每日星座運勢／天蠍要加強團隊合作 切勿獨斷專行
2026-09-17
牡羊座
短評：很多事情會有轉機。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。
【愛情運★★★☆☆】
感情較平淡，不妨花點心思送個小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。
【事業運★★★★☆】
心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，必會合作非常愉快。
【財富運★★☆☆☆】
財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，且大多是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00pm 芥末黃
開運方位：西北方向
金牛座
短評：選擇機會頗多。
【整體運★★★★☆】
單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能讓合作成功。
【愛情運★★★☆☆】
今日你在求偶的過程中，會受到他人的意見左右，即使自己心裡認同，但在親朋好友的勸阻下，很容易就放棄了。幸福其實是兩個人的事，應相信自己的直覺！
【事業運★★★★★】
今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天！
【財富運★★★★☆】
運勢不錯，只要有所選擇，就能有可觀的收入。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：2:00-3:00pm 鉑金灰
開運方位：正北方向
雙子座
短評：過於強勢會讓人對你失去好感。
【整體運★★★☆☆】
你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。
【愛情運★★☆☆☆】
想表白？還是改天再談吧，勝算太低了。
【事業運★★☆☆☆】
與上司或同事意見不統一時，言語會比較強硬，惹來誤會。
【財富運★★★★☆】
有機會收到禮物，感覺溫馨愜意。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00pm 大理石灰
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：貴人運強，有機會獲得賞識。
【整體運★★★★☆】
今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。
【愛情運★★★☆☆】
吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，心思容易恍神，不太容易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！
【財富運★★★★☆】
財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-7:00pm 瑪瑙黑
開運方位：東北方向
獅子座
短評：參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。
【整體運★★★☆☆】
為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。
【愛情運★★★★☆】
夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。
【事業運★★★☆☆】
企圖心強烈，想要表現、證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。
【財富運★★☆☆☆】
財務上容易出現小狀況，要用保守、理智的態度來處理，以降低風險與損失。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：1:00-3:00pm 萊姆黃
開運方位：東南方向
處女座
短評：愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。
【整體運★★☆☆☆】
單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。今天在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者容易有溝通上的問題或誤會，若雙方都不主動解決，會出現冷戰唷！
【事業運★★★☆☆】
感覺能量充沛，有利開始新計劃或新業務；管理者與下屬的互動良好，易受到尊重。
【財富運★★☆☆☆】
求取暗財時莫存僥倖之心，小心損失慘重。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-9:00pm 橄欖綠
開運方位：正東方向
天秤座
短評：任務較重，但也別因此而忽略了感情。
【整體運★★☆☆☆】
約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。
【愛情運★★☆☆☆】
感情易出現問題，應盡快安排時間與伴侶溝通，賭氣外出尋歡只會給你帶來無盡的煩惱！
【事業運★★★☆☆】
承受壓力的能力轉弱，任務稍有加重就會感覺難以應付。其實只要認準方向，做事稍微細心，就能順利過關。
【財富運★★☆☆☆】
判斷錯誤讓你損失不輕。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00am 蘋果綠
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：心境平和。
【整體運★★★★★】
內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。
【愛情運★★★★☆】
魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天、喝茶。
【事業運★★★★☆】
今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利地推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提的意見多能得到長官的採納喔！
【財富運★★★★☆】
財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，且經積極開發後，就會有訂單。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：2:00-3:00pm 玳瑁棕
開運方位：西南方向
射手座
短評：人際關係融洽，有機會結識新朋友。
【整體運★★★★☆】
今天心情愉快，親和力突顯，適合拓展人脈。約三五好友相聚，既能增進感情，又能經朋友介紹而結識新朋友，何樂而不為呢？求職者得到親友的幫助，有機會謀得一份不錯的工作。
【愛情運★★★☆☆】
吃喝玩樂的機會很多，若想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。
【事業運★★★★☆】
工作幹勁十足，希望獲得同事、上司認可的慾望強烈，因此會盡力表現你積極的工作態度，能挑不敢想、不敢做的事情來做，令人刮目相看。
【財富運★★★☆☆】
工作上有經手錢財的機會，然而多是過路財神，不是自己的錢啦！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-4:00pm 桐花白
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：幫助他人會收穫不少。
【整體運★★★☆☆】
參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。
【愛情運★★★☆☆】
感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！
【事業運★★★☆☆】
盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。
【財富運★★★☆☆】
容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：4:00-6:00pm 琉璃銀
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：情緒不穩定，易為一些小事動怒。
【整體運★★☆☆☆】
今天對錢財抓得較緊，會有斤斤計較的傾向。對他人的言行也多有挑剔，雖出發點是為他人著想，但太過嚴苛不僅徒增自己的壓力，也會給他人造成小小的傷害。在感情上，另一半頗能包容你，你也應多為對方著想才好。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者容易感受到另一半的強勢態度，千萬別硬碰硬，多忍耐可避免爭吵。
【事業運★★★☆☆】
工作進展較順利，易獲得貴人助力；有賺外快的機會，注意把握！
【財富運★☆☆☆☆】
今日財運不佳，在投資理財上應多請教有經驗的人士，固執己見易遭受損失。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：12:00-1:00pm 蘭花紫
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：切忌將對方的缺點常掛嘴邊。
【整體運★☆☆☆☆】
常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。
【愛情運★☆☆☆☆】
情緒易受感情影響，不利談論感情。單身者切莫招惹桃花，易惹禍上身。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事物不太容易接受，因而容易心生反感。
【財富運★★☆☆☆】
不要太貪心，要知足常樂，否則徒增煩惱與糾紛。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：1:00-2:00pm 祖母綠
開運方位：西北方向
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