每日星座運勢／摩羯不宜與他人合夥 容易意見分歧

2026-09-16

牡羊座

短評：情緒不穩，工作易走神。

【整體運★★☆☆☆】

今天易沉浸在玩樂當中，難收心投入工作，若不能及時調整情緒，將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的生活行蹤很感興趣，小心對方生氣；單身者易從朋友口中獲得愛情建議。

【事業運★★☆☆☆】

一大堆繁瑣的事情讓你忙得暈頭轉向，趕緊讓自己冷靜下來，避免情緒惡化。

【財富運★★☆☆☆】

在錢財上別投機，易被騙。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 墨玉綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：缺乏責任心。

【整體運★☆☆☆☆】

工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對象太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會越想越多而失眠。

【愛情運★★☆☆☆】

把你的愛傳達給另一半，對方會給你溫暖的擁抱；單身者注意處理好與異性間的關係。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

【財富運★☆☆☆☆】

業務很容易受到同行的爭奪，你的合作者有另尋他人的動機。你應該加強雙方的交流，消除顯性和隱性的矛盾！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 嫩芽綠

開運方位：西南方向

雙子座

短評：給需要的人一些關懷。

【整體運★★☆☆☆】

今天小小的貼心舉動會提升自己的財運，記得幫助你身邊的人，他們會給你理財上的提示哦；工作上有些開小差，若不及早打起精神，有被上司訓話的可能；愛情機運不高，不宜在今天表白。

【愛情運★★☆☆☆】

與異性接觸的機會多，但僅止於工作關係，想戀愛還得耐心等待一段時間。

【事業運★☆☆☆☆】

一意孤行、傲慢、強出頭難得人助，工作難推進。多與人合作，虛心請教方為上策。

【財富運★★★☆☆】

適當克制自己的購物慾望。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 祖母綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：太過張揚的行為，容易引起他人反感。

【整體運★★★☆☆】

工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不順，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。

【愛情運★★★☆☆】

感覺非常好，想到戶外尋找快樂，別忘了帶上伴侶，分享彼此的快樂心情。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦…等等。

【財富運★★☆☆☆】

不宜投資，適合存錢的日子，節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 脆梅青

開運方位：西北方向

獅子座

短評：普普通通的一天，大可趁機調整生活節奏。

【整體運★★★☆☆】

今天精神不錯，工作認真仔細，挑出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情方面可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭大道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時，還能思索一下今後的生活方式。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間應有各自的獨立空間，時常黏在一起容易起爭執。

【事業運★★★☆☆】

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食；要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

【財富運★★★☆☆】

財務波動性大，金錢流通量大而快速。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 脆梅青

開運方位：正南方向

處女座

短評：貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。

【整體運★★★☆☆】

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到不太喜歡的桃花機率高，別因為寂寞而戀愛，對於無感的桃花直接拒絕為妙。

【事業運★★★★☆】

工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。

【財富運★★★☆☆】

投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 睡蓮紫

開運方位：東南方向

天秤座

短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。

【愛情運★★★☆☆】

今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。

【事業運★★★★☆】

在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。

【財富運★★★☆☆】

會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 桐花白

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

【整體運★★☆☆☆】

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

【財富運★★☆☆☆】

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 水鑽藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：靈感豐富的日子，宜好好利用。

【整體運★★★☆☆】

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則易引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★★☆】

公關、談判能獲得意外援助，若能更注重細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，效果會更好。

【財富運★★★☆☆】

小心投資，避免高風險投資。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 辣椒紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。

【整體運★★★★★】

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要因為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏；只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而產生矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情運攀升，多花點心思、時間在情人身上；別太硬邦邦的，否則愛情運會降溫！

【事業運★★★★★】

打起精神做業務，大訂單便離你不遠了喔！

【財富運★★★★☆】

有利理財的日子，對於資金的運用很有一套，有機會憑藉直覺賺到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 玳瑁棕

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：花錢慾望較強，不易守住錢財。

【整體運★★★★☆】

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

【愛情運★★★☆☆】

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時甚至讓你進退兩難。如果能另闢新徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

【事業運★★★★☆】

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者特別有利！

【財富運★★★☆☆】

投資前應考慮到風險，別太盲目！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 深茄紫

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：借助飾品提升愛情運。

【整體運★★★★☆】

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

【愛情運★★★☆☆】

面對戀人，你火熱的舉動頗為霸道，看似你在傾心投入，一片真誠，實則僅只顧及了你自己的感受。這種一廂情願的作法，很容易把對方嚇跑。

【事業運★★★★☆】

只要勇於表達自我，把構思已久的方案或計劃書放上臺面，就能引起大家的重視。

【財富運★★★★☆】

適合理財，可動用一部分資金與能力優秀者合作，易有不錯的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 臘梅白

開運方位：正西方向

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