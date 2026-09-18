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每日星座運勢／牡羊笑口常開得好運 工作量力而為

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2026-09-18

牡羊座

短評：笑口常開得好運。

【整體運★★★★★】

今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會哦！單身MM抹上淡粉色眼影，會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者，會得到意想不到的工作機遇。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面；在雙方的努力下，就能營造快樂的一天。

【事業運★★★★★】

今日事業運非常旺，可以多元化的發展，同時處理好幾件事，但是仍然要量力而為，免得每件事情都做得很草率。

【財富運★★★☆☆】

特別愛花錢的一天。荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 萊姆黃

開運方位：西北方向

金牛座

短評：容易吃醋的一天。

【整體運★★★☆☆】

看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會想要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。

【愛情運★★☆☆☆】

你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是需要相互付出的。

【事業運★★★☆☆】

太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。

【財富運★★★☆☆】

制訂理財目標，把錢花到實處。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 脆梅青

開運方位：正東方向

雙子座

短評：頭腦清醒，分析事情相當理性。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡和睦，雙方都用一種平和的心境來相處、維繫。工作上與前輩深入溝通，可發現不錯的商機，抓住機會即可一蹴而就。財運佳，能從市場變化中洞察良機，雖有較大風險，但利潤豐厚。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到一見鍾情的對象，易有激情上演；戀愛中的人，宜多說甜言蜜語。

【事業運★★★★★】

今日事業運大旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

【財富運★★★★☆】

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者，沒有特別的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 櫻桃紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：擺正心態，遇事忌衝動。

【整體運★★☆☆☆】

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見，幫助決斷，會減少許多煩惱。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間感情較冷淡，應加強溝通，只有說出心裡話才能讓另一半瞭解你的想法喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運有如烏雲罩頂，所以呢，宜採謹慎策略，切記不投機，不貪心，不摸魚，要是犯了以上的戒律容易招來損失喔！

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，小心金錢方面容易受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

獅子座

短評：今天你的情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

【整體運★★★☆☆】

兩個人的相處距離過遠，產生隔閡，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都屬於必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事意見不合，影響工作情緒，要妥善處理。

【愛情運★★☆☆☆】

今天面對感情特別容易情緒化，也易感傷，不利談情說愛，宜運動健身、自我調節。

【事業運★★★☆☆】

有機會推行新的計劃，但在執行的過程中應反覆思考和審視，以免出錯而不得不延遲。

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，所以不適合盤算、計劃私下且額外的賺錢之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 竹葉青

開運方位：正東方向

處女座

短評：心情不好，也不要表露出來！

【整體運★★★★☆】

戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教，你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。

【愛情運★★★☆☆】

雖有桃花顯現，但多是過路桃花，必須看清對方心意，小心招惹露水情緣。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務。雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

【財富運★★★☆☆】

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

天秤座

短評：待人處事不可做作，真實的你更可愛。

【整體運★☆☆☆☆】

在異性面前吹牛，會有被對方揭穿老底的危險，還是實事求是的好。對信息資料的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。

【愛情運★☆☆☆☆】

有伴侶者寂寞感強烈，宜翻看照片，回憶過去的甜蜜時光，緩解相思之苦。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

【財富運★★★☆☆】

理財主觀性頗強，宜以守代攻！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 雪花銀

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：多注意休息。

【整體運★★★☆☆】

借助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑藉對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款數字有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。

【愛情運★★☆☆☆】

今天不是約會的好時機，小心不要聊到彼此都敏感的話題。

【事業運★★★☆☆】

上班族加強人際關係，可為事業發展鋪路。

【財富運★★★★☆】

主動與人合作，你會獲得更多的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 鈦晶金

開運方位：東南方向

射手座

短評：借力使力會更輕鬆。

【整體運★★☆☆☆】

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：順心的一天，循序漸進就會有收穫。

【整體運★★★★☆】

單身者接觸異性的機會增多，使你有些眼花繚亂，抑制不住內心的喜悅。工作上的財運普通，認真努力則有機會獲得額外的獎勵。財運不錯，先前投資有收網機會，切記不可過於貪心。

【愛情運★★★★☆】

今日你們的戀情如茶水般平平淡淡。如果想要增加一點新鮮感，可以製造一些小驚喜，能獲得不錯的效果。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調，不妨趁今天重新聯繫、拜訪許久不見的客戶。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 薰衣草紫

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：莫問回報，拼命付出就對了。

【整體運★★★☆☆】

渴望百分之百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而會躊躇不安。正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此破財。抽點時間出來，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時機。

【愛情運★★★☆☆】

希望得到另一半的關愛，雖然內心充滿熱情，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

【事業運★★★☆☆】

意志不堅定，容易放棄自己的原則和想法，去迎合同事或上司的觀念，不利於人際關係和事業的長期發展。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上會有點小困擾、小狀況，找人商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 秋葵綠

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：有點脆弱，不要把事情想過了頭。

【整體運★★☆☆☆】

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間約會減少，但彼此的感情濃烈；單身者與異性接觸機會多，但想戀愛不易。

【事業運★★☆☆☆】

及時的調整不良情緒，抱著積極樂觀的心態面對問題，災難會如過眼雲煙。

【財富運★★☆☆☆】

在情緒不佳時恐放縱自己玩樂而把錢花光光。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 大理石灰

開運方位：正南方向

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