每日星座運勢／處女部分錢財投公益 日後易獲福報
2026-09-05
牡羊座
短評：與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。
【整體運★★★★★】
向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，有異性主動向你表達好感時，如果不喜歡應婉言拒絕，拖拖拉拉會給你帶來很多困擾。
【事業運★★★★★】
在社交方面，也可透過同事或朋友結識一些夥伴，擴大自己的人際網。
【財富運★★★★☆】
辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-10:00am 淺海藍
開運方位：正西方向
金牛座
短評：運勢旺盛，及時把握別錯過。
【整體運★★★★☆】
桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。
【愛情運★★★★★】
今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！
【事業運★★★☆☆】
多與人交往，交流想法，彼此了解，彼此互動，這樣對你會很有利。
【財富運★★★★☆】
經濟壓力減小，賺錢管道多。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-7:00pm 臘梅白
開運方位：正北方向
雙子座
短評：消費有點盲目，支出相對較多。
【整體運★★★☆☆】
購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。
【愛情運★★★★☆】
對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。
【事業運★★★☆☆】
容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！
【財富運★★☆☆☆】
盲目投資者易破財。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00am 香檳金
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：過多的語言反而會使感情顯得蒼白。
【整體運★★★★☆】
給他一個溫暖的擁抱吧，這比所有的甜言蜜語都來的讓人感動、溫馨；今天的財運很好，一有機會就應該馬上出手；對於朋友來借錢，能幫就幫，但如果自己手頭沒錢的話，也就別撐面子了，省得轉身還要找別人借。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛機會相對較少，可將重心多放在興趣及自我實現上，享受充實的單身日。
【事業運★★★☆☆】
遇到高興的事也不要過度興奮，高興過頭很容易變得急躁易怒，這會給你帶來不少麻煩。
【財富運★★★★★】
動腦生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後獲益匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-5:00pm 櫻桃紅
開運方位：西北方向
獅子座
短評：恰逢朦朧愛情。
【整體運★★★☆☆】
與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。
【愛情運★★★☆☆】
在服飾打扮上花些心思，給異性新的視覺衝擊，有機會與心儀的對象邂逅喔！
【事業運★★★☆☆】
感覺有些茫茫然，很多事情的改變讓你有點不知所措。別驚慌，做到處變不驚才好。
【財富運★★★☆☆】
想存錢宜多花點心思，勤勞點、節儉點就能存錢囉！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：2:00-3:00pm 香檳金
開運方位：正西方向
處女座
短評：春風滿面，享受被人疼愛的感覺。
【整體運★★★★☆】
有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。
【愛情運★★★★★】
超級戀愛日，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。
【事業運★★★☆☆】
心態平和，一點點收穫都能讓你感到滿足，愉快的心情也感染了身邊的人。
【財富運★★★★☆】
用一部分錢財投資公益事業，日後易獲得福報，得財神眷顧。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-8:00pm 睡蓮紫
開運方位：正東方向
天秤座
短評：晚上會有意料之外的事情發生。
【整體運★★★☆☆】
先前的計劃有被延期的狀況，以應對突發狀況。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何建議。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻間的感情不太穩定，應注意溝通，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。
【事業運★★★☆☆】
運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。
【財富運★★★☆☆】
與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00pm 深海藍
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：開心愉快的一天，交友機會多。
【整體運★★★★☆】
今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。
【愛情運★★★☆☆】
無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。
【事業運★★★★☆】
從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。
【財富運★★★★☆】
有意外驚喜的一天，中獎機率高，或是有機會收紅包、禮物等，好運氣要好好把握唷。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00am 大理石灰
開運方位：正北方向
射手座
短評：從總體運勢來看還是比較好。
【整體運★★★★☆】
與家人的溫馨甜蜜，會使心情歡快，更促使你在工作中順心如意；今天的財運雖不會下滑，但還是不適合做非分僥倖之想；不宜長時間盯著電腦螢幕，不然易發生頭腦發脹、眼睛疲勞等症狀。
【愛情運★★★★☆】
已婚者與另一半會產生一些摩擦，但很快就能化解；單身者有機會結識有能力的異性朋友。
【事業運★★★★☆】
精神爽朗，感覺很有幹勁，努力向前衝的同時別忘了照顧一下周圍的人。
【財富運★★★☆☆】
銀行裡的錢別閒置著，可以拿出一部分來，投資在自己的再學習上。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00pm 琥珀橙
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：愛情切記寧缺勿濫。
【整體運★★★☆☆】
向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。
【愛情運★★★☆☆】
單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！
【事業運★★★☆☆】
會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。
【財富運★★☆☆☆】
藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00am 寶石藍
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：小心禍從口出。
【整體運★★★☆☆】
愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。
【愛情運★★★☆☆】
單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。
【事業運★☆☆☆☆】
容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。
【財富運★★★★☆】
在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-10:00pm 臘梅白
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：用你的心做出選擇。
【整體運★★★☆☆】
多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。
【愛情運★★★☆☆】
單身者心情開朗，會想辦法為自己找尋新的出路，不會為自己有沒有伴侶而煩惱、執著。
【事業運★★★☆☆】
會充分展現出領導者的風範，成為大家矚目的焦點。不過，別太草率下決斷。
【財富運★★☆☆☆】
過度的貪心會使辛苦賺得的財富消耗殆盡。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00pm 和闐玉白
開運方位：西南方向
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