事業運★★★★☆】

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時利益，可會對往後的發展有正面的幫助，只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：做真實自己。

【整體運★☆☆☆☆】

今天你很在乎戀人的感受，反而讓自己變得很累，說出自己想法做自己喜歡的事，其實對方會更喜歡你純真的感覺。工作上帶來的巨大壓力讓你喘不過氣來，靜下心來將能找到應對的辦法。財運不盡人意，付出的精力卻得不到相應的回報，還是先休養生息等待時機吧。

【愛情運★☆☆☆☆】

太過主觀強勢，易讓伴侶感覺被管得太多、太嚴。還應尊重對方，給對方面子。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會很高。

【財富運★☆☆☆☆】

滿腦子想賺錢也想花錢享受，但財運不佳，勿衝動、投機，安穩度日才是上策。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：運氣棒棒的一天。

【整體運★★★★☆】

愛情甜蜜，戀人對你說幾句甜言蜜語，便讓你從嘴上甜到心裡；今天路過投注站不妨買幾注樂透試試手氣，中獎的機率很高哦；工作上會接到新的任務，起初會感到不知從何開始，但行動之後就能很快上手！

【愛情運★★★★☆】

獨處時容易陷入悲傷的回憶中，情緒波動大。不妨聽音樂，多與家人聊天，心情會好很多。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天。今日的事業能量會強一點，所以可以處理比較多的事情。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，別放過賺外快的機會！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：真情的流露很讓人心動。

【整體運★★★☆☆】

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。

【財富運★★☆☆☆】

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上，才會更有收穫唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 古銅青

開運方位：正西方向

天秤座

短評：桃花開得旺，要有追求的勇氣。

【整體運★★★★☆】

單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。

【愛情運★★★★☆】

有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取和對方約會的機會，感情進展就會加快許多。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，宜循序漸進穩定操作，有利於聽命行事，凡事不可操之過急。

【財富運★★★☆☆】

理財宜守不宜攻！運勢平順，是規劃的好時機，宜等待機會，若貿然投資，風險會很大。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 珊瑚橙

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：留心說話語氣，平和表達。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情運不錯，相約戀人一起看場愛情電影，或者去河畔吹吹風，都是不錯的選擇。財運方面比較平常，沒有什麼特別的變動。工作中易與同事起口舌之爭，需注意自己的言行，一些無謂的爭執能免則免。

【愛情運★★★★☆】

適合表白的日子。暗戀者可大膽說出你的愛，容易獲得滿意的回應！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情要忙，聽點音樂會許能稍加改善！

【財富運★★★☆☆】

賺錢機會有限，還是務實一點，別做白日夢唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 琉璃銀

開運方位：正北方向

射手座

短評：放鬆心情，機會無處不在。

【整體運★★★★☆】

身邊某位異性朋友和你說話時卻表現得有些異常，也許會有意外的桃花哦！切忌盲目投資，今天會遇到小小的財氣好運，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒，便能激起你無限的創作靈感。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率很高。

【事業運★★★★☆】

加強管理能力，有發揮的機會就好好表現；把掌控權讓給他人，會讓人覺得你是推卸責任唷！

【財富運★★★☆☆】

隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 辣椒紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：生活中的挫折讓你有點灰心。

【整體運★★☆☆☆】

今天人際關係不太好，言行之間容易與別人發生衝突。愛情上今天有點為情所困，摸不清對方的心態讓你的心情煩悶無比。今天沒有什麼心思工作，可偏偏有一堆事情要做，不妨泡杯茶，然後聽聽音樂，放鬆一下心情。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶者對感情有所疏忽，應多抽空聊聊天，跟對方分享日常，別冷落了伴侶。

【事業運★★☆☆☆】

覺得做什麼事都不順利，好像有人處處跟你作對，想要放棄努力。

【財富運★★★☆☆】

少與人合夥、少跟會，能降低不必要的紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 秋葵綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：思念成為甜蜜的契機。

【整體運★★★☆☆】

正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別溫暖。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心裡少了些壓力，做起事來將更輕鬆。

【愛情運★★★☆☆】

有什麼要求都可以與另一半商量，悶在心裡會很難受唷！

【事業運★★☆☆☆】

除了睡覺，幾乎所有的時間都要貢獻給工作，任務和問題接二連三的來，想躲都躲不了，請務必分清輕重緩急。

【財富運★★★★☆】

金錢進出量頗大，雖有小額虧損，但總體而言還算收入不錯，要多多加油！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 乳酪白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：言行舉止要得體。

【整體運★★★☆☆】

容易因為小事而引起客戶的不滿，在談生意或處理客戶投訴時，一定要注意自己的言行舉止。財運普通，太過相信直覺而大筆投資，小心損失慘重。夫妻之間交流較少，難以碰撞出激情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性接觸機會多，雖多為工作往來，但在相互接觸中易萌生好感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，日子過得很忙碌，可是越急越容易出錯喔！

【財富運★★★☆☆】

恐有曇花一現的財運波動。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 蘭花紫

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【雷諾曼宿緣占】他曾後悔分手？直視你們的復合結局

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】