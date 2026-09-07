每日星座運勢／金牛不宜太堅持己見 做事需圓滑點
2026-09-07
牡羊座
短評：事與願違。
【整體運★★☆☆☆】
今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人與戀人相處的時間較少，應時常打電話問候，別讓感情變淡了。
【事業運★☆☆☆☆】
工作上狀況百出，需要耐住性子一件一件的處理解決，心急則易亂中出錯。
【財富運★★★☆☆】
財運較平順，有儲蓄的話不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有所幫助喔！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00am 雪花銀
開運方位：西南方向
金牛座
短評：有時候做事需圓滑一點。
【整體運★★★★★】
工作上不宜太堅持己見，對於自己無力扭轉的事，還是保持沉默比較好，如此易得到同事或上司的另眼相看；財運上揚，不要把目光停留在當下，深思遠慮會有收穫；輕柔的音樂，能消除一天的疲勞。
【愛情運★★★★☆】
愛情運很旺，別板著臉，多點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！
【事業運★★★★☆】
今日事業運勢還不錯唷！多用腦袋瓜想想該如何運作，收起拖泥帶水的態度，多能有正面的收穫。
【財富運★★★★☆】
賺錢不費力！業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：4:00-6:00am 可可棕
開運方位：東北方向
雙子座
短評：情緒沒有太大波動，較平順的一天。
【整體運★★★☆☆】
今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。
【愛情運★★☆☆☆】
遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。
【事業運★★☆☆☆】
情緒起伏較大，顯得暴躁，與人合作易生矛盾，適合獨立作業，減少與人正面衝突。
【財富運★★★★☆】
偏財運不錯，可參加抽獎活動。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-8:00pm 咖啡棕
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：相信自己，勇往直前。
【整體運★★★★☆】
各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會因幫助或與異性共事而成就戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。
【事業運★★★★☆】
應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。
【財富運★★★☆☆】
適合理財記帳的一天，仔細查看帳本，好好檢討花錢的習慣。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00am 蕃茄紅
開運方位：東北方向
獅子座
短評：在與人交往時，要多留意對方的表現。
【整體運★★★☆☆】
今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。
【愛情運★★★★☆】
單身者有不錯的桃花運，不要浪費這個好機會，多去人多的場所會有收獲喔！
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺；經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。
【財富運★★★☆☆】
小心因擴張信用而導致財務危機。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-9:00am 蘋果綠
開運方位：東北方向
處女座
短評：有想找人傾訴的慾望。
【整體運★★★☆☆】
繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你會想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。
【愛情運★★★☆☆】
與伴侶約會，不妨多更換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。
【事業運★★★☆☆】
要注意、收斂一下衝動火爆的情緒，當大家都對你退避三舍時，需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！
【財富運★★★☆☆】
「動中生財」，跑得越勤，賺得越多。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-10:00pm 水晶紫
開運方位：正南方向
天秤座
短評：今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。
【整體運★★☆☆☆】
容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者有機會遇到有緣人，深入交往還需要在溝通上多費心，趁熱打鐵才能增進感情。
【事業運★★☆☆☆】
工作積極性不高，完全抱著只要完成任務就行的想法在工作，這將導致你處理事務的水準偏低。
【財富運★★★☆☆】
有點小迷糊，所以容易損失小財。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00am 薰衣草紫
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：神清氣爽，愜意的一天。
【整體運★★★★☆】
有伴侶的人，彼此對愛情的執著讓感情迅速升溫，再加上朋友們的鼎力相助，愛情想不穩固都難。貴人運良好，投資局勢的扭轉便得益於他們的幫助。豐收在望，積極的態度隨著工作越有成效而不斷顯露。
【愛情運★★★★☆】
異性緣不錯喔，容易得到異性朋友的助力，有機會開展一段親密關係。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，適合在平穩中循序漸進，也很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。
【財富運★★★★☆】
得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日擬個賺錢計劃表！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-8:00pm 香檳金
開運方位：西北方向
射手座
短評：與長輩相處也要講究方式。
【整體運★★★☆☆】
情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。
【事業運★★★☆☆】
工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛躁。
【財富運★★☆☆☆】
今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-11:00am 可可棕
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：有機會發揮優勢與專長。
【整體運★★★★☆】
今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日所累積的在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫！
【愛情運★★★☆☆】
出門前找一點特殊的小配件搭在身上，能提升愛情運唷！
【事業運★★★★★】
事業運頗優，心情愉悅之下，工作績效特別好，而且耐心、耐力、腦力也不錯唷！
【財富運★★★☆☆】
金錢運作上特別大膽有魄力，雖然眼光遠大，但必須仔細評估後，才可以有動作喔！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-7:00am 桐花白
開運方位：東北方向
水瓶座
短評：顯得消沉，有做白日夢的傾向。
【整體運★★☆☆☆】
無心經營感情，另一半的挑剔讓你想要逃避；單身者愛幻想，午後出門走走易有不錯際遇。面對工作思多行少，希望不勞而獲，時間在空想中一分一秒流失。今天可以花些錢買些裝飾品妝點房間，會讓你心情愉快喔！
【愛情運★★☆☆☆】
單身者易獲得異性關心，內心溫暖；已婚者遇到不開心的事多與另一半交流，易獲得釋然。
【事業運★★☆☆☆】
時機尚未成熟，應先沉潛實力，不可急於求成。
【財富運★★★☆☆】
偏財運不錯，但不宜過於投機。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00pm 朝霞紅
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：貪小便宜易得不償失。
【整體運★☆☆☆☆】
今天被騙指數相當高，可別貪小便宜，小心誤入陷阱損失嚴重；工作上挑三揀四、避重就輕會讓同事和上司對你反感，可別因小失大；有時間可邀幾位好友去咖啡廳、茶館等休閒場所安靜的坐坐，讓自己放鬆放鬆。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情低潮期，別庸人自擾。有利獨處，調適情緒和心態。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必讓自己冷靜，不然容易發飆喔！
【財富運★☆☆☆☆】
情緒低落，一旦發生損失則恐輸了銀子、賠了心情。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-2:00pm 白鋼銀
開運方位：正西方向
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