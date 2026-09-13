每日星座運勢／水瓶下午與好友相聚 會有好運降臨

2026-09-13

牡羊座

短評：在玩樂中獲得。

【整體運★★★☆☆】

你在興趣或玩樂中展現的才能，很可能促成一番新事業喔；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資。

【愛情運★☆☆☆☆】

不安寧的一天，情侶、夫妻間特別容易產生衝突，為一點小事就鬧得不愉快，宜保持距離。

【事業運★★★★☆】

容易獲得幸運女神的眷顧，要好好把握機會表現，別讓好運擦肩而過！

【財富運★★★★☆】

有利於錢滾錢，多方投資中生財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 和闐玉白

開運方位：正北方向

金牛座

短評：總運良好，有機會遇到貴人。

【整體運★★★★☆】

健康指數較低，在外出差的人應多注意預防。愛情際遇較好，要想結出愛情的果實還需付出一定的行動，勇氣是關鍵。會遇到與你嚼舌的人，雖然有點難纏，但對方給出的建議還頗為中肯。

【愛情運★★★★☆】

戀愛機會不多，可將重心放在興趣嗜好及自我實現上，享受充實的單身日。

【事業運★★★★☆】

容易獲得肯定，信心與行動力增強，幹勁十足，易創造佳績。

【財富運★★★☆☆】

處理財務問題多汲取他人的經驗和意見。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 萊姆黃

開運方位：東南方向

雙子座

短評：當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。

【整體運★★★☆☆】

感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會有意想不到的事情發生。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣很不錯。單身者在赴約時除了帶著禮物外，別忘了帶上你的真誠與微笑。

【事業運★★★☆☆】

適合放慢前進的腳步，稍做休息。不妨找時間將工作生活的環境整頓一番，有助轉換心情！

【財富運★★☆☆☆】

情緒不佳，恐有不理性的消費行為或做出錯誤的抉擇！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 可可棕

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：將事情簡單化，心情會快樂許多。

【整體運★★★★☆】

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

【愛情運★★★☆☆】

如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！

【事業運★★★★☆】

優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。

【財富運★★★★☆】

宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

獅子座

短評：守得雲開見月明。

【整體運★★★☆☆】

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

【愛情運★★★★☆】

夫妻間的感情不應受到外界的干擾，好好珍惜兩人的感情；戀愛中的人感情甜蜜！

【事業運★★☆☆☆】

與父母間容易有生疏感，多是因為工作繁忙或在外發展，較少有機會與父母相聚，情感交流減少。

【財富運★★★☆☆】

與其絞盡腦汁搞投資，不如勤奮賺錢，細心節流！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 鉑金灰

開運方位：正北方向

處女座

短評：善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。

【整體運★★★☆☆】

幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。

【愛情運★★★☆☆】

喜歡回憶過去的點滴。單身者勾畫著夢中情人的模樣。呵呵，有時做做白日夢也不錯。

【事業運★★★★☆】

在表達上會表現得很優異，有事情需要溝通時不妨好好表現一番！

【財富運★★★☆☆】

有買彩券方面發小財的契機，得失心不要太重，對自己更有利。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 櫻桃紅

開運方位：西北方向

天秤座

短評：什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。

【整體運★★★☆☆】

坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。

【愛情運★★★☆☆】

桃花運旺盛，很容易引起異性為你爭風吃醋。如何處理好與異性間的關係是重點。

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，創意十足，有機會在休息期間突發奇想，對拓展工作新領域很有助益！

【財富運★★★☆☆】

股市急先鋒務必要見好就收，否則易有橫發橫破之災。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 和闐玉白

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：有得也有失，內心易滿足。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。

【愛情運★★★☆☆】

覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！

【財富運★★★★☆】

借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 石榴紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。

【整體運★★★★☆】

感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。

【愛情運★★★★☆】

有點鑽牛角尖，小心讓另一半受不了，應放寬心才好；單身者與異性接觸機會多！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，求職者機會多，易獲得朋友幫忙，可供選擇的機會多，應有所取捨，別太猶豫。

【財富運★★★☆☆】

金子花在刀口上，不死守，不浪費。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 碧空藍

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：休息好，確保精力旺盛。

【整體運★★★★☆】

今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。

【愛情運★★★☆☆】

適合靜心修養，不宜想感情之事。盲目的追求愛情，只會陷入愛情陷阱。

【事業運★★★★★】

運勢強盛，有機會在外洽談中獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益。

【財富運★★★☆☆】

錯誤判斷會使金錢嚴重流失。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：精力充沛，學習力強。

【整體運★★★★☆】

今天閒暇時間較多，可安排學習，看專業書或休閒書都會讓你感覺愉快，收穫頗多。多與他人互動可增進運氣，下午可抽時間與好友相聚，會有好運降臨，如：收到禮物、結交新朋友、獲得意外商機等。

【愛情運★★★☆☆】

對愛情有點懶洋洋，想等人來噓寒問暖，也特別容易被異性打動唷！

【事業運★★★☆☆】

心中的想法不能全部如願，但他人的經驗與建議，卻能讓你感觸頗多，豁然開朗。

【財富運★★★★★】

今天你是個幸運兒，有中獎的機會。買張彩券試試手氣吧，刮刮樂或樂透都易中獎。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 乳酪白

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

【整體運★★★★★】

如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

【愛情運★★★★☆】

另一半喜歡追問你的事情，別表現出不耐煩的情緒，坦誠相待才能相處愉快。

【事業運★★★★★】

充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

【財富運★★★★☆】

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 深海藍

開運方位：東南方向

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