每日星座運勢／天蠍要加強團隊合作 切勿獨斷專行

2026-09-17

牡羊座

短評：很多事情會有轉機。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

【愛情運★★★☆☆】

感情較平淡，不妨花點心思送個小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。

【事業運★★★★☆】

心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，必會合作非常愉快。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，且大多是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 芥末黃

開運方位：西北方向

金牛座

短評：選擇機會頗多。

【整體運★★★★☆】

單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能讓合作成功。

【愛情運★★★☆☆】

今日你在求偶的過程中，會受到他人的意見左右，即使自己心裡認同，但在親朋好友的勸阻下，很容易就放棄了。幸福其實是兩個人的事，應相信自己的直覺！

【事業運★★★★★】

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天！

【財富運★★★★☆】

運勢不錯，只要有所選擇，就能有可觀的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 鉑金灰

開運方位：正北方向

雙子座

短評：過於強勢會讓人對你失去好感。

【整體運★★★☆☆】

你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。

【愛情運★★☆☆☆】

想表白？還是改天再談吧，勝算太低了。

【事業運★★☆☆☆】

與上司或同事意見不統一時，言語會比較強硬，惹來誤會。

【財富運★★★★☆】

有機會收到禮物，感覺溫馨愜意。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 大理石灰

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：貴人運強，有機會獲得賞識。

【整體運★★★★☆】

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

【愛情運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心思容易恍神，不太容易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

獅子座

短評：參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

【整體運★★★☆☆】

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

【愛情運★★★★☆】

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

【事業運★★★☆☆】

企圖心強烈，想要表現、證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

【財富運★★☆☆☆】

財務上容易出現小狀況，要用保守、理智的態度來處理，以降低風險與損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 萊姆黃

開運方位：東南方向

處女座

短評：愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。今天在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易有溝通上的問題或誤會，若雙方都不主動解決，會出現冷戰唷！

【事業運★★★☆☆】

感覺能量充沛，有利開始新計劃或新業務；管理者與下屬的互動良好，易受到尊重。

【財富運★★☆☆☆】

求取暗財時莫存僥倖之心，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 橄欖綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：任務較重，但也別因此而忽略了感情。

【整體運★★☆☆☆】

約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。

【愛情運★★☆☆☆】

感情易出現問題，應盡快安排時間與伴侶溝通，賭氣外出尋歡只會給你帶來無盡的煩惱！

【事業運★★★☆☆】

承受壓力的能力轉弱，任務稍有加重就會感覺難以應付。其實只要認準方向，做事稍微細心，就能順利過關。

【財富運★★☆☆☆】

判斷錯誤讓你損失不輕。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 蘋果綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：心境平和。

【整體運★★★★★】

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天、喝茶。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利地推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提的意見多能得到長官的採納喔！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，且經積極開發後，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

射手座

短評：人際關係融洽，有機會結識新朋友。

【整體運★★★★☆】

今天心情愉快，親和力突顯，適合拓展人脈。約三五好友相聚，既能增進感情，又能經朋友介紹而結識新朋友，何樂而不為呢？求職者得到親友的幫助，有機會謀得一份不錯的工作。

【愛情運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會很多，若想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

【事業運★★★★☆】

工作幹勁十足，希望獲得同事、上司認可的慾望強烈，因此會盡力表現你積極的工作態度，能挑不敢想、不敢做的事情來做，令人刮目相看。

【財富運★★★☆☆】

工作上有經手錢財的機會，然而多是過路財神，不是自己的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 桐花白

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：幫助他人會收穫不少。

【整體運★★★☆☆】

參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！

【事業運★★★☆☆】

盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。

【財富運★★★☆☆】

容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 琉璃銀

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：情緒不穩定，易為一些小事動怒。

【整體運★★☆☆☆】

今天對錢財抓得較緊，會有斤斤計較的傾向。對他人的言行也多有挑剔，雖出發點是為他人著想，但太過嚴苛不僅徒增自己的壓力，也會給他人造成小小的傷害。在感情上，另一半頗能包容你，你也應多為對方著想才好。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易感受到另一半的強勢態度，千萬別硬碰硬，多忍耐可避免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

工作進展較順利，易獲得貴人助力；有賺外快的機會，注意把握！

【財富運★☆☆☆☆】

今日財運不佳，在投資理財上應多請教有經驗的人士，固執己見易遭受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘭花紫

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：切忌將對方的缺點常掛嘴邊。

【整體運★☆☆☆☆】

常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緒易受感情影響，不利談論感情。單身者切莫招惹桃花，易惹禍上身。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事物不太容易接受，因而容易心生反感。

【財富運★★☆☆☆】

不要太貪心，要知足常樂，否則徒增煩惱與糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 祖母綠

開運方位：西北方向

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