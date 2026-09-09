每日星座運勢／獅子高難度工作更突顯 與眾不同的實力

2026-09-09

牡羊座

短評：外在助力強，需要有所表示。

【整體運★★★☆☆】

今天工作時會接觸到新的任務，不必擔心，多查閱相關的書籍和資料，會有意外收獲。遇到難題易獲得他人的幫助，讓你的自信心不斷增強。戀愛中的人感情進展平順，多為對方著想，戀情才會長久而甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶者出門應酬帶上另一半，讓對方參與你的社交活動，有助提升戀情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，忙碌中難免會稍顯心浮氣躁，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

【財富運★★★☆☆】

當財運出現問題時，不妨暗中向長輩求助，容易獲得支援及協助唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 薔薇粉

開運方位：東南方向

金牛座

短評：小心與你走得過近的人。

【整體運★★☆☆☆】

愛情機緣不斷，極易在公眾場合遇到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！

【事業運★★★☆☆】

其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。

【財富運★☆☆☆☆】

易散財的一天，在進行錢財交易時應多留一個心眼，小心被熟人利用、佔便宜。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 竹葉青

開運方位：正北方向

雙子座

短評：頭腦較清醒，容易有成績。

【整體運★★★★☆】

頭腦轉動得靈活又迅速，尤其對資訊的消息更為敏感。適合下載收音機app，利用上班途中聽聽晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧！給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

【愛情運★★★☆☆】

有心事會向另一半傾訴，但對方也需要被關心，今日就是你表現的時候了，做個傾聽者吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運勢很不明朗，看待事物過於主觀，難以正視背後潛藏的危機，但毅力可嘉；能否交出好成績，就看你能否把握住身邊的貴人了！

【財富運★★★★☆】

財運旺盛，借出的款項可望收回。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 祖母綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。

【整體運★★★☆☆】

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

【愛情運★★★☆☆】

會遇到一些自己不喜歡的異性，對方的糾纏讓你困擾，應懂得拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

情緒顯得有些消沉，面對困難和挑戰容易氣餒。

【財富運★★★☆☆】

適合動腦想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有太大的動作！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 薔薇粉

開運方位：東南方向

獅子座

短評：好事連連，笑口常開。

【整體運★★★★★】

先前的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點竊喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運不錯，除了偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

【事業運★★★★★】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時，最終必能解決；貴人多來自長官、上司，有難題時找上司就對囉！

【財富運★★★★☆】

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心一點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 淺海藍

開運方位：東南方向

處女座

短評：適應能力顯得尤為重要。

【整體運★★★☆☆】

因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對來說比較穩定，突破則需等待時機。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，激情燃燒，可以好好享受愛情的喜悅與甜蜜！

【事業運★★★☆☆】

對於目前的工作有些不滿，工作起來也就沒有那麼專心，偶爾還會犯些小錯。若多用點心，也可在目前的崗位上有所突破。

【財富運★★☆☆☆】

散財日，扮演散財童子的日子。趁著今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

天秤座

短評：心情明朗，好運隨身。

【整體運★★★★☆】

新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你非常滿足。投資理財頗為順利，親友的金援讓你內心感激，投資收益良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情持續升高，默默地跟自己奮戰。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，有伴侶者偶爾會有爭吵，但多為小打小鬧，很快就能雨過天晴。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，可卻是個忙碌的日子。如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。所以，仍要秉持備戰的態度，迎接繁雜的工作。

【財富運★★★★☆】

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者；一般內勤、行政則沒有特別的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 萊姆黃

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：情緒不穩定，難以承受挫折。

【整體運★★☆☆☆】

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。

【事業運★★☆☆☆】

感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！

【財富運★★★☆☆】

有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 玉米黃

開運方位：正南方向

射手座

短評：積極爭取，才會得到自己想要的結果。

【整體運★★★★☆】

憑著衝勁積極爭取自己的幸福，父母反對你和他在一起的態度就會有所改善；打算獲利了結的投資者，可以利用基金轉購風險較低的產品，以此規避股市短期震盪的風險；下班後回家，坐在沙發上聽音樂、閉目養神，能讓腦袋清醒一點。

【愛情運★★★★☆】

表白的好日子。先深呼吸，再一口氣說完，就沒那麼多顧慮了。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦袋來分析規劃。

【財富運★★★★☆】

合理運用錢財，才能夠進財有道。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 桐花白

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：別讓愛你的人等得心越來越慌。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情還沒有到來，切忌匆匆投入一段戀情，多花些時間了解對方，增強互動。

【事業運★★★☆☆】

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 遠洋藍

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：停止你的抱怨。

【整體運★☆☆☆☆】

工作遇到問題時你會比較愛發牢騷，抱怨不會讓你解決問題，積極面對才是解決的關鍵；與兄弟姐妹相處時千萬別發生口角，以免破壞感情；投資理財上順其自然，愛理不理，小心因此而漏財。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，要謹防朋友給你出的愛情餿主意，易給你造成感情困擾。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

【財富運★☆☆☆☆】

雖然節儉，但該送禮、請客來攀關係時也不會手軟。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 鈦晶金

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：學會改變。

【整體運★★☆☆☆】

有些疑神疑鬼，容易將和你戀人要好的異性，當成你的假想敵；改變一下投資方法，好過長久未能帶給你回報的投資方式；把工作和學習都當成被動的任務，學習和工作動力將不斷受阻，因此要學會在工作與學習中尋找樂趣。

【愛情運★★★☆☆】

感情較平穩，請注意克制自我的一面，多關心另一半，愛情生活才會更甜蜜、溫馨。

【事業運★★☆☆☆】

顯得自我，容易自我設限，不願與他人互動，會讓你變得有點偏執，對工作不利。

【財富運★★☆☆☆】

易因為感情之事、鑽牛角尖、情緒化等因素而使財神遠離。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 芥末黃

開運方位：西北方向

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