每日星座運勢／處女工作順利獲肯定 積極態度提升

2026-09-10

牡羊座

短評：容易與人產生口角，少說話為妙。

【整體運★★☆☆☆】

戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。

【愛情運★★☆☆☆】

運勢略顯沉悶，對於愛情，今日你心中易產生不安情緒，會壓抑感情的萌發。

【事業運★★☆☆☆】

比較敏感，對小小的失誤都會耿耿於懷。多與人互動可讓你釋懷。

【財富運★★★☆☆】

花費應量入為出，以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

金牛座

短評：嚴於律己，寬以待人。

【整體運★★★☆☆】

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，宜耐著性子、別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

有些許鬆散，積極心態逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧！

【財富運★★☆☆☆】

不要整天做著發財夢，也不要為了一點小小損失而苦惱，務實一點才好。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 湖水綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：運勢起伏，心態要擺得穩當才好。

【整體運★★★☆☆】

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧！

【事業運★★★☆☆】

顯得懶散，有放縱自我的傾向；多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。

【財富運★★★★☆】

對金錢的敏銳度顯得較高，偏財運也不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 象牙白

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：一波未平一波又起。

【整體運★★☆☆☆】

相互的信任極為重要，否則第三者的介入會讓你們之間產生很大的誤會；將你的財物進行一下風險的分散，方可避免破財運給你造成的巨大損失。工作上出現一些紕漏，問題不大，多份細心，問題就會迎刃而解。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運還不錯，單身者在社交場合容易結識異性朋友，能快速點燃積蓄已久的熱情。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，判斷能力有降低之虞，放下主觀聽聽別人的意見，對於陌生領域宜虛心接受。

【財富運★★☆☆☆】

交際應酬多了點，宜提防不知節制而引發財務危機！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 可可棕

開運方位：正南方向

獅子座

短評：容易禁不住外界的誘惑。

【整體運★★☆☆☆】

光鮮的裝扮，讓你今天顯得格外有魅力，極易吸引住異性的眼光；個性太過張揚，稍有成績就在他人面前顯露，小心在工作上遭周圍同事嫉恨；衝動的情緒讓你在消費時得不到節制，小心金錢大量的流失。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情上的進展緩慢卻很穩定，就算有些小波折也能很快和好。

【事業運★★☆☆☆】

粉飾太平或強行辯解會讓情勢更惡化，要慎防敷衍或取巧而招來懲戒。

【財富運★★☆☆☆】

金錢問題多多，小心借貸過頭而引發信用危機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 深茄紫

開運方位：正北方向

處女座

短評：撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。

【整體運★★★★★】

工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極態度也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。

【愛情運★★★★☆】

伴侶間頗有默契，相處和諧。彼此只要一個眼神，就知道對方想要表達什麼。

【事業運★★★★☆】

談判時，應找個不被打擾的地方，若有閒雜人等的闖入，必會讓成功率降低！

【財富運★★★★☆】

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日來構思賺錢計劃表！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：東南方向

天秤座

短評：忽冷忽熱地對待感情是很不利的。

【整體運★☆☆☆☆】

要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作都有點無精打采，好像戰敗的鬥雞，不可太過情緒化哦！

【愛情運★★☆☆☆】

多去發現與伴侶的共通點，找些雙方都感興趣的話題進行交流，感情會快速升溫哦！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，雖然很忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望強烈，有負債超前消費的傾向，要控制消費額度減低風險。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 深海藍

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：運勢攀高的一天，表現機會頗多。

【整體運★★★★☆】

有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多加請教，對方一語點中要害，會讓你茅塞頓開。投資運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛不錯，偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上，仍然可以運作順利。

【財富運★★★★☆】

得財順利，遇到金錢上的疑難雜症，也能因為貴人相助而逢凶化吉。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 脆梅青

開運方位：正西方向

射手座

短評：想像力豐富，增強行動力。

【整體運★★★☆☆】

對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易被對方誤會，對方時常懷疑你，你可別生氣，用你的柔情感化他吧！

【事業運★★★☆☆】

思路總感覺打不開，特別是腦力工作者易遇到創作瓶頸。與其冥思苦想，不如暫時先放下工作，讓心境開闊些。

【財富運★★★☆☆】

大手筆投資宜多請教有經驗的長輩。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 燻鮭紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：放寬心，該忘的就忘了吧！

【整體運★★★★☆】

已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運頗旺，會讓你實實在在的感受到，原本空空的錢包就這麼豐厚了起來；看似陷入僵局的事業傳來了新的好消息，著實讓你振奮不已。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平。少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

【事業運★★★★★】

運氣很不錯喔，外界的助力很強！從事業務競爭工作者，較易感受到好運。

【財富運★★★☆☆】

財氣平平，保守為宜，忌大筆投資，適合把錢拿去銀行存起來。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 檸檬綠

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：切忌將工作與生活畫上等號。

【整體運★★★☆☆】

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女之間恐有意見不合或是對立的情形，感性點、少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

運勢明朗，以往的付出會得到回報，記得與共同努力過的人一同分享喔！

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：微笑、大方會帶給你好運。

【整體運★★★★☆】

單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕！

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。

【事業運★★★☆☆】

溝通、協調能力不錯，有機會與上司交流；保持平和的態度，可以獲得上司器重。

【財富運★★★★★】

財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收益豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

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